Met een werkbreedte van 300 mm is onze rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 30/1 ideaal voor het reinigen van grote oppervlakken. Denk bijvoorbeeld aan showrooms, hotels, winkels, restaurants en veel meer. De afneembare zuigbuis met geïntegreerde geribbelde zuigslang kan vrijwel alle randen, stroken, nissen en hoeken bereiken. De gepatenteerde centrifugaalkoppeling die automatisch de wals loskoppelt als de borstel geblokkeerd wordt met vuil, de automatische borstelontgrendeling die vervorming van de borstelstrips en schade aan het tapijt voorkomt is het bewijs van innovatie en veilig machineontwerp.Twee stevige scharnieren tussen de borstelkop en het zuiggedeelte, evenals de bodemplaat gemaakt van hoogwaardige kunststof zorgen voor een lange levensduur. De bediening is ook comfortabel: indien nodig kan de borstel eenvoudig worden vervangen zonder gereedschap. En zelfs de stroomkabel kan tijdens het onderhoud zonder voorafgaande kennis worden vervangen dankzij het snelwisselsysteem.