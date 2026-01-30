Aspiro-brosseur pour moquettes CV 38/2 Adv
Avec un système de changement rapide pour le câble d'alimentation Gleitflex et un rangement pour accessoires intégré : l'aspiro-brosseur pour moquettes CV 38/2 Adv à la fois facile à utiliser et puissant pour des rendements surfaciques élevés.
Ergonomique, puissant et doté d'un équipement de haute qualité : notre aspiro-brosseur pour moquettes CV 38/2 Adv avec un câble d'alimentation Gleitflex flexible et extrêmement résistant, une largeur de travail extra large et une puissance d'aspiration exceptionnelle est partout convaincant là où de grandes surfaces de moquette doivent être nettoyées rapidement et efficacement. Que ce soit dans le commerce de détail, dans l'hôtellerie et la gastronomie, les bureaux, les bâtiments publics ou les salles d'exposition : la faible pression de la main et la poignée ergonomique avec bouton marche/arrêt intégré garantissent toujours une prise en main confortable et un travail sans fatigue. Les accessoires directement intégrés sur l'appareil élargissent les possibilités d'utilisation, en l'occurrence le nettoyage rapide et efficace de bords ou de niches étroites, tandis qu'une aide optique au réglage des brosses permet d'adapter la brosse avec précision à la hauteur de la fibre de la moquette. Le système de démontage breveté permet de changer quasiment sans poussière les sacs filtrants non tissés extrêmement résistants. D'autres équipements permettant de gagner du temps et de l'argent, tels que le système de changement rapide du câble d'alimentation ou la possibilité de changer de brosse sans outil en cas de réparation, viennent compléter le concept astucieux de l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Témoin lumineuxIndication visuelle pour l’adaptation de la hauteur des brosses-rouleaux. Brosse-rouleau réglable selon les différentes hauteurs de moquette. Réglage optimisé de la hauteur des brosses-rouleaux pour des résultats de nettoyage optimaux.
Système de changement rapide pour le câble d’alimentation GleitflexCâble d’alimentation Gleitflex particulièrement flexible, résistant à l’usure et durable. Changement facilement réalisable par toute personne sans connaissances préalables. Fait gagner du temps et réduit les frais d’entretien.
Excellents résultats de nettoyageRetrait simple et rapide du flexible d’aspiration d’expansion. En cas de besoin, élimination sans effort des obstructions.
Remplacement de la brosse sans outils
- Remplacement sans outils de la brosse-rouleau en un clin d'œil.
- Fait gagner du temps et réduit les frais d’entretien.
Poignée ergonomique avec interrupteur marche/arrêt
- Pour un maniement confortable et convivial.
- L’intégration de l’interrupteur marche/arrêt est un atout supplémentaire en termes d’ergonomie.
- Permet un travail agréable et sans fatigue.
Rangement intégré
- Système de clips pour un rangement sans perte des suceurs d’aspiration.
- Suceur pour fentes et suceur fauteuil toujours à portée de main.
Filtre HEPA (en option)
- Filtre HEPA 13 certifié selon la norme de contrôle DIN EN 1822:2019.
- Taux de séparation très élevé de 99,95 %.
- Retient presque entièrement les aérosols, les virus et les germes.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail (cm)
|38
|Dépression (mbar/kPa)
|200 / 20
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|850
|Volume de la cuve (l)
|5,5
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Puissance du moteur des brosses (W)
|150
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|8,8
|Poids emballage inclus (kg)
|12,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|370 x 390 x 1215
Inclus dans la livraison
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil
- Tube d’aspiration amovible
- Flexible d’aspiration cannelé
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Brosse-rouleau standard: 1 Pièce(s)
Équipement
- Affichage de l'état du filtre
- Câble électrique enfichable: Gleitflex
- Hauteur de poignée ajustable
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Moquettes
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
Accessoires
Piéces détachées CV 38/2 Adv
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.