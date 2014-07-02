Nat-en droogzuiger NT 75/2 Tact² Me Tc
Hun grote mobiliteit en kracht, uitstekend uithoudingsvermogen, robuuste constructie en talrijke praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher Tact²-stofzuigers veelgevraagde specialisten en allrounders. De modellen met kantelbaar onderstel zijn vooral geschikt voor het verwijderen van vloeistoffen en grof vuil bij industriële toepassingen.
Kärcher presenteert de Tact² – de nieuwe topklasse professionele stof-/waterzuigers. Deze verbeterde versie van het beproefde Tact-systeem voor filterreiniging biedt de hoogste productiviteit ooit. Met zijn twee motoren biedt de Tact² een constant hoge zuigkracht, terwijl de lange gebruiksduur van het filter ervoor zorgt dat u dit maar zelden hoeft te vervangen. Kärcher NT-stofzuigers met Tact² zijn complete systemen die niet alleen uitstekend grote hoeveelheden fijnstof opzuigen, maar ook grof vuil en water aankunnen. Dankzij de verschillende modellen biedt deze reeks stofzuigers de ideale oplossing voor tal van toepassingsgebieden, waarbij een constant hoge zuigkracht cruciaal is: in de bouw, de voedingsmiddelenindustrie, de autobranche en in de industrie in het algemeen.
Kenmerken en voordelen
Kantelbaar onderstel met reservoirvergrendelingZodat reservoir en chassis altijd veilig verbonden blijven.
Afvoerslang voor het legen van vloeistoffen.De afdekklep blijft afgesloten tot direct boven het punt waar het reservoir geledigd wordt.
Richtingsonafhankelijk opbergvak voor toebehoren voor zuigbuizen en vloerzuigmondenToebehoren is daardoor van alle kanten snel toegankelijk. Ruime opbergplaats voor een slang van 4 m en de rubberen stroomkabel (10 m).
Veel erin, snel eruit met het kantelbare onderstel
- Gewoon het vuilreservoir naar achter kantelen en leegmaken op de afvalopslagplaats.
- Veilige stand bij het legen, omdat het zwaartepunt zich binnen het chassis bevindt.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tankinhoud (l)
|75
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Max. vermogen (W)
|max. 2760
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|zilver
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|29
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|36,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|685 x 560 x 920
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Bocht: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Papier
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Afvoerslang (oliebestendig)
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
- Kantelbaar onderstel
- Duwbeugel
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
- Antistatisch systeem
- Filterreiniging: Automatisch filterreinigingssysteem Tact²
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat en droog stofzuigen
Toebehoren
Onderdelen NT 75/2 Tact² Me Tc
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.