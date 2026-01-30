Aspirateur poussières T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Durable et hygiénique : l'aspirateur poussières T 11/1 Classic HEPA Re!Plast est composé à 60 % de matières recyclées*, protège de ce fait les ressources et s'illustre par une puissance d'aspiration élevée ainsi qu'un filtre HEPA 14.
Notre aspirateur poussières T 11/1 Classic HEPA Re!Plast est synonyme de durabilité, d'hygiène, de puissance d'aspiration maximale et de longévité. Fabriqué à 60 % de matières recyclées*, sa production requiert nettement moins d'énergie et l'utilisation de matières premières précieuses est réduite à un minimum. Grâce à son filtre HEPA 14 de série, certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019, avec un taux de filtration et de séparation de 99,995 %, le T 11/1 Classic HEPA Re!Plast satisfait en outre aux normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène. Même les particules infimes telles que les virus, les aérosols et les germes de l'ordre de quelques micromètres sont retenues de manière fiable. L'aspirateur génère une dépression de 235 mbar/23,5 kPa à partir d'une puissance de 850 watts, permettant ainsi à la fois une puissance d'aspiration maximale et un très faible niveau sonore de seulement 61 dB(A), idéal pour les lieux d'utilisation sensibles au bruit. Avec un volume de cuve de 11 litres, un poids de seulement 4,2 kilogrammes, une poignée de transport et un coude ergonomique, l'aspirateur poussières compact et protégé contre tout basculement permet un travail prolongé sans fatigue. Les accessoires tels que le tube d'aspiration et le suceur pour sol se rangent confortablement à même l'aspirateur. Un sac filtrant non tissé est inclus.
Caractéristiques et avantages
Design durable et innovant avec une part de 60 % de matières recycléesFabrication à utilisation réduite de matières premières et d'énergie. L’utilisation de matières recyclées réduit la production d’émissions de CO₂. Appareil innovant, durable, robuste et par conséquent très rentable.
Filtre HEPA 14 hautes performancesPour un niveau de sécurité maximal dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène. Taux de filtration et de séparation élevé de 99,995 % permettant de retenir les particules les plus fines. Certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.
LégerTransport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier. Poids plus faible à volume de cuve identique par rapport à la concurrence. Permet des intervalles de travail prolongés sans fatigue.
Très faible niveau sonore de 61 dB(A)
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit et de nuit.
- Faible niveau sonore ménageant l'utilisateur.
Rangement des accessoires intégré
- Transport sécurisé et confortable de l'appareil, accessoires y compris.
- Rangement rapide et sécurisé du câble d'alimentation sur le crochet pour câble.
- Position de stationnement simple et pratique du suceur pour sol sur l'aspirateur.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|850
|Volume de la cuve (l)
|11
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|61
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|4,2
|Poids emballage inclus (kg)
|6,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|385 x 285 x 385
* Toutes les pièces en plastique, excepté les accessoires.
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 3 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 350 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur sol commutable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 14
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique avec contenu recyclé
- Crochet pour câble
- Rangement des accessoires intégré
Domaines d'utilisation
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
- Utilisations variées dans les lieux aux exigences élevées en matière d'hygiène
- Pour toutes les surfaces dures, p.e. les carreaux, la pierre naturelle, le PVC, le linoléum.
- Moquettes
- Santé
Accessoires
Piéces détachées T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.