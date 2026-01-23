Aspirateur poussières T 7/1 Classic

Léger et ergonomique : le T 7/1 Classic avec sac filtrant non tissé de série est un aspirateur d'entrée de gamme offrant un bon rapport qualité-prix, une puissance d'aspiration élevée et un rangement pour le cordon.

Avec 850 watts de puissance, l'aspirateur poussières de conception compacte T 7/1 Classic génère une dépression considérable de 23,0 kPa. De plus, l'aspirateur offre un fonctionnement agréablement silencieux avec seulement 63 dB(A). L'appareil dispose d'une longueur de flexible d'aspiration de 2,0 mètres et d'un poids agréablement léger de 3,5 kilogrammes. Le coude de forme maniable permet un travail prolongé sans fatigue. Équipé de 2 roues fixes et de 2 roulettes pivotantes, le châssis de l'aspirateur poussières permet de l'entraîner facilement. Un rebord pare-chocs périphérique veille à ce que la cuve résistante aux chocs d'une capacité 7,5 l n'endommage pas les meubles ou d'autres objets. Le T 7/1 Classic est équipé de série d'un sac filtrant non tissé.

Caractéristiques et avantages
Aspirateur poussières T 7/1 Classic: Léger
Léger
Transport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier. Poids plus faible à volume de cuve identique par rapport à la concurrence. Permet un travail prolongé sans fatigue.
Aspirateur poussières T 7/1 Classic: Panier à filtre principal permanent
Panier à filtre principal permanent
En non tissé résistant. Durable : peut être lavé à la main à 30 °C.
Aspirateur poussières T 7/1 Classic: Excellente performance d'aspiration
Excellente performance d'aspiration
Qualité professionnelle. Bon rapport qualité-prix.
Crochet pour câble
  • Rangement facile du câble d'alimentation.
  • Fixation sécurisée du câble pendant le transport.
Bumper de protection
  • Préserve le mobilier, les murs et l'appareil des dégâts.
Spécifications

Données techniques

Type de courant (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Dépression (mbar/kPa) 235 / 23,5
Débit d'air (l/s) 40
Puissance nominale (W) 850
Volume de la cuve (l) 7
Largeur nominale standard ( ) DN 35
Longueur du câble (m) 7,5
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 62
Couleur anthracite
Poids sans accessoires (kg) 3,5
Poids emballage inclus (kg) 6
Dimensions (L × l × h) (mm) 375 x 285 x 310

Inclus dans la livraison

  • Longueur flexible d'aspiration: 2 m
  • Coude: Plastique
  • Nombre de tubes d'aspiration: 3 Pièce(s)
  • Longueur tubes d'aspiration: 350 mm
  • Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
  • Suceur sol commutable
  • Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
  • Matériau sac filtrant: Non tissé
  • Filtre de protection du moteur
  • Panier à filtre permanent: Non tissé

Équipement

  • Matériau de la cuve: Plastique
  • Crochet pour câble
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Pour toutes les surfaces dures, p.e. les carreaux, la pierre naturelle, le PVC, le linoléum.
  • Moquettes
Accessoires
Piéces détachées T 7/1 Classic

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.