Nat-en droogzuiger NT 30/1 Tact L
Robuuste, duurzame onderdelen en grote zuigkracht: Stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact L met innovatief filterreinigingssysteem Tact en 30-liter reservoir met bumper en metalen zwenkwielen.
Voor effectief en snel reinigen van machines, voertuigen, werk- en bouwplaatsen: de Kärcher stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact L is een universeel apparaat voor professionele gebruikers uit uiteenlopende branches. De compacte alleszuiger imponeert met het automatische filterreinigingssysteem Tact en de vochtbestendige PES-vlakfilter voor lang achtereen stofvrij verwijderen van grote volumes fijnstof. Al het vuil en de vloeistoffen worden verzameld in een robuust reservoir van 30 liter dat is voorzien van een bumper en stabiele metalen zwenkwielen. De eenvoudige handling en kinderlijk eenvoudige bediening van het apparaat met nieuwe, centrale draaischakelaar maken het werk veel aangenamer. Het apparaat wordt compleet geleverd met nieuw ontwikkelde en sterk verbeterde toebehoren die gemakkelijk kunnen worden opgeborgen in het geïntegreerde compartiment voor zuigslang en toebehoren. Op de platte apparaatkop met rubberen oppervlak kunnen gereedschap en boxen veilig worden neergezet of worden vastgezet aan de bevestigingsogen.
Kenmerken en voordelen
Robuust reservoir met bumper en metalen zwenkwielenDe stevige metalen zwenkwielen garanderen een uitstekende wendbaarheid en een onbeperkte mobiliteit op bouwwerven. Het robuuste reservoir beschermt het apparaat tegen stoten en botsingen.
Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoerVoor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters. Het netsnoer is tijdens transport altijd veilig opgeborgen.
Uitneembare filterbehuizingMet de uitneembare filterbehuizing kan de filter stofvrij worden verwijderd en vervangen. Het is onmogelijk het vlakfilter onjuist te plaatsen.
Centrale draaischakelaar
- Eenvoudig schakelen tussen zuigprogramma's met de centrale draaischakelaar.
Automatische filterreiniging Tact
- Voor een constant hoog zuigvermogen en filtercapaciteit.
- Automatische filterreiniging met krachtige luchtstoten.
- Tijdbesparend ontwerp en langere levensduur van het filter.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tankinhoud (l)
|30
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|13,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|17,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|560 x 370 x 580
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.5 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
- Antistatische voorbereiding
- Filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat en droog stofzuigen
Toebehoren
Onderdelen NT 30/1 Tact L
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.