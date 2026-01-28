Notre aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te est l’outil idéal pour tous ceux qui ont non seulement besoin d’une cuve à déchets grand volume, mais aussi d’une grande mobilité. Sa cuve robuste de 40 l ramasse, en effet, toutes sortes de poussières et saletés sèches fines à grossières ainsi que des liquides et dispose d’un pare-chocs et de roulettes directionnelles métalliques d’une excellente longévité. Ainsi, de longs intervalles de travail sans interruption sont toujours possibles. L’excellent système de décolmatage du filtre Tact et le filtre plissé plat PES résistant à l’humidité s’en portent garants. Le sélecteur rotatif central novateur destiné à sélectionner les programmes d’aspiration, un réglage en continu de la vitesse ainsi que le manchon de connexion intégré pour outil électrique assurent un maniement confortable. Aux dimensions compacts, équipé d’un guidon ergonomique optionnel et facile à monter/démonter, cet aspirateur propose une manutention et un transport facilités. Que ce soit dans l’atelier de production, dans le garage ou sur le chantier: tous les utilisateurs profitent des nombreux accessoires qui peuvent être rangés ou fixés sur ou dans l’aspirateur.