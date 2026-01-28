Aspirateurs eau et poussières NT 30/1 Tact Te L
L'indispensable sur les chantiers et dans les ateliers. Le NT 30/1 Tact Te L est équipé d'un système de décolmatage automatique du filtre et d'une prise électrique d'asservissement.
L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te L répond parfaitement aux exigences des professionnels du bâtiment ou de l'industrie. Equipé d'un pare-chocs, de roulettes pivotantes robustes en métal et d'un nouveau système de décolmatage automatique du filtre, cet aspirateur professionnel constitue la solution idéale pour l'aspiration de grandes quantités de poussières fines, pendant de longues périodes de travail et ce même dans des conditions exigeantes. En outre, son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d'aspiration, sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX ou encore sa prise électrique pour brancher un outil électroportatif offrent un réel confort de travail. Cet aspirateur aspire aussi bien les liquides que les déchets.
Caractéristiques et avantages
Système de décolmatage automatique du filtre TactPermet une puissance d'aspiration et une capacité filtrante élevées constantes. Nettoyage automatique du filtre grâce à des impulsions d'air puissantes. Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.
Raccord pour outil avec clapet d’admission d’air et embout en caoutchoucPermet de percer, de scier ou de meuler sans poussière avec des outils électroportatifs. Équipé d'un embout en caoutchouc et d'une bague rotative à air parasite. Régulation de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.
Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatiqueL'outil électroportatif est aisé à raccorder à l'aspirateur. Utilisation facile via la fonction marche/arrêt automatique. Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Supports latéraux confortables pour le suceur fentes et le raccord pour outil
- Grâce aux supports intégrés pour accessoires, les accessoires sont toujours bien rangés sans risque de perte et toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Volume de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|69
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|13,5
|Poids emballage inclus (kg)
|18
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|560 x 370 x 580
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Manchon de raccordement pour outils électriques
- Filtre plissé plat: PES avec revêtement PTFE
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Préparation antistatique
- Décolmatage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches