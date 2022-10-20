ASPIRATEUR DORSAL BVL 5/1 Bp
ULTRA LÉGER ET TRÈS PUISSANT. Le plus léger de sa catégorie grâce au matériau innovant EPP. Ultra léger, ultrapuissant, d’une flexibilité impressionnante : l’aspirateur dorsal BVL 5/1 Bp Pack à batterie de Kärcher remplace efficacement les aspirateurs traditionnels là où ils ne peuvent pas être utilisés, par exemple dans les espaces étroits, les escaliers, sur les échelles, dans le bus, dans l'avion ou encore dans les salles de cinéma. Découvrez ici tous les avantages de notre nouvel aspirateur dorsal sans fil BVL 5/1 Bp.
Ultra léger et très puissant
LE NOUVEL ASPIRATEUR BVL 5/1 Bp À BATTERIE
Les aspirateurs légers et compacts sont nécessaires pour le nettoyage des salles de classe, des bureaux, des cages d’escalier, des entrepôts ou des transports publics, des bus aux avions. Le nouvel aspirateur dorsal sans fil de Kärcher allie un poids extrêmement faible, une grande puissance d’aspiration et une longue durée de vie de la batterie. Il fait d’ailleurs partie de la plateforme de batteries 36 volts Power+ de Kärcher. Comme il se porte confortablement sur le dos, vous n’aurez plus à tirer votre aspirateur et à chercher des prises électriques.
ASPIRATEUR DORSAL BVL 5/1 BP : ULTRA LÉGER !
Lorsque vous portez votre outil sur le dos, le poids et l’ergonomie du harnais de transport sont essentiels. C’est pourquoi Kärcher utilise du polypropylène expansé (EPP) pour le BVL 5/1 Bp. Ce matériau est robuste, composé à 96 % d’air et donc extrêmement léger. En même temps, il amortit le bruit et est recyclable à 100 %.
Grâce à l’EPP, le BVL 5/1 Bp ne pèse que 3,3 kilogrammes à vide et 4,6 kilogrammes avec la batterie. Cela fait du nouvel aspirateur dorsal à batterie de Kärcher l’un des appareils les plus légers du marché.
ASPIRATEUR DORSAL BVL 5/1 BP : TRAVAILLER EN TOUTE SÉRÉNITÉ !
Le harnais de transport de l'aspirateur dorsal peut être adapté à la taille de l’utilisateur et convient aussi bien aux gauchers qu’aux droitiers. Le boîtier de commande de l’aspirateur dorsal sans fil est fixé à la ceinture de transport. Il est ainsi possible de lire l’état de charge, d’allumer et d’éteindre l’appareil et d’activer le mode eco!efficiency afin de réduire la consommation d’énergie.
ASPIRATEUR DORSAL KÄRCHER : AUSSI SIMPLE QUE ÇA !
Le BVL 5/1 Bp est très facile à régler pour une utilisation avec la main gauche ou la main droite. Il suffit d’ouvrir la fermeture de l’appareil et d’orienter le collecteur de saletés de manière à ce que le raccord du flexible d’aspiration sorte du bon côté (gauche ou droite), de rebrancher le flexible d’aspiration et le tour est joué !
C’est aussi simple que ça. Regardez la vidéo et voyez vous-même.
LA BATTERIE DE 36 V de L’ASPIRATEUR DORSAL
La batterie lithium-ion 36 V/6,0 Ah de l’aspirateur dorsal Kärcher sans fil BVL 5/1 Bp est compatible avec les autres produits 36 V de la plateforme de batteries Power+ de Kärcher. Avec la batterie standard incluse dans les versions Bp Pack, vous pouvez utiliser votre aspirateur dorsal BVL 5/1 Bp jusqu’à 50 minutes en mode eco!efficiency. Le temps de charge de la batterie en combinaison avec le chargeur rapide fourni (uniquement pour la version Pack) est de 44 minutes pour 80 % et de 68 minutes pour 100 %. Avec une batterie supplémentaire, vous pouvez donc travailler longtemps sans crainte. Pour plus d’informations sur nos batteries Power+, cliquez ici.
La batterie ne nécessite aucun entretien et a une durée de vie très longue de 1 000 cycles, ce qui réduit les coûts de remplacement et augmente la longévité.
ASPIRATEUR DORSAL KÄRCHER : HYGIÈNE MAXIMALE GRÂCE AU FILTRE HEPA
L’aspirateur dorsal à batterie BVL 5/1 Bp peut être équipé en option d’un filtre HEPA 14 très efficace. Grâce à sa grande capacité d’absorption de la poussière (99,995 %), notre filtre HEPA 14 retient même les plus petites particules. Les aérosols, les virus et les germes sont presque entièrement capturés par le filtre haute performance et ne sont pas renvoyés dans l’air ambiant. Certifié selon la norme DIN EN 1822:2019, le filtre HEPA 14 répond également aux normes de sécurité élevées des zones sensibles en matière d’hygiène.
