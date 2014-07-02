Nat-en droogzuiger NT 70/2
Kärcher NT 70 reeks: krachtige stof-/waterzuigers met tot 3 motoren en grote zuigkracht, ideaal voor natte toepassingen en het opzuigen van grof vuil.
De NT 70-reeks bestaat uit grote, krachtige stof-/waterzuigers met maximaal drie motoren. Een volledige reeks modellen die vooral opvallen bij natte toepassingen en het opzuigen van grof vuil. Een sterke zuigkracht en de beproefde kwaliteit van Kärcher voor een voordelige prijs.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.
Geïntegreerde afvoerslang
- Het reservoir kan eenvoudig door middel van de afvoerslang worden geleegd. Een duidelijk voordeel gezien het uitermate grote reservoirvolume van 70 liter.
Ergonomische duwbeugel
- Dankzij de ergonomische duwbeugel kan de NT 70 naar de werkplek worden gerold.
Robuuste bumper
- De robuuste bumper beschermt het apparaat tegen stoten en slagen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tankinhoud (l)
|70
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Max. vermogen (W)
|max. 2400
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|Geluidsniveau (dB(A))
|79
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|25,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|32,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|720 x 510 x 975
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: Papier
- Afvoerslang
- Duwbeugel
Uitvoering
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: II
Toebehoren
Onderdelen NT 70/2
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.