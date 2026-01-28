La KM 100/100 R Bp, entraînée par un moteur électrique, est particulièrement silencieuse. Elle est équipée d’un balai flottant adaptable à tous types de sols ainsi que d’un balai latéral ajustable en fonction du type de sol. Elle dispose également d’un système Flap pour les gros déchets maniable à l’aide d’une pédale. Le décolmatage automatique du filtre prolonge l’efficacité de l’aspiration. Les deux bacs à déchets sont à roulettes et se retirent latéralement.