Balai électrique EB 30/1
Silencieux, efficace et fourni avec une batterie lithium-ion ainsi qu'un chargeur rapide, le balai électrique EB 30/1 assure un nettoyage rapide et confortable des sols durs et des moquettes.
Doté d'une pédale pour une mise en marche et un arrêt confortables, le balai électrique sans fil EB 30/1 de Kärcher élimine les saletés non adhérentes jusqu'à deux millimètres des bords. Grâce au manche télescopique avec poignée, réglable en hauteur, il peut être ajusté à la taille de l'utilisateur pour une ergonomie parfaite. Il se déplace également aisément dans toutes les directions grâce au joint universel intégré et il peut être enclenché en position verticale pendant les pauses. En outre, son format plat de seulement 9 cm lui permet de se faufiler sans problème sous les radiateurs et les meubles pour le nettoyage. La puissante batterie lithium-ion offre près de 40 minutes d'autonomie sur les moquettes et jusqu'à 50 minutes environ sur les sols durs. Le chargeur rapide fourni permet également des temps de charge particulièrement rapides de moins de deux heures.
Caractéristiques et avantages
Remplacement aisé de la batterieLa puissante batterie Li-Ion peut être retirée et remplacée en un seul geste.
Remplacement de la brosse sans outilsLa brosse-rouleau peut être enlevé sans outils pour faciliter le nettoyage.
Chargeur rapideTemps de charge réduit, utilisation prolongée : recharge complète des batteries en moins de deux heures.
Bac à déchets facile à vider
- Vidage rapide et simple sans entrer en contact avec la saleté.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail (mm)
|300
|Volume de la cuve (l)
|1
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|56
|Courant de charge (A)
|1,8
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension (V)
|7,2
|Capacité de la batterie
|(2,5 Ah)
|Durée de travail de la batterie sur des sols durs (min)
|51
|Durée de travail de la batterie sur des tapis (min)
|41
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|2,8
|Poids emballage inclus (kg)
|3,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 300 x 1340
Inclus dans la livraison
- Batterie: 7,2 V / 2,5 Ah batterie (1 pièce)
- Chargeur rapide BC 1/1.8
- Brosse-rouleau standard
- manche télescopique avec poignée, réglable en hauteur
- Bac à déchets
Vidéos
Accessoires
Piéces détachées EB 30/1
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.