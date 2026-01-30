Avec une largeur de travail importante de 300 millimètres, notre aspiro-brosseur pour moquettes CV 30/1 est idéal même pour le nettoyage de surfaces étendues, que ce soit dans le commerce de détail, dans des locaux d'exposition, dans l'hôtellerie et la gastronomie ou dans de nombreux autres domaines d'utilisation. Même les bords, les plinthes et les renfoncements étroits se nettoient sans effort, rapidement et en profondeur grâce au tuyau d'aspiration extractible avec flexible d'aspiration cannelé. Des détails d'équipement innovants, tels que l'embrayage centrifuge breveté qui débraie automatiquement le rouleau en cas de blocage de la brosse par des saletés ou la décharge automatique des brosses qui empêche toute déformation du jeu de brosses ainsi que toute dégradation de la moquette au repos, viennent étayer le concept abouti et sûr de l'appareil. Deux articulations solides entre la tête de brossage et la pièce d'aspiration ainsi que la plaque coulissante en plastique haut de gamme témoignent de nos exigences élevées en matière de qualité. Également confortable à manier : au besoin, la brosse se change facilement et sans outils. Et même le cordon d'alimentation peut être remplacé sans aucune connaissance particulière en cas de panne grâce au système de changement rapide.