RUGZAKSTOFZUIGER BVL 5/1 Bp
ULTRALICHT EN EXTREEM KRACHTIG. De absoluut lichtste in zijn klasse dankzij het innovatief EPP-materiaal. Ultralicht, ultrasterk, indrukwekkend flexibel - de Kärcher BVL 5/1 BP draadloze rugzakstofzuiger bewijst de beste prestaties op locaties waar je met een traditonele stofzuiger niet uit de voeten kunt zoals in nauwe ruimtes, op een trap of ladder of in een bus, vliegtuig of bioscoop. Wil je Aerosolen, virussen en ziektekiemen veilig in de stofzuiger houden? De BVL kan zelfs uitgerust worden met een optioneel HEPA-14-filter. Ontdek hier alle voordelen van onze nieuwe BVL 5/1 Bp batterijaangedreven rugzakstofzuiger!
ULTRALICHT EN EXTREEM KRACHTIG!
DE NIEUWE BVL 5/1 BP BATTERIJAANGEDREVEN RUGZAKSTOFZUIGER
Of het nu gaat om het reinigen van een klaslokaal, kantoor, trappenhuis, magazijn of openbaar vervoer, van bus tot vliegtuig: er zijn legio toepassingen waar lichte, compacte stofzuigers nodig zijn. De nieuwe batterijaangedreven rugzakstofzuiger BVL 5/1 Bp van Kärcher combineert een extreem laag gewicht, hoge zuigkracht en een lange batterijduur en maakt deel uit van het 36 V Kärcher Battery Power+ accuplatform. Omdat hij comfortabel op de rug kan worden gedragen is het gesleep met de stofzuiger en het zoeken naar stopcontacten verleden tijd.
ULTRALICHTE BATTERIJAANGEDREVEN RUGZAKSTOFZUIGER BVL 5/1 BP
Als u uw gereedschap op uw rug draagt, zijn het gewicht en de ergonomie van de draaginrichting van cruciaal belang voor de gebruiker. Kärcher gebruikt daarom geëxpandeerd polypropyleen (EPP) voor de BVL 5/1 Bp. Dit materiaal is robuust, bestaat voor 96 procent uit lucht en is daardoor extreem licht. Tegelijkertijd is het geluiddempend en 100 procent recyclebaar.
Dankzij EPP heeft de BVL 5/1 Bp een leeggewicht van slechts 3,3 kg, met accu 4,6 kg - waardoor de nieuwe draadloze stofzuiger van Kärcher een van de lichtste apparaten op de markt is.
RUGZAKSTOFZUIGER BVL 5/1 BP : ONTSPANNEN WERKEN!
Het draagframe kan worden aangepast aan de lichaamsgrootte en is zowel geschikt voor links- als rechtshandigen. De besturing van de batterijaangedreven rugzakstofzuiger is aan de riem bevestigd, zodat deze bijna vanaf de heup te bedienen is: de laadstatus is af te lezen, het apparaat kan aan en uit worden gezet en de energiebesparende eco!efficiency modus kan worden geactiveerd.
BATTERIJAANGEDREVEN RUGZAKSTOFZUIGER: ZO EENVOUDIG IS HET!
De BVL 5/1 Bp kan heel eenvoudig worden ingesteld voor links- en rechtshandige toepassing. Open gewoon de sluiting van het apparaat, verwijder de turbinekop, draai de container naar links of rechts, bevestig de turbinekop weer, sluit de sluiting en klaar!
Zo eenvoudig kan het zijn. Bekijk snel de video en overtuig uzelf.
DE 36V BATTERIJ
De 36V 6,0 Ah Li-Ion batterij van de BVL 5/1 Bp batterijaangedreven rugzakstofzuiger is uitwisselbaar met de andere 36V producten van het Kärcher Battery Power+ batterijplatform. Met deze standaard meegeleverde batterij bij de Bp Pack versies kunt u tot +/- 50 minuten met uw BVL 5/1 Bp blijven werken in eco!efficiency modus. De laadtijd van de batterij in combinatie met de meegeleverde snellader (enkel bij de Pack versie) is 44 minuten bij 80% en 68 minuten bij 100%. Met een extra batterij kunt u dus oneindig blijven doorwerken. Meer weten over onze Battery Power+ batterijen?
De batterij is volledig onderhoudsvrij en heeft een zeer lange levensduur van 1.000 cycli, wat de vervangingskosten verlaagt en de duurzaamheid vergroot.
MAXIMALE HYGIËNE DANKZIJ HEPA-14-FILTER
De BVL 5/1 Bp batterijaangedreven rugzakstofzuiger kan indien gewenst uitgerust worden met een uiterst effectief HEPA 14-filter. Dankzij de enorme stofvangstcapaciteit van 99,995 procent houdt ons HEPA-14-filter zelfs de kleinste deeltjes tussen 0,1 en 0,3 µm uit de lucht. Aerosolen, virussen en ziektekiemen worden bijna volledig opgevangen door de hoge filterprestaties en komen niet terug in de omgevingslucht. Gecertificeerd volgens de norm DIN EN 1822:2019 - voldoet het HEPA-14-filter ook aan de hoge veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige ruimtes.
