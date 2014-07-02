Nat-en droogzuiger NT 70/3 Me Tc
Spaar tijd uit en voorkom rugklachten – dankzij het kantelbaar onderstel van de NT 70-reeks was het nog nooit zo simpel om het reservoir leeg te maken: rij naar het ledigingspunt, til de handgreep op en vaarwel vuil!
De NT 70-serie bestaat uit grote, krachtige stof-/waterzuigers met maximaal drie motoren. Een compleet aanbod aan modellen, dat vooral in natte toepassingen en bij het opzuigen van grof vuil zijn voordelen laat zien. Sterke zuigkracht en bewezen Kärcher-kwaliteit voor een betaalbare prijs.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerd opbergvak voor toebehorenIn de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.
Ergonomische duwbeugelDankzij de ergonomische duwbeugel kan de NT 70 naar de werkplek worden gerold.
Kantelbaar onderstelSnel en eenvoudig: het reservoir wordt voor het leegmaken heel eenvoudig naar achter gekanteld.
Ergonomisch gevormde handgreep
- De ergonomisch gevormde handgreep, die onderaan de voorkant van het reservoir is geplaatst, vergemakkelijkt het gebruik in veel situaties.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|3 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tankinhoud (l)
|70
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Max. vermogen (W)
|max. 3600
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|Geluidsniveau (dB(A))
|83
|Kleur
|zilver
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|29,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|35,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|510 x 645 x 990
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Kantelbaar onderstel
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: Papier
- Afvoerslang
- Roestvrij stalen reservoir
- Duwbeugel
Uitvoering
- Veiligheidsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Toepassingen
- Geschikt voor nat en droog stofzuigen