Rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 48/2 Adv
De rechtopstaande borstelzuiger CV 48/2 Adv overtuigt met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ergonomisch, makkelijk te bedienen en zeer krachtig. Ideaal voor grote oppervlakken.
Met onze rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 48/2 Adv bent u optimaal gesteld voor intensieve reinigingswerken in de detailhandel, de hotelsector en restaurants, kantoren, openbare gebouwen of showrooms. De extra grote werkbreedte van de machine maakt ook snelle en efficiënte reiniging van grote oppervlakken mogelijk. Toebehoren die direct op de machine zijn geïntegreerd, garanderen dat ook de randen of kleine nissen kunnen aangepakt kunnen worden, terwijl een optische borstelverstelhulp ervoor zorgt dat de borstel en vezelhoogte exact op elkaar zijn afgestemd. Slimme oplossingen zoals het snelwisselsysteem voor de slijtvaste hoogflexibele stroomkabel, de gereedschapsvrije borstelvervanging of het gepatenteerde verwijderingssysteem voor bijna stofvrije vervanging van de extreem scheurbestendige vliesfilterzakken, benadrukken de gebruiksvriendelijkheid van deze zeer eenvoudig te gebruiken machine. De CV 48/2 Adv maakt ook indruk met zijn ergonomische functies. Hij weegt weinig waardoor lange werktijden mogelijk zijn zonder onnodige inspanning.
Kenmerken en voordelen
ControlelampjeVisuele indicatie voor het aanpassen van de borstelrolhoogte. Rolborstel instelbaar op verschillende tapijtpoolhoogtes. Geoptimaliseerde afstelling van de borstelrolhoogte voor optimale schoonmaakresultaten.
Snelwisselsysteem voor Highflex-voedingskabelBijzonder flexibele, stevige Highflex-voedingskabel met lange levensduur. Eenvoudig te vervangen en vereist geen voorkennis. Bespaart tijd en verlaagt de servicekosten.
Flexibele en goede reinigingsmogelijkheidDe uittrekbare zuigslang kan gemakkelijk worden verwijderd. Daardoor kunnen verstoppingen gemakkelijk en moeiteloos worden verwijderd.
Gereedschapsloze borstelvervanging
- Snel wisselen van de walsborstel zonder gereedschap.
- Bespaart tijd en verlaagt de servicekosten.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkbreedte (cm)
|48
|Vacuüm (mbar/kPa)
|200 / 20
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|850
|Tankinhoud (l)
|5,5
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|Geluidsniveau (dB(A))
|65
|Vermogen borstelmotor (W)
|150
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|9,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|13,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|370 x 485 x 1215
Inbegrepen bij levering
- Plintenzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Uitneembare zuigbuis
- Uittrekbare zuigslang
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Walsborstel, standaard: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Aanduiding filtertoestand
- Insteekbare stroomkabel: Flexibel
- Handgreep
- In hoogte verstelbare handgreep
Videos
Toepassingen
- Tapijtvloeren
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
Toebehoren
Onderdelen CV 48/2 Adv
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.