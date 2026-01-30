Nat-en droogzuiger NT 27/1 Me
De NT 27/1 Me is een krachtige stof-/waterzuiger voor professionele gebruikers. Dit apparaat is uiterst compact en wordt geleverd met een roestvrijstalen reservoir en een aantal nuttige toebehoren.
De NT 27/1 Me is een compacte, bijzonder wendbare en gebruiksvriendelijke stof-/waterzuiger voor veelzijdige commerciële toepassingen. Zijn krachtige ventilator biedt een enorme zuigkracht. Het apparaat is uitgerust met een patroonfilter. De mechanische vlotteruitschakeling onderbreekt de luchtstroom wanneer het maximale vulniveau van het reservoir bereikt wordt om overlopen te voorkomen. Met het handige clipsysteem kan toebehoren snel en eenvoudig worden verwisseld. Vijf lichtlopende zwenkwielen staan garant voor een uitstekende wendbaarheid en hoge stabiliteit. Aan de bovenkant van de ventilatorbehuizing bevindt zich een handig, vlak oppervlak voor voorwerpen. De volledige behuizing bestaat uit slagvaste kunststof. De NT 27/1 Me is ook voorzien van houders voor toebehoren en een haak waaraan u de stroomkabel netjes kunt ophangen. Dankzij de ergonomische handgreep kan het apparaat eenvoudig en gemakkelijk worden vervoerd, met inbegrip van alle toebehoren. De NT 27/1 Me beschikt over een stootbescherming rondom het apparaat, die niet alleen het apparaat, maar ook wanden, machines en meubels tegen beschadigingen beschermt. Het roestvrijstalen reservoir van deze industriestofzuigeris bestand tegen zuren en basen voor een lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerd opbergvak voor toebehorenToebehoren gemakkelijk opbergen aan de achterkant van het apparaat. De zuigbuizen en het toebehoren worden veilig en gemakkelijk aan het apparaat meegenomen en zijn daardoor op elk moment klaar voor gebruik.
Vochtbestendige PES patroonfilterEenvoudig wisselen tussen nat- en droogstofzuigergebruik. Het PES-cartridgefilter hoeft niet te worden gedroogd voor gebruik. Duurzaamheid: het PES-cartridgefilter is wasbaar.
Stevige metalen sluitingenDe bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.
Robuuste bumper
- De bumper biedt een betrouwbare bescherming voor het apparaaten zijn uitrusting.
Mechanische vlotteruitschakeling
- De zuigkracht blijft op constant hoog niveau.
- Het vlottersysteem onderbreekt de aanzuigstroom wanneer de maximale capaciteit bereikt is.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|72
|Vacuüm (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Tankinhoud (l)
|27
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|71
|Kleur
|zilver
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|420 x 420 x 540
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.5 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Papier
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 300 mm
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: PES
Uitvoering
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat en droog stofzuigen
Toebehoren
Onderdelen NT 27/1 Me
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.