ASPIRATEUR DORSAL : MOTEUR ÉLECTRIQUE SANS BALAIS !
Grâce au moteur électrique sans balais, l’aspirateur dorsal à batterie BVL 5/1 Bp est très résistant à l’usure et dispose d’une durée de vie plus longue. L’aspirateur dorsal sans fil convient donc à une utilisation intensive et augmente l’efficacité et la productivité.
ASPIRATEUR DORSAL KÄRCHER : SIMPLE D’UTILISATION !
L’aspirateur dorsal à batterie BVL 5/1 Bp est très facile à utiliser. Le boîtier de contrôle est fixé à la ceinture, ce qui permet de le piloter confortablement depuis la taille. Vous pouvez y lire l’état de charge et allumer ou éteindre l’aspirateur dorsal de Kärcher. Le mode eco!efficiency, permettant de réduire la consommation d’énergie, peut également être activé via cette télécommande.
APERÇU DES AVANTAGES DE NOTRE ASPIRATEUR DORSAL À BATTERIE BVL 5/1 BP PACK :
Pourquoi opter pour un aspirateur dorsal sans fil ? Voici un aperçu des principaux avantages :
Rapide à mettre en place
Fonctionne sans fil
Léger et compact, donc facile à transporter
Convient parfaitement à une utilisation dans des lieux très fréquentés
Réduction considérable des coûts grâce à un travail plus efficace
Accès à l’ensemble de la plateforme de batteries
L’ASPIRATEUR DORSAL BVL 5/1 BP SANS FIL PEUT ÊTRE UTILISÉ ENTRE AUTRES POUR :
TRANSPORT/LOGISTIQUE
Les entrepôts ne disposent pas toujours de prises électriques. Avec le BVL, vous pouvez nettoyer sans problème entre les rayonnages.
ZONES DIFFICILES D’ACCÈS COMME UN ESCALIER
Vous devez nettoyer rapidement et en profondeur un escalier ou un ascenseur ? Avec l’aspirateur dorsal sans fil BVL, c’est un jeu d’enfant.
COMMERCE
Faites en sorte que vos clients soient aussi peu gênés que possible avec cet aspirateur dorsal sans fil. Quelque chose est tombé sur le sol du magasin ? Pas de problème avec le BVL.
SALLES DE SPORT
Nettoyez votre salle de sport rapidement et avec précision grâce au BVL. L’aspirateur dorsal vous permet d’accéder à des endroits que vous ne pourriez pas atteindre avec un aspirateur classique, par exemple entre les équipements sportifs.
CAFÉS ET RESTAURANTS
Aspirer rapidement sans déranger les clients. Avec l’aspirateur dorsal BVL, vous pouvez offrir à vos hôtes une hygiène irréprochable avec un minimum d’efforts, car l’aspirateur ne pèse que 4,6 kilogrammes.
L’ASPIRATEUR DORSAL À BATTERIE BVL 5/1 BP PACK DE KÄRCHER EST DÉSORMAIS DISPONIBLE !
Le nouvel aspirateur dorsal sans fil BVL 5/1 Bp Pack ultraléger et extrêmement puissant est la solution parfaite pour une aspiration rapide, confortable et efficace, notamment dans les endroits difficiles d’accès. Cet aspirateur dorsal est disponible en version Bp Pack, c’est-à-dire avec une batterie de 36 volts et un chargeur rapide. Vous possédez déjà un autre outil 36 volts de la plateforme de batteries Power+ de Kärcher ? Dans ce cas, vous pouvez également acheter l’aspirateur sans batterie ni chargeur rapide dans sa version Bp. Commandez votre nouvel aspirateur dorsal rapidement et facilement dans notre boutique en ligne ou adressez-vous à un distributeur officiel Kärcher près de chez vous.
ASPIRATEUR DORSAL À BATTERIE BVL 5/1 BP PACK
Aspirateur dorsal à batterie ultraléger avec une grande puissance d’aspiration. Flexibilité maximale sans fil et poids minimal !
L’appareil est livré avec :
1 batterie 36 V/6,0 Ah
1 chargeur rapide 36 volts
Batterie interchangeable de 36 volts qui peut également être utilisée avec d’autres appareils de la plateforme Battery Power+. Cliquez ici pour plus d’informations sur la plateforme de batteries !
