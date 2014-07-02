Aspirateurs eau et poussières NT 70/2
La qualité Kärcher à petit prix : la gamme NT 70 propose des aspirateurs puissants avec jusqu'à 3 moteurs. Ces appareils s'illustrent par leur puissance d'aspiration élevée pour les liquides et les saletés grossières.
La gamme NT 70 se compose de grands aspirateurs eau et poussières performants avec jusqu'à trois moteurs. Une gamme complète de modèles dont les qualités se prêtent particulièrement à l'aspiration de liquides et de saletés grossières. Une puissance d'aspiration élevée et la qualité Kärcher éprouvée à petit prix.
Caractéristiques et avantages
Rangement des accessoires intégré
- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires
Flexible de vidange intégré
- Grâce au tuyau flexible de vidange, la cuve est facile à vider. Un net avantage face au grand volume de la cuve de 70 litres.
Guidon ergonomique
- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.
Bumper de protection
- Le bumper robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Volume de la cuve (l)
|70
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 2400
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|79
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|25,2
|Poids emballage inclus (kg)
|32,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|720 x 510 x 975
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: Papier
- Flexible d'évacuation
- Guidon
Équipement
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II
Accessoires
Piéces détachées NT 70/2
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.