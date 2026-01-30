Ergonomique, puissant et doté d'un équipement de haute qualité : notre aspiro-brosseur pour moquettes CV 38/2 Adv avec un câble d'alimentation Gleitflex flexible et extrêmement résistant, une largeur de travail extra large et une puissance d'aspiration exceptionnelle est partout convaincant là où de grandes surfaces de moquette doivent être nettoyées rapidement et efficacement. Que ce soit dans le commerce de détail, dans l'hôtellerie et la gastronomie, les bureaux, les bâtiments publics ou les salles d'exposition : la faible pression de la main et la poignée ergonomique avec bouton marche/arrêt intégré garantissent toujours une prise en main confortable et un travail sans fatigue. Les accessoires directement intégrés sur l'appareil élargissent les possibilités d'utilisation, en l'occurrence le nettoyage rapide et efficace de bords ou de niches étroites, tandis qu'une aide optique au réglage des brosses permet d'adapter la brosse avec précision à la hauteur de la fibre de la moquette. Le système de démontage breveté permet de changer quasiment sans poussière les sacs filtrants non tissés extrêmement résistants. D'autres équipements permettant de gagner du temps et de l'argent, tels que le système de changement rapide du câble d'alimentation ou la possibilité de changer de brosse sans outil en cas de réparation, viennent compléter le concept astucieux de l'appareil.