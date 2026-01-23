De EB 30/1 Li-Ion is uitgerust met een voetschakelaar. Deze 90 mm hoge elektrobezem is dun genoeg om vuil te verwijderen onder radiatoren en lage meubels. Het apparaat verwijdert los vuil tot maar liefst 2 mm van de randen. De telescopische steel is voorzien van een duwbeugel en kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker. Dankzij het kogelscharnier kan de borstel in alle richtingen bewegen. Wanneer de bezem niet wordt gebruikt, kunt u deze in verticale positie vergrendelen. De elektrische bezem heeft een gebruiksduur van ongeveer 30 minuten op tapijten en 45 minuten op harde vloeren tot de krachtige nikkel-cadmiumbatterij moet worden opgeladen. Met de optionele snellader kan de laadtijd worden verminderd van 3 uur tot 90 minuten. De batterijen kunnen worden vervangen voor ononderbroken gebruik. U hebt geen gereedschap nodig voor het verwisselen van de batterijen of verwijderen van de walsborstel. Haren die zich rond de borstel wikkelen kunnen worden verwijderd door met een mes door een speciaal daarvoor voorziene gleuf te snijden.