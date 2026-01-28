Veeg-/zuigmachine KM 100/100 R Bp
Comfortabele, moderne zitveeg-/zuigmachine voor professioneel gebruik binnen en buiten voor oppervlaktes van 6.000 tot 7.800 m².
TECHNISCHE BESCHRIJVING: aandrijving: gelijkstroommotor van 24 V/750 W - 1 pedaal voor vooruit en achteruit - kleine draaicirkel (3.350 mm) - automatische parkeerrem - automatische uitschakeling van de motor wanneer de bestuurder zijn stoel verlaat - doeltreffend systeem met rond filter en automatische filterreiniging Veeg-/zuigsysteem. deze machine werkt volgens het overgooiprincipe, d.w.z. de walsborstel gooit het vuil omhoog en achteruit in het vuilreservoir. De pendelende walsborstel past zich automatisch aan oneffen oppervlaktes aan. De filter en de hoofdwalsborstel kunnen zonder gereedschap worden vervangen. Met geïntegreerde grofvuilklep voor grof afval zoals blikjes, splinters, kiezel of natte bladeren. De zijbezem en walsborstel worden hydraulisch aangedreven. Een tweede zijbezem is optioneel verkrijgbaar. Vuilreservoir: beide vuilreservoirs van 50 l kunnen langs de zijkant worden verwijderd. Bediening: De hoofdwalsborstel en zijbezem kunnen automatisch omhoog en omlaag worden gelaten met behulp van een schakelaar. Vooruit en achteruit rijden met een enkel pedaal.
Kenmerken en voordelen
StootbeschermingOm zowel de veegmachine als de te reinigen omgeving te beschermen.
Groot filteroppervlak met automatische reinigingTelkens als de machine wordt uitgeschakeld wordt het filter automatisch gereinigd – voor continu stofarm vegen en lange werkintervallen. De filterreiniging kan ook handmatig worden geactiveerd. Filtervervanging zonder gereedschap.
OnderhoudsvriendelijkFilter en walsborstel vervangen zonder gereedschap voor flexibel en plaatsonafhankelijk onderhoud.
EASY-Operation-bedieningsconcept
- Comfortabel vegen door een logische en voor de hand liggende opstelling van de bedieningselementen binnen hand- en oogbereik.
- Uniforme symbolen voor alle veegmachines van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/kW)
|24 / 2,1
|Aandrijving
|Elektrisch
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|6000
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|7800
|Werkbreedte (mm)
|700
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1000
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1300
|Capaciteit batterij (Ah)
|240
|Batterij voltage (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Vuilreservoir (l)
|100
|Stijgingspercentage (%)
|15
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|6
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|320
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|300
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Inbegrepen bij levering
- Rond polyester filter
- Wielen, niet afgevend
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
Videos
Toepassingen
- Snel onderhoudsreinigen van parkeerruimtes
- Perfect voor aannemers in de bouwsector, in de detailhandel of in openbare gebouwen.
- Ook geschikt voor werkplaatsen, scholen, tankstations of autohandelaars
- Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen