Of het nu gaat om detailhandel, in de hotel- en gastronomiesector, kantoren, openbare gebouwen of showrooms: overal waar grote vloeroppervlakken snel en efficiënt moeten worden schoongemaakt, bent u perfect gesteld met onze rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 38/2 Adv met extra grote werkbreedte. Bovendien is hij heel licht en heeft hij een ergonomische handgreep waardoor je er lang, comfortabel en moeiteloos mee kan werken. De geïntegreerde accessoires op de machine maken het reinigen van randen en nissen comfortabel en gemakkelijk. Het optische borstelverstelhulpmiddel maakt een exacte aanpassing van de borstel aan de hoogte van de tapijtvezel mogelijk. Een gepatenteerd verwijderingssysteem maakt een bijna stofvrije vervanging van de scheurvaste filterzakken mogelijk. Andere tijdbesparende uitrustingskenmerken, zoals de gereedschapsvrije borstelvervanging of het snelwisselsysteem voor de high-flex stroomkabel van de CV 38/2 Adv die zonder enige voorkennis kan worden gebruikt, ronden het slimme machineconcept mooi af.