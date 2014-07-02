Aspirateurs eau et poussières NT 70/3 Me Tc

Pour un gain de temps et un dos préservé – le châssis basculant de la série NT 70 transforme la vidange de son grand réservoir en jeu d'enfant : il suffit de se rendre à l'endroit choisi pour la vidange, de lever la poignée et adieu la saleté.

La gamme d'appareils NT 70 se compose de grands aspirateurs eau et poussières performants avec jusqu'à 3 moteurs. Un éventail complet de modèles dont les atouts se révèlent particulièrement utiles lors de l'aspiration de surfaces humides et de gros déchets. Une puissance d'aspiration élevée et la qualité Kärcher éprouvée à petit prix.

Caractéristiques et avantages
Aspirateurs eau et poussières NT 70/3 Me Tc: Rangement des accessoires intégré
Rangement des accessoires intégré
Bumper de protection et rangement intégré des accessoires
Aspirateurs eau et poussières NT 70/3 Me Tc: Guidon ergonomique
Guidon ergonomique
Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.
Aspirateurs eau et poussières NT 70/3 Me Tc: châssis basculant
châssis basculant
Rapide et facile: Pour vider la cuve, celle-ci est simplement basculée en arrière.
Poignée ergonomique
  • La poignée ergonomique –à l'avant en bas – facilite le maniement dans de nombreuses situations.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Débit d'air (l/s) 3 x 74
Dépression (mbar/kPa) 254 / 25,4
Volume de la cuve (l) 70
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance absorbée (W) max. 3600
Largeur nominale standard ( ) DN 40
Longueur du câble (m) 10
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 83
Couleur argent
Poids sans accessoires (kg) 29,9
Poids emballage inclus (kg) 35,8
Dimensions (L × l × h) (mm) 510 x 645 x 990

Inclus dans la livraison

  • Longueur flexible d'aspiration: 4 m
  • Coude: Plastique
  • Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
  • Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
  • Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
  • châssis basculant
  • Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
  • Suceur pour fentes
  • Filtre à cartouche: Papier
  • Flexible d'évacuation
  • Cuve en acier inoxydable
  • Guidon

Équipement

  • Classe de protection: II
  • Poulie d'arrêt
Aspirateurs eau et poussières NT 70/3 Me Tc
Domaines d'utilisation
  • Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires