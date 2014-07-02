Kärcher présente Tact², le nouveau haut de gamme des aspirateurs eau et poussières professionnels. Le perfectionnement technique du système Tact éprouvé pour le décolmatage du filtre permet une productivité accrue. Puissance d'aspiration élevée et constante assurée par deux moteurs et longue durée de filtration pour un travail sans interruption sans avoir à penser à changer le filtre. Les aspirateurs NT Kärcher avec Tact² sont des systèmes complets permettant l'élimination de grandes quantités de poussières fines, mais aussi de poussières grossières et d'eau. Avec différents modèles, cette gamme d'aspirateurs offre des solutions optimales pour de nombreuses applications qui requièrent une puissance d'aspiration constamment élevée : bâtiment, secteur alimentaire, automobile et industrie en général.