Grâce au filtre HEPA 14 de série avec un taux de filtration et de séparation de 99,995 %, notre aspirateur poussières T 11/1 Classic HEPA satisfait également aux normes de sécurité en vigueur dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène tels que les cabinets médicaux ou les hôpitaux. Le filtre retient même les particules les plus fines telles que les virus, les aérosols et les germes de l'ordre de quelques micromètres et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019. L'aspirateur robuste, très durable et par conséquent extrêmement rentable, génère une dépression de 235 mbar/23,5 kPa à partir d'une puissance de 850 watts, garantissant ainsi à la fois d'excellents résultats d'aspiration et un très faible niveau sonore de seulement 61 dB(A). De ce fait, il s'utilise sans problème à toute heure de la journée, même dans les endroits où le bruit est à proscrire. Avec un volume de cuve de 11 litres, un poids de seulement 4,2 kilogrammes, une poignée de transport pratique et un coude ergonomique, le T 11/1 Classic HEPA, qui est protégé contre tout basculement, s'avère très compact, facile à transporter et permet en outre un travail prolongé sans fatigue. Les accessoires tels que le tube d'aspiration et le suceur pour sol se rangent confortablement à même l'aspirateur, un sac filtrant non tissé est inclus.