KOOLBORSTELLOZE AANDRIJVING!
Dankzij de koolborstelloze EC-aandrijving heeft de BVL 5/1 Bp batterijaangedreven rugzakstofzuiger een hoge slijtvastigheid en doordoor ook een langere levensduur. De rugzakstofzuiger is daarom uitermate geschikt voor intensief gebruik en verhoogt daardoor de efficiëntie en productiviteit.
EENVOUDIGE BEDIENING!
De BVL 5/1 Bp batterijaangedreven rugzakstofzuiger is heel eenvoudig te bedienen. De afstandbediening van de batterijaangedreven rugzakstofzuiger is namelijk aan de draagriem bevestigd, zodat deze comfortabel vanaf de heup te bedienen is. Op de afstandbediening kunt u naast het aflezen van de laadstatus de rugzakstofzuiger ook aan en uit zetten. De energiebesparende eco!eficiency modus kan ook via deze afstandbediening worden geactiveerd.
DE VOORDELEN VAN ONZE BVL 5/1 BP PACK BATTERIJAANGEDREVEN RUGZAKSTOFZUIGER OP EEN RIJ:
Waarom zou u overstappen naar een batterijaangedreven rugzakstofzuiger? Hier de belangrijkste voordelen nog even op een rijtje:
Snel inzetbaar
Werken zonder stroomkabel
Licht en compact, éénvoudig te transporteren
Zeer geschikt voor inzet op drukke locaties
Aanzienlijke kostenbesparing dankzij effectiever werken
Toegang tot het volledige batterijplatform
DE BATTERIJAANGEDREVEN RUGZAKSTOFZUIGER BVL 5/1 BP IS O.A. GESCHIKT VOOR:
TRANSPORT/LOGISTIEK
In magazijnen zitten niet overal stopcontacten. Met de BVL reinig je éénvoudig tussen de stellingen.
MOEILIJK BEREIKBARE RUIMTES ZOALS DE TRAP
Snel en grondig een trap of lift reinigen? Met de BVL batterijaangedreven rugzakstofzuiger is het in een handomdraai geregeld.
RETAIL
Je klanten zo weinig mogelijk tot last met deze draadloze rugzakstofzuiger. Ongelukje op de winkelvloer? Met de BVL geen probleem.
FITNESSCENTRA
Reinig je fitnesscentrum snel en uiterst efficiënt met de BVL. Met de rugzakstofzuiger kom je op plaatsen waar je met een traditionele stofzuiger niet snel komt, bijvoorbeeld tussen de sporttoestellen.
CAFÉS EN RESTAURANTS
Snel even iets opzuigen zonder struikelgevaar voor uw gasten. Met de BVL rugzakstofzuiger kunt u maximale hygiëne aan uw gasten bieden met minimale inspanning. De stofzuiger weegt amper 4,6 kilo.
DE UNIEKE BVL 5/1 BP PACK BATTERIJAANGEDREVEN RUGZAKSTOFZUIGER IS VANAF NU VERKRIJGBAAR!
De nieuwe ultralichte en uiterst krachtige batterijaangedreven rugzakstofzuiger BVL 5/1 Bp Pack is dé perfecte oplossing om snel, comfortabel, efficiënt en vooral op moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen stofzuigen. Deze batterijaangedreven rugzakstofzuiger is verkrijgbaar als Bp Pack versie dus compleet met 36V batterij en snellader. Heeft u al een andere 36V machine van het Kärcher Battery Power+ batterijplatform? Dan kunt u ook alleen de machine kopen zonder batterij en snellader, dit is de Bp versie. Bestel de machine snel en eenvoudig in onze webshop of neem contact op met uw dichtsbijzijnde Official Kärcher Dealer.
BATTERIJAANGEDREVEN RUGZAKSTOFZUIGER BVL 5/1 BP PACK
Ultralichte batterijaangedreven rugzakstofzuiger met extreme zuigkracht. Maximale flexibiliteit zonder stroomkabel en een minimaal gewicht!
Toestel wordt geleverd inclusief:
1x 36 V 6,0 Ah batterij
1x 36 V snellader
Aandrijving 36 V verwisselbare batterij die ook past op andere machines van het Battery Power+ accuplatform. Klik hier voor meer informatie over het batterijplatform!
- Luchtverplaatsing (l/s) 40
- Vacuüm (mbar) 223
- Containerinhoud (l) 5
- Vermogen (W) 500
- Gewicht incl. 36 V 6.0 Ah batterij (kg) 4.6
- Batterij (V/Ah) 18 / 3,0
- Standaard geleverd incl. telescopische zuigbuis, bekledingszuigmond, combi vloerzuigmond, plintenzuigmond, 1 m zuigslang.
