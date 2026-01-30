De NT 27/1 Me is een compacte, bijzonder wendbare en gebruiksvriendelijke stof-/waterzuiger voor veelzijdige commerciële toepassingen. Zijn krachtige ventilator biedt een enorme zuigkracht. Het apparaat is uitgerust met een patroonfilter. De mechanische vlotteruitschakeling onderbreekt de luchtstroom wanneer het maximale vulniveau van het reservoir bereikt wordt om overlopen te voorkomen. Met het handige clipsysteem kan toebehoren snel en eenvoudig worden verwisseld. Vijf lichtlopende zwenkwielen staan garant voor een uitstekende wendbaarheid en hoge stabiliteit. Aan de bovenkant van de ventilatorbehuizing bevindt zich een handig, vlak oppervlak voor voorwerpen. De volledige behuizing bestaat uit slagvaste kunststof. De NT 27/1 Me is ook voorzien van houders voor toebehoren en een haak waaraan u de stroomkabel netjes kunt ophangen. Dankzij de ergonomische handgreep kan het apparaat eenvoudig en gemakkelijk worden vervoerd, met inbegrip van alle toebehoren. De NT 27/1 Me beschikt over een stootbescherming rondom het apparaat, die niet alleen het apparaat, maar ook wanden, machines en meubels tegen beschadigingen beschermt. Het roestvrijstalen reservoir van deze industriestofzuigeris bestand tegen zuren en basen voor een lange levensduur.