Nat-en droogzuiger NT 40/1 Tact Te L
Compact en eenvoudig te transporteren: stof-/waterzuiger NT 40/1 Tact Te L met filterreinigingssysteem Tact en 40-liter reservoir met bumper voor lang ononderbroken zuigen.
Onze stof-/waterzuiger NT 40/1 Tact Te L is ideaal voor iedereen die een reservoir met groot volume even belangrijk vindt als grote mobiliteit. Het robuuste, 40 liter grote reservoir dat zonder problemen alle soorten stof en vuil alsook vloeistoffen opneemt, is bovendien uitgerust met een bumper en duurzame metalen zwenkwielen. Lang, ononderbroken werken is zodoende altijd mogelijk. Daarvoor zorgen niet op de laatste plaats het uitstekende filterreinigingssysteem Tact en het vochtbestendige PES-vlakfilter. De nieuwe centrale draaischakelaar voor keuze van het zuigprogramma, een traploze regeling van het toerental en het geïntegreerde stopcontact voor elektrisch gereedschap staan garant voor een comfortabele bediening. Het compacte formaat van het apparaat maakt gebruik en vervoer eenvoudig. Daarnaast is een ergonomische duwbeugel die snel kan worden gemonteerd en gedemonteerd, als optieverkrijgbaar. In een productiehal, werkplaats of de bouw: alle gebruikers profiteren van de omvangrijke en nieuw ontwikkelde set meegeleverde toebehoren die direct in of op het apparaat kunnen worden opgeborgen of bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Aansluiting voor zuigslang op de kop van het apparaatDe slangaansluiting in de kop maakt een groter bruikbaar volume van het reservoir mogelijk. Het reservoir kan eenvoudig worden geleegd door de verbinding van slang en apparaatkop.
Opbergrek en bevestigingsmogelijkhedenOp het rubberen oppervlak van de vlakke apparaatkop kan een gereedschapsbox worden neergezet zonder weg te glijden. De bevestigingsogen maken het mogelijk alles veilig vast te zetten met spanbanden.
Duwbeugel optioneelVoor het gemakkelijk transporteren naar de plaats van gebruik kan de optionele duwbeugel snel en eenvoudig gemonteerd worden.
Vochtbestendige PES-vlakfilter
- Het PES-vlakflter voor de stofklasse M heeft houdt betrouwbaar 99,9 % van alle stofpartikels tegen.
- Voor nat- of drooggebruik: het is niet nodig de PES-filter te verwisselen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tankinhoud (l)
|40
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|14,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|19
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|560 x 370 x 655
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
- Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap
- Antistatische voorbereiding
- Filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat en droog stofzuigen