TECHNISCHE BESCHRIJVING: aandrijving: gelijkstroommotor van 24 V/750 W - 1 pedaal voor vooruit en achteruit - kleine draaicirkel (3.350 mm) - automatische parkeerrem - automatische uitschakeling van de motor wanneer de bestuurder zijn stoel verlaat - doeltreffend systeem met rond filter en automatische filterreiniging Veeg-/zuigsysteem. deze machine werkt volgens het overgooiprincipe, d.w.z. de walsborstel gooit het vuil omhoog en achteruit in het vuilreservoir. De pendelende walsborstel past zich automatisch aan oneffen oppervlaktes aan. De filter en de hoofdwalsborstel kunnen zonder gereedschap worden vervangen. Met geïntegreerde grofvuilklep voor grof afval zoals blikjes, splinters, kiezel of natte bladeren. De zijbezem en walsborstel worden hydraulisch aangedreven. Een tweede zijbezem is optioneel verkrijgbaar. Vuilreservoir: beide vuilreservoirs van 50 l kunnen langs de zijkant worden verwijderd. Bediening: De hoofdwalsborstel en zijbezem kunnen automatisch omhoog en omlaag worden gelaten met behulp van een schakelaar. Vooruit en achteruit rijden met een enkel pedaal.