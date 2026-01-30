Met onze rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 48/2 Adv bent u optimaal gesteld voor intensieve reinigingswerken in de detailhandel, de hotelsector en restaurants, kantoren, openbare gebouwen of showrooms. De extra grote werkbreedte van de machine maakt ook snelle en efficiënte reiniging van grote oppervlakken mogelijk. Toebehoren die direct op de machine zijn geïntegreerd, garanderen dat ook de randen of kleine nissen kunnen aangepakt kunnen worden, terwijl een optische borstelverstelhulp ervoor zorgt dat de borstel en vezelhoogte exact op elkaar zijn afgestemd. Slimme oplossingen zoals het snelwisselsysteem voor de slijtvaste hoogflexibele stroomkabel, de gereedschapsvrije borstelvervanging of het gepatenteerde verwijderingssysteem voor bijna stofvrije vervanging van de extreem scheurbestendige vliesfilterzakken, benadrukken de gebruiksvriendelijkheid van deze zeer eenvoudig te gebruiken machine. De CV 48/2 Adv maakt ook indruk met zijn ergonomische functies. Hij weegt weinig waardoor lange werktijden mogelijk zijn zonder onnodige inspanning.