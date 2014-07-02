Nat-en droogzuiger NT 70/3 Me Tc

Spaar tijd uit en voorkom rugklachten – dankzij het kantelbaar onderstel van de NT 70-reeks was het nog nooit zo simpel om het reservoir leeg te maken: rij naar het ledigingspunt, til de handgreep op en vaarwel vuil!

De NT 70-serie bestaat uit grote, krachtige stof-/waterzuigers met maximaal drie motoren. Een compleet aanbod aan modellen, dat vooral in natte toepassingen en bij het opzuigen van grof vuil zijn voordelen laat zien. Sterke zuigkracht en bewezen Kärcher-kwaliteit voor een betaalbare prijs.

Kenmerken en voordelen
Nat-en droogzuiger NT 70/3 Me Tc: Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.
Nat-en droogzuiger NT 70/3 Me Tc: Ergonomische duwbeugel
Ergonomische duwbeugel
Dankzij de ergonomische duwbeugel kan de NT 70 naar de werkplek worden gerold.
Nat-en droogzuiger NT 70/3 Me Tc: Kantelbaar onderstel
Kantelbaar onderstel
Snel en eenvoudig: het reservoir wordt voor het leegmaken heel eenvoudig naar achter gekanteld.
Ergonomisch gevormde handgreep
  • De ergonomisch gevormde handgreep, die onderaan de voorkant van het reservoir is geplaatst, vergemakkelijkt het gebruik in veel situaties.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s) 3 x 74
Vacuüm (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tankinhoud (l) 70
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Max. vermogen (W) max. 3600
Standaard nominale diameter ( ) ID 40
Kabellengte (m) 10
Geluidsniveau (dB(A)) 83
Kleur zilver
Gewicht zonder toebehoren (kg) 29,9
Gewicht (incl. doos) (kg) 35,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 510 x 645 x 990

Inbegrepen bij levering

  • Lengte zuigslang: 4 m
  • Bocht: Kunststof
  • Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
  • Lengte zuigbuizen: 550 mm
  • Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
  • Kantelbaar onderstel
  • Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
  • Plintenzuigmond
  • Patroonfilter: Papier
  • Afvoerslang
  • Roestvrij stalen reservoir
  • Duwbeugel

Uitvoering

  • Veiligheidsklasse: II
  • Zwenkwiel met rem
Nat-en droogzuiger NT 70/3 Me Tc
Toepassingen
  • Geschikt voor nat en droog stofzuigen
