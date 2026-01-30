Rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 30/1

De rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 30/1 maakt indruk met een gepatenteerde centrifugaalkoppeling, drievoudig filtersysteem, borstelvervanging zonder gereedschap en tijdbesparend snelwisselsysteem voor het netsnoer.

Met een werkbreedte van 300 mm is onze rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 30/1 ideaal voor het reinigen van grote oppervlakken. Denk bijvoorbeeld aan showrooms, hotels, winkels, restaurants en veel meer. De afneembare zuigbuis met geïntegreerde geribbelde zuigslang kan vrijwel alle randen, stroken, nissen en hoeken bereiken. De gepatenteerde centrifugaalkoppeling die automatisch de wals loskoppelt als de borstel geblokkeerd wordt met vuil, de automatische borstelontgrendeling die vervorming van de borstelstrips en schade aan het tapijt voorkomt is het bewijs van innovatie en veilig machineontwerp.Twee stevige scharnieren tussen de borstelkop en het zuiggedeelte, evenals de bodemplaat gemaakt van hoogwaardige kunststof zorgen voor een lange levensduur. De bediening is ook comfortabel: indien nodig kan de borstel eenvoudig worden vervangen zonder gereedschap. En zelfs de stroomkabel kan tijdens het onderhoud zonder voorafgaande kennis worden vervangen dankzij het snelwisselsysteem.

Kenmerken en voordelen
Rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 30/1: Handmatige walsborstelinstelling
Handmatige walsborstelinstelling
De walsborstel kan in hoogte worden versteld en aan de tapijthoogte worden aangepast.
Rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 30/1: Gereedschapsloze borstelvervanging
Gereedschapsloze borstelvervanging
Snel wisselen van de walsborstel zonder gereedschap.
Rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 30/1: Snelwisselsysteem voor netsnoer
Snelwisselsysteem voor netsnoer
Snel en kostbesparend het netsnoer wisselen zonder voorkennis.
Gepatenteerde centrifugaalkoppeling
  • Voor een langere levensduur: de innovatieve, gepatenteerde centrifugaalkoppeling beschermt de gehele borstelkop tegen overbelasting en voorkomt daardoor hoge servicekosten.
Specificaties

Technische gegevens

Stroomsoort (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Werkbreedte (cm) 30
Vacuüm (mbar/kPa) 193 / 19,3
Luchtverplaatsing (l/s) 43
Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W) 850
Tankinhoud (l) 5,5
Standaard nominale diameter ( ) ID 35
Kabellengte (m) 12
Geluidsniveau (dB(A)) 66
Kleur antraciet
Gewicht zonder toebehoren (kg) 8,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 11,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 340 x 310 x 1215

Inbegrepen bij levering

  • Plintenzuigmond
  • Bekledingszuigmond
  • Uitneembare zuigbuis
  • Uittrekbare zuigslang
  • Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
  • Materiaal filterzak: Vlies
  • Walsborstel, standaard: 1 Stuk(s)
  • Filterschuim: 1 Stuk(s)

Uitvoering

  • Aanduiding filtertoestand
  • Insteekbare stroomkabel: Standaard
  • In hoogte verstelbare handgreep
  • Veiligheidsklasse: II
Rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 30/1
Onderdelen CV 30/1

