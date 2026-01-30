Rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 38/2 Adv
Krachtige, eenvoudig te gebruiken rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 38/2 Adv. Met hoge prestaties, geïntegreerde accessoires en kabelhouders en snelwisselsysteem voor het netsnoer.
Of het nu gaat om detailhandel, in de hotel- en gastronomiesector, kantoren, openbare gebouwen of showrooms: overal waar grote vloeroppervlakken snel en efficiënt moeten worden schoongemaakt, bent u perfect gesteld met onze rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 38/2 Adv met extra grote werkbreedte. Bovendien is hij heel licht en heeft hij een ergonomische handgreep waardoor je er lang, comfortabel en moeiteloos mee kan werken. De geïntegreerde accessoires op de machine maken het reinigen van randen en nissen comfortabel en gemakkelijk. Het optische borstelverstelhulpmiddel maakt een exacte aanpassing van de borstel aan de hoogte van de tapijtvezel mogelijk. Een gepatenteerd verwijderingssysteem maakt een bijna stofvrije vervanging van de scheurvaste filterzakken mogelijk. Andere tijdbesparende uitrustingskenmerken, zoals de gereedschapsvrije borstelvervanging of het snelwisselsysteem voor de high-flex stroomkabel van de CV 38/2 Adv die zonder enige voorkennis kan worden gebruikt, ronden het slimme machineconcept mooi af.
Kenmerken en voordelen
ControlelampjeVisuele indicatie voor het aanpassen van de borstelrolhoogte. Rolborstel instelbaar op verschillende tapijtpoolhoogtes. Geoptimaliseerde afstelling van de borstelrolhoogte voor optimale schoonmaakresultaten.
Snelwisselsysteem voor Highflex-voedingskabelBijzonder flexibele, stevige Highflex-voedingskabel met lange levensduur. Eenvoudig te vervangen en vereist geen voorkennis. Bespaart tijd en verlaagt de servicekosten.
Flexibele en goede reinigingsmogelijkheidEenvoudig en snel verwijderen van rekbare zuigslang. Moeiteloze verwijdering van verstoppingen indien nodig.
Gereedschapsloze borstelvervanging
- Snel wisselen van de walsborstel zonder gereedschap.
- Bespaart tijd en verlaagt de servicekosten.
Ergonomisch handvat met aan/uit-schakelaar
- Voor een comfortabele en gebruiksvriendelijke bediening.
- De integratie van de aan/uit-schakelaar is nog een voordeel op het gebied van ergonomie.
- Comfortabel werken zonder vermoeidheid.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Clipsysteem om de zuigmonden verliesvrij op te bergen.
- Spleetzuigmond en bekledingszuigmond altijd bij de hand.
HEPA filter (optioneel)
- HEPA 13 filter gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019.
- Zeer hoge scheidingsgraad van 99,95%.
- Aerosolen, virussen en ziektekiemen worden bijna volledig ingesloten.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkbreedte (cm)
|38
|Vacuüm (mbar/kPa)
|200 / 20
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|850
|Tankinhoud (l)
|5,5
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|Geluidsniveau (dB(A))
|65
|Vermogen borstelmotor (W)
|150
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|8,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|12,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|370 x 390 x 1215
Inbegrepen bij levering
- Plintenzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Uitneembare zuigbuis
- Uittrekbare zuigslang
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Walsborstel, standaard: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Aanduiding filtertoestand
- Insteekbare stroomkabel: Flexibel
- In hoogte verstelbare handgreep
Videos
Toepassingen
- Tapijtvloeren
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
Toebehoren
Onderdelen CV 38/2 Adv
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.