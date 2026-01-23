Accu-rolveger EB 30/1 Li-Ion
Eerste professionele elektrische bezem op batterij. Werkt als bezem en stoffer en blik in één. Ideaal voor snel en stil (56 dB(A)) reinigen van harde vloeren en tapijten tijdens kantooruren.
De EB 30/1 Li-Ion is uitgerust met een voetschakelaar. Deze 90 mm hoge elektrobezem is dun genoeg om vuil te verwijderen onder radiatoren en lage meubels. Het apparaat verwijdert los vuil tot maar liefst 2 mm van de randen. De telescopische steel is voorzien van een duwbeugel en kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker. Dankzij het kogelscharnier kan de borstel in alle richtingen bewegen. Wanneer de bezem niet wordt gebruikt, kunt u deze in verticale positie vergrendelen. De elektrische bezem heeft een gebruiksduur van ongeveer 30 minuten op tapijten en 45 minuten op harde vloeren tot de krachtige nikkel-cadmiumbatterij moet worden opgeladen. Met de optionele snellader kan de laadtijd worden verminderd van 3 uur tot 90 minuten. De batterijen kunnen worden vervangen voor ononderbroken gebruik. U hebt geen gereedschap nodig voor het verwisselen van de batterijen of verwijderen van de walsborstel. Haren die zich rond de borstel wikkelen kunnen worden verwijderd door met een mes door een speciaal daarvoor voorziene gleuf te snijden.
Kenmerken en voordelen
Gemakkelijk batterijen vervangenDe krachtige Li-Ion-batterij is eenvoudig te verwijderen en te vervangen in één enkele stap.
Gereedschapsloze borstelvervangingDe walsborstel kan zonder gereedschap verwijderd en daardoor eenvoudig gereinigd worden.
Snelle opladerKorte oplaadtijd, lange gebruiksduur: laadt batterijen volledig op in minder dan twee uur.
Het vuilreservoir kan eenvoudig worden verwijderd en opnieuw geplaatst
- Snelle en eenvoudige lediging zonder in contact te komen met het vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte (mm)
|300
|Tankinhoud (l)
|1
|Geluidsniveau (dB(A))
|56
|Laadstroom (A)
|1,8
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|7,2
|Autonomie van de batterij
|(2,5 Ah)
|Looptijd accu op harde vloeren (min)
|51
|Looptijd accu op tapijten (min)
|41
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|250 x 300 x 1340
Inbegrepen bij levering
- Batterij: 7,2 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- Snellader, BC 1/1.8
- Walsborstel, standaard
- Telescopische steel met handgreep, in hoogte verstelbaar
- Afvalcontainer
