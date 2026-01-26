Aspirateurs eau et poussières NT 30/1 Tact L
L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est puissant et robuste. Le système de décolmatage automatique du filtre permet d'aspirer sans interruption de grosses quantités de déchets.
L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est particulièrement adapté pour le nettoyage rapide et efficace de machines, de véhicules, d'ateliers ou encore de sites de production. Cet aspirateur professionnel est doté d’un nouveau système de décolmatage automatique du filtre. Toutes les 15 secondes ou 60 secondes au choix, le filtre s’auto-nettoie automatiquement garantissant une puissance d’aspiration constante et un fonctionnement sans interruption. Le positionnement du filtre plissé plat au niveau de la tête d’aspiration permet une exploitation totale du volume de la cuve.Tous les débris et toutes les liquides sont aspirés dans la cuve de 30 litres. Robuste, l'aspirateur NT 30/1 Tact L est équipé d'un pare-chocs et de roulettes pivotantes en métal à l'avant. Grâce à sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX et son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d’aspiration cet aspirateur garantit un réel confort de travail.
Caractéristiques et avantages
Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes directionnelles métalliques.Roulettes directionnelles métalliques stables pour une bonne manœuvrabilité et une capacité d’utilisation illimitée sur les chantiers La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.
Supports flexibles pour le flexible d’aspiration et le câble d’alimentationPermet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres. Le câble d’alimentation se range toujours de manière sûr pour le transport.
Carter de filtre amovibleGrâce au carter de filtre amovible, le filtre peut être retiré et réintroduit sans soulever de poussières. Une mauvaise pose du filtre plissé plat est impossible.
Sélecteur rotatif central
- Les programmes d’aspiration peuvent être choisis et réglés de manière confortable au moyen du sélecteur rotatif central.
Décolmatage automatique du filtre Tact
- Permet une puissance d'aspiration et une capacité filtrante élevées constantes.
- Nettoyage automatique du filtre grâce à des impulsions d'air puissantes.
- Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Volume de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|69
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|13,5
|Poids emballage inclus (kg)
|17,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|560 x 370 x 580
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre plissé plat: PES avec revêtement PTFE
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Préparation antistatique
- Décolmatage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
Piéces détachées NT 30/1 Tact L
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.