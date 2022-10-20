ASPIRATEUR DORSAL BVL 5/1 BP : ULTRA LÉGER !

Lorsque vous portez votre outil sur le dos, le poids et l’ergonomie du harnais de transport sont essentiels. C’est pourquoi Kärcher utilise du polypropylène expansé (EPP) pour le BVL 5/1 Bp. Ce matériau est robuste, composé à 96 % d’air et donc extrêmement léger. En même temps, il amortit le bruit et est recyclable à 100 %.

Grâce à l’EPP, le BVL 5/1 Bp ne pèse que 3,3 kilogrammes à vide et 4,6 kilogrammes avec la batterie. Cela fait du nouvel aspirateur dorsal à batterie de Kärcher l’un des appareils les plus légers du marché.