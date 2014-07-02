Nat-en droogzuiger NT 75/2 Tact² Me

Hun hoge mobiliteit, uitstekende prestaties, robuuste constructie en talrijke praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher Tact²-systemen een veelgevraagde specialist en allrounder. De NT 75/2 Tact² Me wordt standaard geleverd met het volledige antistatische systeem. Het systeem kan zelfs probleemloos grote hoeveelheden fijn stof opzuigen.

Kärcher stelt de Tact² voor – zijn nieuwe topmodel van een professionele stof- en waterzuiger. Deze uitbreiding van de populaire reeks met Tact-systeem biedt de hoogste productiviteit ooit, dankzij zijn volautomatische filterreiniging. Met zijn twee motoren biedt de Tact² een constant hoge zuigkracht en dankzij de langere levensduur van de filter hoeft u deze zelden nog te vervangen. Kärcher NT-stofzuigers met Tact² zijn complete systemen die niet alleen uitstekend grote hoeveelheden fijn stof opzuigen, maar ook vuil, puin en water aankunnen. Dankzij de verschillende opties in deze reeks stofzuigers vormen deze apparaten de ideale oplossing, ongeacht de toepassing en overal waar een constant hoge zuigkracht nodig is – zowel op bouwplaatsen, in de voedingsmiddelenindustrie, in de automobielindustrie als de industrie in het algemeen.

Kenmerken en voordelen
Nat-en droogzuiger NT 75/2 Tact² Me: Gewoon ernaartoe en weer weg
Een verstelbare duwbeugel en grote wielen garanderen gemakkelijk vervoer naar de plaats van gebruik, ook op een oneffen ondergrond.
Nat-en droogzuiger NT 75/2 Tact² Me: Intelligent opbergvak voor toebehoren
Zo kan bv. de vloerzuigmond in twee richtingen en snel worden bevestigd.
Nat-en droogzuiger NT 75/2 Tact² Me: Automatisch filterreinigingssysteem Tact²
De vlakfilter kan aan de schone zijde worden verwijderd en bestaat uit 2 helften, die afwisselend door doelgerichte luchtstoten gereinigd worden. Fijne stofdeeltjes kunnen het filter niet verstoppen. De luchtstroom blijft gedurende lange tijd constant hoog.
Veilig en binnen handbereik
  • Gereedschap kan worden opgeborgen in de handige opbergruimte aan boord, zoals kleine onderdelen en flessen.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s) 2 x 74
Vacuüm (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tankinhoud (l) 75
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Max. vermogen (W) max. 2760
Standaard nominale diameter ( ) ID 40
Kabellengte (m) 10
Geluidsniveau (dB(A)) 73
Kleur zilver
Gewicht zonder toebehoren (kg) 27,8
Gewicht (incl. doos) (kg) 35
Afmetingen (l x b x h) (mm) 630 x 545 x 920

Inbegrepen bij levering

  • Lengte zuigslang: 4 m
  • Type zuigslang: Elektrisch geleidend
  • Bocht: Elektrisch geleidend
  • Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
  • Lengte zuigbuizen: 550 mm
  • Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
  • Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
  • Materiaal filterzak: Papier
  • Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
  • Plintenzuigmond
  • Afvoerslang (oliebestendig)
  • Vlakfilter: Cellulosevezelmateriaal
  • Duwbeugel

Uitvoering

  • Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
  • Antistatisch systeem
  • Filterreiniging: Automatisch filterreinigingssysteem Tact²
  • Stootrand
  • Veiligheidsklasse: I
  • Zwenkwiel met rem
Nat-en droogzuiger NT 75/2 Tact² Me
