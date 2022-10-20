ULTRALICHTE BATTERIJAANGEDREVEN RUGZAKSTOFZUIGER BVL 5/1 BP

Als u uw gereedschap op uw rug draagt, zijn het gewicht en de ergonomie van de draaginrichting van cruciaal belang voor de gebruiker. Kärcher gebruikt daarom geëxpandeerd polypropyleen (EPP) voor de BVL 5/1 Bp. Dit materiaal is robuust, bestaat voor 96 procent uit lucht en is daardoor extreem licht. Tegelijkertijd is het geluiddempend en 100 procent recyclebaar.

Dankzij EPP heeft de BVL 5/1 Bp een leeggewicht van slechts 3,3 kg, met accu 4,6 kg - waardoor de nieuwe draadloze stofzuiger van Kärcher een van de lichtste apparaten op de markt is.