L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est particulièrement adapté pour le nettoyage rapide et efficace de machines, de véhicules, d'ateliers ou encore de sites de production. Cet aspirateur professionnel est doté d’un nouveau système de décolmatage automatique du filtre. Toutes les 15 secondes ou 60 secondes au choix, le filtre s’auto-nettoie automatiquement garantissant une puissance d’aspiration constante et un fonctionnement sans interruption. Le positionnement du filtre plissé plat au niveau de la tête d’aspiration permet une exploitation totale du volume de la cuve.Tous les débris et toutes les liquides sont aspirés dans la cuve de 30 litres. Robuste, l'aspirateur NT 30/1 Tact L est équipé d'un pare-chocs et de roulettes pivotantes en métal à l'avant. Grâce à sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX et son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d’aspiration cet aspirateur garantit un réel confort de travail.