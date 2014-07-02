Kärcher présente Tact², le nouveau haut de gamme des aspirateurs eau et poussières professionnels. Le perfectionnement technique du système Tact éprouvé pour le décolmatage du filtre permet une productivité accrue. Puissance d'aspiration élevée et constante assurée par deux moteurs et longue durée de filtration pour un travail sans interruption sans avoir à penser à changer le filtre. Les aspirateurs NT Kärcher avec Tact² sont des systèmes complets permettant l'élimination de grandes quantités de poussières fines, mais aussi de poussières grossières et d'eau. Avec ses différentes versions, cette famille d'aspirateurs propose des solutions optimales pour de nombreux domaines d'utilisation nécessitant une puissance d'aspiration élevée constante : dans le bâtiment, le domaine agroalimentaire, le secteur automobile et l'industrie en général.