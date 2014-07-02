Kärcher presenteert de Tact² – de nieuwe topklasse professionele stof-/waterzuigers. Deze verbeterde versie van het beproefde Tact-systeem voor filterreiniging biedt de hoogste productiviteit ooit. Met zijn twee motoren biedt de Tact² een constant hoge zuigkracht, terwijl de lange gebruiksduur van het filter ervoor zorgt dat u dit maar zelden hoeft te vervangen. Kärcher NT-stofzuigers met Tact² zijn complete systemen die niet alleen uitstekend grote hoeveelheden fijnstof opzuigen, maar ook grof vuil en water aankunnen. Dankzij de verschillende modellen biedt deze reeks stofzuigers de ideale oplossing voor tal van toepassingsgebieden, waarbij een constant hoge zuigkracht cruciaal is: in de bouw, de voedingsmiddelenindustrie, de autobranche en in de industrie in het algemeen.