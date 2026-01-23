Aspirateur poussières T 7/1 Classic
Léger et ergonomique : le T 7/1 Classic avec sac filtrant non tissé de série est un aspirateur d'entrée de gamme offrant un bon rapport qualité-prix, une puissance d'aspiration élevée et un rangement pour le cordon.
Avec 850 watts de puissance, l'aspirateur poussières de conception compacte T 7/1 Classic génère une dépression considérable de 23,0 kPa. De plus, l'aspirateur offre un fonctionnement agréablement silencieux avec seulement 63 dB(A). L'appareil dispose d'une longueur de flexible d'aspiration de 2,0 mètres et d'un poids agréablement léger de 3,5 kilogrammes. Le coude de forme maniable permet un travail prolongé sans fatigue. Équipé de 2 roues fixes et de 2 roulettes pivotantes, le châssis de l'aspirateur poussières permet de l'entraîner facilement. Un rebord pare-chocs périphérique veille à ce que la cuve résistante aux chocs d'une capacité 7,5 l n'endommage pas les meubles ou d'autres objets. Le T 7/1 Classic est équipé de série d'un sac filtrant non tissé.
Caractéristiques et avantages
LégerTransport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier. Poids plus faible à volume de cuve identique par rapport à la concurrence. Permet un travail prolongé sans fatigue.
Panier à filtre principal permanentEn non tissé résistant. Durable : peut être lavé à la main à 30 °C.
Excellente performance d'aspirationQualité professionnelle. Bon rapport qualité-prix.
Crochet pour câble
- Rangement facile du câble d'alimentation.
- Fixation sécurisée du câble pendant le transport.
Bumper de protection
- Préserve le mobilier, les murs et l'appareil des dégâts.
Spécifications
Données techniques
|Type de courant (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|850
|Volume de la cuve (l)
|7
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|62
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|3,5
|Poids emballage inclus (kg)
|6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|375 x 285 x 310
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 3 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 350 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur sol commutable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique
- Crochet pour câble
Domaines d'utilisation
- Pour toutes les surfaces dures, p.e. les carreaux, la pierre naturelle, le PVC, le linoléum.
- Moquettes