Met 1x 36 V 6,0 Ah batterij kunt u +/- 22 minuten werken op power mode en +/- 50 minuten in de eco!efficiency mode. Tip: met een 36 V 7.5 Ah batterij kunt u tot 64 minuten in de eco!efficiency mode werken.
BATTERIJAANGEDREVEN RUGZAKSTOFZUIGER BVL 5/1 BP
Ultralichte batterijaangedreven rugzakstofzuiger met extreme zuigkracht. Maximale flexibiliteit zonder stroomkabel en een minimaal gewicht!
LET OP! Dit toestel wordt geleverd zonder snellader en batterij.
U kunt lader en batterij hier ook los bestellen.
Aandrijving 36 V verwisselbare batterij die ook past op andere machines van het Battery Power+ accuplatform. Klik hier voor meer informatie over het batterijplatform!
- Luchtverplaatsing (l/s) 40
- Vacuüm (mbar) 223
- Containerinhoud (l) 5
- Vermogen (W) 500
- Gewicht incl. 36 V 6.0 Ah batterij (kg) 4.6
- Batterij (V/Ah) 18 / 3,0
- Standaard geleverd incl. telescopische zuigbuis, bekledingszuigmond, combi vloerzuigmond, plintenzuigmond, 1 m zuigslang.
Met 1x 36 V 6,0 Ah batterij kunt u +/- 22 minuten werken op power mode en +/- 50 minuten in de eco!efficiency mode. Tip: met een 36 V 7.5 Ah accu kunt u tot 64 minuten in de eco!efficiency mode werken.
DE ORGINELE KÄRCHER TOEBEHOREN
De orginele Kärcher toebehoren zorgen ervoor dat uw BVL 5/1 Bp Pack maximale prestaties blijft leveren. Bestel de toebehoren snel en eenvoudig via onze webshop.
FLIESFILTERZAKKEN
Voor maximale zuigprestaties zijn de drielaagse, scheurvaste vliesfilterzakken stofklasse M een absolute must. Bestel hier uw stofzakken voor uw BVL 5/1 Bp Pack rugzakstofzuiger. Verpakkingseenheid is 10 stuks.
HEPA 14-FILTER
Met deze optionele HEPA-filtercassette verhoogt u de filterwerking tot 99,995% en verbetert u de uitblaasluchtkwaliteit. Dit filter dient na maximaal 50 uur vervangen te worden.
BATTERY POWER+ BATTERIJ 36 V 7,5 AH
Haal het maximale uit uw BVL 5/1 Bp Pack batterijaangedreven rugzakstofzuiger. Met deze extra batterij kunt u op de eco stand tot 64 minuten werken.
Hoe werkt de BVL?
Onze nieuwe, zeer lichte en krachtige batterijaangedreven rugzakstofzuiger BVL 5/1 Bp Pack is de ideale keuze voor iedereen die op zoek is naar een stofzuiger die op moeilijk bereikbare locaties moet presteren. Dankzij het extreme lage gewicht van slechts 4,6 kg en de innovatieve batterij techniek kan de BVL 5/1 Bp Pack werkelijk elke klus aan. Aangedreven door een krachtige 36 volt lithium-ionbatterij uit het Kärcher Battery Power+ batterijplatform, is de BVL bijzonder geschikt voor onderhoudsreiniging op kleinere oppervlakken in kantoren, winkels, praktijken maar ook uiterst geschikt voor in hotels en restaurants, of kantines, scholen en ziekenhuizen. Eigenlijk overal waar je met een traditonele stofzuiger niet uit de voeten kunt.
In het vliegtuig
Vooral de moeilijk bereikbare plekken zoals de bagagavakken zijn heel eenvoudig te reinigen met de rugzakstofzuiger. Doordat ik de stofzuiger niet meer in de lucht hoef te houden heb ik mooie een extra hand vrij en maakt het werken een stuk eenvoudiger.
Het gewicht en het werken zonder draad is voor ons in het vliegtuig echt ideaal.
Op de trap
Dankzij de rugzakstofzuiger kan ik werkelijk op alle plekjes in onze hotelkamers komen. En als ik er toch niet bij kan pak ik gewoon een trap.
Vooral het gewicht is voor mij echt een absoluut pluspunt.
Maximale bewegingsvrijheid
Met de rugzakstofzuiger kan ik in ons wellnesscentrum overal stofzuigen zonder dat onze gasten er hinder van ondervinden. Geen lastige kabel meer waar de gasten over kunnen struikelen maar ook kunnen wij nu op plekken komen zoals rondom het zwembad waar wij normaal nooit met een stofzuiger konden komen.
Voor ons is het draadloze werken echt een groot pluspunt.