- Débit d’air (l/s) 40
- Dépression (mbar) 223
- Capacité de la cuve (l) 5
- Puissance (W) 500
- Poids avec batterie 36 V/6,0 Ah (kg) 4,6
- Batterie (V/Ah) 18 / 3,0
- La livraison standard comprend un tube d’aspiration télescopique, un suceur pour meubles, un suceur sol combiné, un suceur fentes, un flexible d’aspiration de 1 m.
Avec la batterie 36 V/6,0 Ah, vous pouvez aspirer jusqu’à 22 minutes en mode Power ou jusqu’à 50 minutes en mode eco!efficiency. Conseil : avec une batterie 36 V/7,5 Ah, vous pouvez travailler jusqu’à 64 minutes en mode eco!efficiency.
ASPIRATEUR DORSAL À BATTERIE BVL 5/1 BP
Aspirateur dorsal à batterie ultraléger avec une grande puissance d’aspiration. Flexibilité maximale sans fil et poids minimal !
ATTENTION : Cet appareil est livré sans chargeur rapide ni batterie. Vous pouvez également commander le chargeur et la batterie séparément ici.
Batterie interchangeable de 36 volts qui peut également être utilisée avec d’autres appareils de la plateforme Battery Power+. Cliquez ici pour plus d’informations sur la plateforme de batteries !
- Débit d’air (l/s) 40
- Dépression (mbar) 223
- Capacité de la cuve (l) 5
- Puissance (W) 500
- Poids avec batterie 36 V/6,0 Ah (kg) 4,6
- Batterie (V/Ah) 18 / 3,0
- La livraison standard comprend un tube d’aspiration télescopique, un suceur pour meubles, un suceur sol combiné, un suceur fentes, un flexible d’aspiration de 1 m.
Avec la batterie 36 V/6,0 Ah, vous pouvez aspirer jusqu’à 22 minutes en mode Power ou jusqu’à 50 minutes en mode eco!efficiency. Conseil : avec une batterie 36 V/7,5 Ah, vous pouvez travailler jusqu’à 64 minutes en mode eco!efficiency.
ACCESSOIRES D’ORIGINE KÄRCHER POUR L’ASPIRATEUR DORSAL
Les accessoires d’origine Kärcher permettent à votre BVL 5/1 Bp Pack de continuer à offrir des performances maximales.
Commandez les accessoires rapidement et facilement dans notre boutique en ligne.
SACS FILTRANTS NON TISSÉS
Pour une puissance d’aspiration maximale, les sacs filtrants non tissés à 3 couches et résistants à la déchirure de la classe de poussière M sont indispensables. Commandez ici vos sacs filtrants non tissés pour votre aspirateur dorsal BVL 5/1 Bp Pack. Le paquet contient 10 pièces.
FILTRE HEPA 14
Cette cartouche filtrante HEPA en option augmente l’efficacité de la filtration et améliore la qualité de l’air évacué. Ce filtre doit être remplacé après 50 heures de fonctionnement maximum.
BATTERIE POWER+36 V / 7,5 Ah
Profitez au maximum de votre aspirateur dorsal sans fil BVL 5/1 Bp Pack. Avec cette batterie supplémentaire, vous pouvez travailler jusqu’à 64 minutes en mode eco!efficiency.
Comment fonctionne l’aspirateur dorsal BVL 5/1 Bp Pack ?
Notre nouvel aspirateur dorsal sans fil extrêmement léger et puissant, le BVL 5/1 Bp Pack, est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent un aspirateur capable d’atteindre les endroits les plus difficiles d’accès. Grâce à son poids léger de 4,6 kg et à sa technologie de batterie innovante, le BVL 5/1 Bp Pack convient à toutes les utilisations. Équipé d’une puissante batterie lithium-ion de 36 volts issue de la plateforme de batteries Power+ de Kärcher, le BVL est adapté au nettoyage régulier de petites surfaces dans les bureaux, les magasins et les cabinets médicaux ainsi que dans les hôtels et les restaurants ou les cantines, les écoles et les hôpitaux. Et ce, partout où un aspirateur traditionnel ne peut pas être utilisé.
Dans l’avion
L’aspirateur dorsal permet de nettoyer en particulier les endroits difficiles d’accès comme les compartiments à bagages. Comme il n’est pas nécessaire de soulever l’aspirateur, cela libère une main supplémentaire, ce qui facilite considérablement le travail. Le poids et le fonctionnement sans fil sont idéaux en avion.
Sur une échelle
Grâce à l’aspirateur dorsal léger, il est possible d’atteindre tous les endroits d’une chambre d’hôtel, y compris avec une échelle.
Liberté de mouvement
L’aspirateur dorsal permet de passer l’aspirateur partout dans un spa sans déranger les clients. Fini les fils gênants sur lesquels les clients peuvent trébucher ! De plus, l’aspirateur vous permet d’atteindre des endroits inaccessibles avec un aspirateur normal.