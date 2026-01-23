Stofzuiger T 7/1 Classic
Licht en ergonomisch: de T 7/1 Classic met standaard vliesfilterzak is een toestel uit de instapklasse, met een goede prijs-kwaliteitsverhouding, een grote zuigkracht en voorzien van een kabelhouder.
De krachtige 850 Watt motor staat de compacte stofzuiger T 7/1 Classic toe om een indrukwekkend vacuüm te creëren van maar liefst 23,0 kPa (230mbar). Desondanks werkt het toestel met een aangenaam geluidsniveau van 63 db(A). Het toestel heeft een zuigslang van 2 m en weegt met zijn 3,5 kg aangenaam weinig. Met de gegoten bocht kan u gedurende lange periodes werken zonder moe te worden. De goede spoorkenmerken heeft deze stofzuiger te danken aan zijn chassis met 2 vaste wielen en 2 zwenkwieltjes. Een bumper helemaal rondom zorgt ervoor dat het stootvaste reservoir van 7,5 liter gen schade berokkent aan het meubilair, enz. De T 7/1 Classic is standaard uitgerust met een vliesfilterzak.
Kenmerken en voordelen
Laag gewichtMoeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen. Lager gewicht met identieke tankinhoud in vergelijking met de concurrerende modellen. Maakt langdurig, moeiteloos werken mogelijk.
Permanente hoofdfilterkorfGemaakt van robuust fleece. Duurzaam: kan met de hand worden gewassen op 30 °C.
Uitstekende zuigkrachtProfessionele kwaliteit. Goede prijs/prestatieverhouding.
Kabelhaak
- Gemakkelijk opbergen van de stroomkabel.
- Veilige bevestiging van de kabel tijdens transport.
Robuuste bumper
- Beschermt meubels, muren en machine tegen beschadigingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|850
|Tankinhoud (l)
|7
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|62
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|375 x 285 x 310
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 3 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 350 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- Materiaal van de tank: Kunststof
- Kabelhaak
Videos
Toepassingen
- Voor alle harde oppervlakken zoals tegels, natuursteen, PVC en linoleum
- Tapijtvloeren
Toebehoren
Onderdelen T 7/1 Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.