L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te L répond parfaitement aux exigences des professionnels du bâtiment ou de l'industrie. Equipé d'un pare-chocs, de roulettes pivotantes robustes en métal et d'un nouveau système de décolmatage automatique du filtre, cet aspirateur professionnel constitue la solution idéale pour l'aspiration de grandes quantités de poussières fines, pendant de longues périodes de travail et ce même dans des conditions exigeantes. En outre, son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d'aspiration, sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX ou encore sa prise électrique pour brancher un outil électroportatif offrent un réel confort de travail. Cet aspirateur aspire aussi bien les liquides que les déchets.