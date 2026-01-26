Voor effectief en snel reinigen van machines, voertuigen, werk- en bouwplaatsen: de Kärcher stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact L is een universeel apparaat voor professionele gebruikers uit uiteenlopende branches. De compacte alleszuiger imponeert met het automatische filterreinigingssysteem Tact en de vochtbestendige PES-vlakfilter voor lang achtereen stofvrij verwijderen van grote volumes fijnstof. Al het vuil en de vloeistoffen worden verzameld in een robuust reservoir van 30 liter dat is voorzien van een bumper en stabiele metalen zwenkwielen. De eenvoudige handling en kinderlijk eenvoudige bediening van het apparaat met nieuwe, centrale draaischakelaar maken het werk veel aangenamer. Het apparaat wordt compleet geleverd met nieuw ontwikkelde en sterk verbeterde toebehoren die gemakkelijk kunnen worden opgeborgen in het geïntegreerde compartiment voor zuigslang en toebehoren. Op de platte apparaatkop met rubberen oppervlak kunnen gereedschap en boxen veilig worden neergezet of worden vastgezet aan de bevestigingsogen.