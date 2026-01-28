Stofzuiger T 11/1 Classic HEPA
Hygiënisch en zuinig: onze T 11/1 Classic HEPA-stofzuiger scoort met een hoge zuigkracht, HEPA 14-filter, laag gewicht en een zeer goede prijs-prestatieverhouding.
Dankzij de standaard HEPA-14-filter met een filtratie- en afscheidingspercentage van 99,995 procent voldoet onze T 11/1 Classic HEPA-stofzuiger ook aan de veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige ruimtes zoals dokterspraktijken of ziekenhuizen. De filter houdt zelfs de kleinste deeltjes zoals virussen, aërosolen en ziektekiemen vast in het bereik van enkele micrometers en is gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822: 2019. De robuuste, zeer duurzame en daarmee uiterst zuinige stofzuiger genereert een vacuüm van 235 mbar / 23,5 kpa uit 850 watt vermogen en garandeert daarmee uitstekende zuigresultaten met een zeer laag geluidsniveau van slechts 61 dB (A). Dit betekent dat hij op elk moment van de dag kan worden gebruikt, ook waar geluid moet worden vermeden. Met een containervolume van 11 liter, een gewicht van slechts 4,2 kilogram, een praktische draaggreep en de ergonomisch gevormde elleboog is de kantelbestendige T 11/1 Classic HEPA zeer compact, gemakkelijk te vervoeren en maakt langdurig moeiteloos werken mogelijk. Accessoires zoals zuigbuis en vloermondstuk kunnen handig op de stofzuiger worden opgeborgen, een vliesfilterzak wordt meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Ultra-efficiënte HEPA 14-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden. Hoge filtratie en afscheidingsgraad van 99,995% houdt kleine deeltjes tegen. Goedgekeurd overeenkomstig de testrichtlijnen DIN EN 1822:2019.
Laag gewichtMoeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen. Lager gewicht met identieke tankinhoud in vergelijking met de concurrerende modellen. Ontworpen voor lange periodes werken zonder moe te worden.
Zeer laag gebruikslawaai van amper 61 dB(A)Ideaal om te werken in een geluidgevoelige omgeving en 's nachts. Laag gebruikslawaai beschermt de gebruiker.
Duurzaam en robuust ontwerp van de machine
- Gemakkelijk en comfortabel te vervoeren en op te bergen.
- De robuuste bumper beschermt het apparaat tegen stoten en slagen.
- Duurzaam, robuust en hierdoor zeer rendabel toestel.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|850
|Tankinhoud (l)
|11
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|61
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|385 x 285 x 385
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 3 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 350 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Type HEPA-filter: HEPA 14 filter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- Materiaal van de tank: Kunststof
- Kabelhaak
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Veelzijdig en kan gebruikt worden op plaatsen met de hoogste hygiënische eisen
- Voor alle harde oppervlakken zoals tegels, natuursteen, PVC en linoleum
- Tapijtvloeren
- Healthcare