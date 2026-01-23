Doté d'une pédale pour une mise en marche et un arrêt confortables, le balai électrique sans fil EB 30/1 de Kärcher élimine les saletés non adhérentes jusqu'à deux millimètres des bords. Grâce au manche télescopique avec poignée, réglable en hauteur, il peut être ajusté à la taille de l'utilisateur pour une ergonomie parfaite. Il se déplace également aisément dans toutes les directions grâce au joint universel intégré et il peut être enclenché en position verticale pendant les pauses. En outre, son format plat de seulement 9 cm lui permet de se faufiler sans problème sous les radiateurs et les meubles pour le nettoyage. La puissante batterie lithium-ion offre près de 40 minutes d'autonomie sur les moquettes et jusqu'à 50 minutes environ sur les sols durs. Le chargeur rapide fourni permet également des temps de charge particulièrement rapides de moins de deux heures.