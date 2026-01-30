Notre aspirateur poussières T 11/1 Classic HEPA Re!Plast est synonyme de durabilité, d'hygiène, de puissance d'aspiration maximale et de longévité. Fabriqué à 60 % de matières recyclées*, sa production requiert nettement moins d'énergie et l'utilisation de matières premières précieuses est réduite à un minimum. Grâce à son filtre HEPA 14 de série, certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019, avec un taux de filtration et de séparation de 99,995 %, le T 11/1 Classic HEPA Re!Plast satisfait en outre aux normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène. Même les particules infimes telles que les virus, les aérosols et les germes de l'ordre de quelques micromètres sont retenues de manière fiable. L'aspirateur génère une dépression de 235 mbar/23,5 kPa à partir d'une puissance de 850 watts, permettant ainsi à la fois une puissance d'aspiration maximale et un très faible niveau sonore de seulement 61 dB(A), idéal pour les lieux d'utilisation sensibles au bruit. Avec un volume de cuve de 11 litres, un poids de seulement 4,2 kilogrammes, une poignée de transport et un coude ergonomique, l'aspirateur poussières compact et protégé contre tout basculement permet un travail prolongé sans fatigue. Les accessoires tels que le tube d'aspiration et le suceur pour sol se rangent confortablement à même l'aspirateur. Un sac filtrant non tissé est inclus.