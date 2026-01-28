Dankzij de standaard HEPA-14-filter met een filtratie- en afscheidingspercentage van 99,995 procent voldoet onze T 11/1 Classic HEPA-stofzuiger ook aan de veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige ruimtes zoals dokterspraktijken of ziekenhuizen. De filter houdt zelfs de kleinste deeltjes zoals virussen, aërosolen en ziektekiemen vast in het bereik van enkele micrometers en is gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822: 2019. De robuuste, zeer duurzame en daarmee uiterst zuinige stofzuiger genereert een vacuüm van 235 mbar / 23,5 kpa uit 850 watt vermogen en garandeert daarmee uitstekende zuigresultaten met een zeer laag geluidsniveau van slechts 61 dB (A). Dit betekent dat hij op elk moment van de dag kan worden gebruikt, ook waar geluid moet worden vermeden. Met een containervolume van 11 liter, een gewicht van slechts 4,2 kilogram, een praktische draaggreep en de ergonomisch gevormde elleboog is de kantelbestendige T 11/1 Classic HEPA zeer compact, gemakkelijk te vervoeren en maakt langdurig moeiteloos werken mogelijk. Accessoires zoals zuigbuis en vloermondstuk kunnen handig op de stofzuiger worden opgeborgen, een vliesfilterzak wordt meegeleverd.