Onze stof-/waterzuiger NT 40/1 Tact Te L is ideaal voor iedereen die een reservoir met groot volume even belangrijk vindt als grote mobiliteit. Het robuuste, 40 liter grote reservoir dat zonder problemen alle soorten stof en vuil alsook vloeistoffen opneemt, is bovendien uitgerust met een bumper en duurzame metalen zwenkwielen. Lang, ononderbroken werken is zodoende altijd mogelijk. Daarvoor zorgen niet op de laatste plaats het uitstekende filterreinigingssysteem Tact en het vochtbestendige PES-vlakfilter. De nieuwe centrale draaischakelaar voor keuze van het zuigprogramma, een traploze regeling van het toerental en het geïntegreerde stopcontact voor elektrisch gereedschap staan garant voor een comfortabele bediening. Het compacte formaat van het apparaat maakt gebruik en vervoer eenvoudig. Daarnaast is een ergonomische duwbeugel die snel kan worden gemonteerd en gedemonteerd, als optieverkrijgbaar. In een productiehal, werkplaats of de bouw: alle gebruikers profiteren van de omvangrijke en nieuw ontwikkelde set meegeleverde toebehoren die direct in of op het apparaat kunnen worden opgeborgen of bevestigd.