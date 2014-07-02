Aspirateurs eau et poussières NT 70/3 Me Tc
Pour un gain de temps et un dos préservé – le châssis basculant de la série NT 70 transforme la vidange de son grand réservoir en jeu d'enfant : il suffit de se rendre à l'endroit choisi pour la vidange, de lever la poignée et adieu la saleté.
La gamme d'appareils NT 70 se compose de grands aspirateurs eau et poussières performants avec jusqu'à 3 moteurs. Un éventail complet de modèles dont les atouts se révèlent particulièrement utiles lors de l'aspiration de surfaces humides et de gros déchets. Une puissance d'aspiration élevée et la qualité Kärcher éprouvée à petit prix.
Caractéristiques et avantages
Rangement des accessoires intégréBumper de protection et rangement intégré des accessoires
Guidon ergonomiquePoignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.
châssis basculantRapide et facile: Pour vider la cuve, celle-ci est simplement basculée en arrière.
Poignée ergonomique
- La poignée ergonomique –à l'avant en bas – facilite le maniement dans de nombreuses situations.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|3 x 74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Volume de la cuve (l)
|70
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 3600
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|83
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|29,9
|Poids emballage inclus (kg)
|35,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|510 x 645 x 990
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- châssis basculant
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: Papier
- Flexible d'évacuation
- Cuve en acier inoxydable
- Guidon
Équipement
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches