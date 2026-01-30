Avec notre aspiro-brosseur pour moquettes CV 48/2 Adv, vous disposez d'une solution optimale pour les nettoyages intensifs dans le commerce de détail, l'hôtellerie et la gastronomie, les bureaux, les bâtiments publics ou les locaux d'exposition. La largeur de travail particulièrement importante de l'appareil permet un nettoyage efficace, rapide et efficient, même sur les surfaces étendues. Des accessoires directement intégrés à l'appareil garantissent à cet effet un nettoyage jusqu'aux bords et dans les renfoncements étroits tandis qu'une aide optique au réglage de la brosse garantit un ajustement exact de la brosse à la hauteur des fibres de la moquette. Des solutions ingénieuses, telles que le système de changement rapide pour le câble d'alimentation Gleitflex résistant, le remplacement de brosse sans outils ou le système d'extraction breveté pour un changement presque sans dégagement de poussière des sacs filtrants non tissés indéchirables, soulignent la convivialité de l'appareil très facile à utiliser. Le CV 48/2 Adv se montre en outre tout aussi convaincant du point de vue ergonomique. Ainsi, son faible poids en main favorise par exemple les interventions prolongées sans grand effort physique.