De krachtige 850 Watt motor staat de compacte stofzuiger T 7/1 Classic toe om een indrukwekkend vacuüm te creëren van maar liefst 23,0 kPa (230mbar). Desondanks werkt het toestel met een aangenaam geluidsniveau van 63 db(A). Het toestel heeft een zuigslang van 2 m en weegt met zijn 3,5 kg aangenaam weinig. Met de gegoten bocht kan u gedurende lange periodes werken zonder moe te worden. De goede spoorkenmerken heeft deze stofzuiger te danken aan zijn chassis met 2 vaste wielen en 2 zwenkwieltjes. Een bumper helemaal rondom zorgt ervoor dat het stootvaste reservoir van 7,5 liter gen schade berokkent aan het meubilair, enz. De T 7/1 Classic is standaard uitgerust met een vliesfilterzak.