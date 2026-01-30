Aspiro-brosseur pour moquettes CV 48/2 Adv
Notre aspiro-brosseur pour moquettes CV 48/2 Adv s'illustre par un excellent rapport qualité/prix, un grand confort ergonomique, une utilisation simple et un rendement surfacique élevé.
Avec notre aspiro-brosseur pour moquettes CV 48/2 Adv, vous disposez d'une solution optimale pour les nettoyages intensifs dans le commerce de détail, l'hôtellerie et la gastronomie, les bureaux, les bâtiments publics ou les locaux d'exposition. La largeur de travail particulièrement importante de l'appareil permet un nettoyage efficace, rapide et efficient, même sur les surfaces étendues. Des accessoires directement intégrés à l'appareil garantissent à cet effet un nettoyage jusqu'aux bords et dans les renfoncements étroits tandis qu'une aide optique au réglage de la brosse garantit un ajustement exact de la brosse à la hauteur des fibres de la moquette. Des solutions ingénieuses, telles que le système de changement rapide pour le câble d'alimentation Gleitflex résistant, le remplacement de brosse sans outils ou le système d'extraction breveté pour un changement presque sans dégagement de poussière des sacs filtrants non tissés indéchirables, soulignent la convivialité de l'appareil très facile à utiliser. Le CV 48/2 Adv se montre en outre tout aussi convaincant du point de vue ergonomique. Ainsi, son faible poids en main favorise par exemple les interventions prolongées sans grand effort physique.
Caractéristiques et avantages
Témoin lumineuxIndication visuelle pour l’adaptation de la hauteur des brosses-rouleaux. Brosse-rouleau réglable selon les différentes hauteurs de moquette. Réglage optimisé de la hauteur des brosses-rouleaux pour des résultats de nettoyage optimaux.
Système de changement rapide pour le câble d’alimentation GleitflexCâble d’alimentation Gleitflex particulièrement flexible, résistant à l’usure et durable. Changement facilement réalisable par toute personne sans connaissances préalables. Fait gagner du temps et réduit les frais d’entretien.
Excellents résultats de nettoyageLe flexible d'aspiration peut être retiré en toute simplicité. Ceci permet d'éliminer facilement et sans effort les obstructions.
Remplacement de la brosse sans outils
- Remplacement sans outils de la brosse-rouleau en un clin d'œil.
- Fait gagner du temps et réduit les frais d’entretien.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail (cm)
|48
|Dépression (mbar/kPa)
|200 / 20
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|850
|Volume de la cuve (l)
|5,5
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Puissance du moteur des brosses (W)
|150
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|9,1
|Poids emballage inclus (kg)
|13,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|370 x 485 x 1215
Inclus dans la livraison
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil
- Tube d’aspiration amovible
- Flexible d’aspiration cannelé
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Brosse-rouleau standard: 1 Pièce(s)
Équipement
- Affichage de l'état du filtre
- Câble électrique enfichable: Gleitflex
- Poignée
- Hauteur de poignée ajustable
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Moquettes
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
Accessoires
Piéces détachées CV 48/2 Adv
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.