Dagelijks zwaar werk in de bouw en op werkplaatsen stellen hoge eisen aan mens en apparatuur. Onze stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact Te L voldoet perfect aan deze eisen. De compacte expert voor fijnstof is met het stabiele 30-liter reservoir met robuuste metalen zwenkwielen en het beproefde filterreinigingssysteem Tact uitermate geschikt voor lang achtereen grote volumes fijnstof opzuigen onder zeer zware omstandigheden. Daarnaast draagt ook het vochtbestendige PES-vlakfilter bij aan een stofvrije werkomgeving. Gebruikers in de werkplaats waarderen de eenvoudige bediening en gemakkelijke keuze van het zuigprogramma met een nieuw ontwikkelde draaischakelaar en de traploze regeling van het toerental. Het apparaat wordt compleet geleverd met de nieuw ontwikkelde en sterk verbeterde toebehoren die gemakkelijk kunnen worden opgeborgen in het geïntegreerde compartiment voor zuigslang en toebehoren. Het stopcontact met automatische in-/uitschakelfunctie maakt werken met elektrisch gereedschap veel eenvoudiger.