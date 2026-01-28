Aspirateurs eau et poussières NT 40/1 Tact Te L
Compact et facile à transporter: l’aspirateur eau/poussières NT 40/1 Tact Te avec décolmatage Tact et cuve de 40 l avec pare-chocs pour un travail prolongé sans interruptions.
Notre aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te est l’outil idéal pour tous ceux qui ont non seulement besoin d’une cuve à déchets grand volume, mais aussi d’une grande mobilité. Sa cuve robuste de 40 l ramasse, en effet, toutes sortes de poussières et saletés sèches fines à grossières ainsi que des liquides et dispose d’un pare-chocs et de roulettes directionnelles métalliques d’une excellente longévité. Ainsi, de longs intervalles de travail sans interruption sont toujours possibles. L’excellent système de décolmatage du filtre Tact et le filtre plissé plat PES résistant à l’humidité s’en portent garants. Le sélecteur rotatif central novateur destiné à sélectionner les programmes d’aspiration, un réglage en continu de la vitesse ainsi que le manchon de connexion intégré pour outil électrique assurent un maniement confortable. Aux dimensions compacts, équipé d’un guidon ergonomique optionnel et facile à monter/démonter, cet aspirateur propose une manutention et un transport facilités. Que ce soit dans l’atelier de production, dans le garage ou sur le chantier: tous les utilisateurs profitent des nombreux accessoires qui peuvent être rangés ou fixés sur ou dans l’aspirateur.
Caractéristiques et avantages
Connexion du tuyau d'aspiration à la tête de la machineLa tubulure d’aspiration intégrée à la tête de l’appareil permet d’obtenir un volume utile plus grand de la cuve à déchets. Vidange facile de la cuve à déchets grâce à la liaison du tuyau flexible et de la tête de l’appareil.
Surface de pose pour mallette et possibilités de fixationGrâce à la surface plate de la tête de l’appareil, revêtue de caoutchouc, des mallettes à outils peuvent être déposées sans glisser. Les œillets d’arrimage permettent une fixation en toute sécurité à l’aide de sangles d’arrimage courantes.
Guidon optionnelPour permettre un transport confortable vers le lieu d’utilisation, le guidon optionnel peut être monté vite et simplement.
Filtre plissé plat PES résistant à l’humidité
- Le filtre plissé plat PES de la classe de poussières M retient, de manière fiable 99,9% de toutes les particules.
- Aspiration de poussières ou aspiration de liquides: pas besoin de changer de filtre PES.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Volume de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|68
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|14,4
|Poids emballage inclus (kg)
|19
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|560 x 370 x 655
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Manchon de raccordement pour outils électriques
- Filtre plissé plat: PES avec revêtement PTFE
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Préparation antistatique
- Décolmatage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches