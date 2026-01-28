Balayeuse aspirante KM 100/100 R Bp
La balayeuse autoportée KM 100/100 R Bp est utilisable sur des grandes surfaces intérieures et extérieures à partir de 2 500 m². Cette balayeuse est adaptée à l’industrie.
La KM 100/100 R Bp, entraînée par un moteur électrique, est particulièrement silencieuse. Elle est équipée d’un balai flottant adaptable à tous types de sols ainsi que d’un balai latéral ajustable en fonction du type de sol. Elle dispose également d’un système Flap pour les gros déchets maniable à l’aide d’une pédale. Le décolmatage automatique du filtre prolonge l’efficacité de l’aspiration. Les deux bacs à déchets sont à roulettes et se retirent latéralement.
Caractéristiques et avantages
Pare-chocsProtège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtreA chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail. Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement. Remplacement du filtre sans outil.
Facile à entretenirRemplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.
Concept d'utilisation Easy Operation
- Balayage confortable grâce à un agencement logique et compréhensible de tous les éléments de commande, ainsi en permanence à portée de main et dans le champ de vision.
- Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V/kW)
|24 / 2,1
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|6000
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|7800
|Largeur de travail (mm)
|700
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1000
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1300
|Capacité de la batterie (Ah)
|240
|Tension de la batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Cuve à déchets (l)
|100
|Franchissement de déclivités (%)
|15
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|6
|Poids (avec accessoire) (kg)
|320
|Poids, en état de marche (kg)
|300
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Inclus dans la livraison
- Filtre circulaire en polyester
- Roues, ne laissant pas de trace
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal oscillant
- Réglage du courant d'aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
- Idéale pour les sociétés de nettoyage de bâtiments, les commerces de détail ou les bâtiments publics.
- Convient également pour les entreprises artisanales, les écoles, les stations-service ou les concessionnaires automobiles
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage