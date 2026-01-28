Nat-en droogzuiger NT 30/1 Tact Te L
De perfecte stof-/waterzuiger voor technische beroepen: Kärcher NT 30/1 Tact Te L met stopcontact (automatische in-/uitschakelfunctie) en filterreiniging Tact voor werken zonder onderbrekingen.
Dagelijks zwaar werk in de bouw en op werkplaatsen stellen hoge eisen aan mens en apparatuur. Onze stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact Te L voldoet perfect aan deze eisen. De compacte expert voor fijnstof is met het stabiele 30-liter reservoir met robuuste metalen zwenkwielen en het beproefde filterreinigingssysteem Tact uitermate geschikt voor lang achtereen grote volumes fijnstof opzuigen onder zeer zware omstandigheden. Daarnaast draagt ook het vochtbestendige PES-vlakfilter bij aan een stofvrije werkomgeving. Gebruikers in de werkplaats waarderen de eenvoudige bediening en gemakkelijke keuze van het zuigprogramma met een nieuw ontwikkelde draaischakelaar en de traploze regeling van het toerental. Het apparaat wordt compleet geleverd met de nieuw ontwikkelde en sterk verbeterde toebehoren die gemakkelijk kunnen worden opgeborgen in het geïntegreerde compartiment voor zuigslang en toebehoren. Het stopcontact met automatische in-/uitschakelfunctie maakt werken met elektrisch gereedschap veel eenvoudiger.
Kenmerken en voordelen
Automatische filterreiniging TactVoor een constant hoog zuigvermogen en filtercapaciteit. Automatische filterreiniging met krachtige luchtstoten. Tijdbesparend ontwerp en langere levensduur van het filter.
Verbindingsstuk met schuif voor valse lucht en rubberen opzetstukMaakt stofvrij boren, zagen of schuren met elektrisch gereedschap mogelijk. Wordt geleverd met rubberen opzetstuk en valse luchtdraairing. Draairing voor het instellen van het zuigvermogen.
Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat.Elektrisch gereedschap eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger. Eenvoudige bediening dankzij de automatische in-/uitschakelfunctie. Energiezuinig: stofzuiger schakelt automatisch uit.
De plintenzuigmond en montagehuls kunnen gemakkelijk aan de zijkant worden opgeborgen.
- Door de geïntegreerde opbergvakken zijn alle toebehoren veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tankinhoud (l)
|30
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|13,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|18
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|560 x 370 x 580
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
- Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
- Antistatische voorbereiding
- Filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat en droog stofzuigen