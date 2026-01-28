Veeg-/zuigmachine KM 100/100 R Bp

Comfortabele, moderne zitveeg-/zuigmachine voor professioneel gebruik binnen en buiten voor oppervlaktes van 6.000 tot 7.800 m².

TECHNISCHE BESCHRIJVING: aandrijving: gelijkstroommotor van 24 V/750 W - 1 pedaal voor vooruit en achteruit - kleine draaicirkel (3.350 mm) - automatische parkeerrem - automatische uitschakeling van de motor wanneer de bestuurder zijn stoel verlaat - doeltreffend systeem met rond filter en automatische filterreiniging Veeg-/zuigsysteem. deze machine werkt volgens het overgooiprincipe, d.w.z. de walsborstel gooit het vuil omhoog en achteruit in het vuilreservoir. De pendelende walsborstel past zich automatisch aan oneffen oppervlaktes aan. De filter en de hoofdwalsborstel kunnen zonder gereedschap worden vervangen. Met geïntegreerde grofvuilklep voor grof afval zoals blikjes, splinters, kiezel of natte bladeren. De zijbezem en walsborstel worden hydraulisch aangedreven. Een tweede zijbezem is optioneel verkrijgbaar. Vuilreservoir: beide vuilreservoirs van 50 l kunnen langs de zijkant worden verwijderd. Bediening: De hoofdwalsborstel en zijbezem kunnen automatisch omhoog en omlaag worden gelaten met behulp van een schakelaar. Vooruit en achteruit rijden met een enkel pedaal.

Kenmerken en voordelen
Veeg-/zuigmachine KM 100/100 R Bp: Stootbescherming
Stootbescherming
Om zowel de veegmachine als de te reinigen omgeving te beschermen.
Veeg-/zuigmachine KM 100/100 R Bp: Groot filteroppervlak met automatische reiniging
Groot filteroppervlak met automatische reiniging
Telkens als de machine wordt uitgeschakeld wordt het filter automatisch gereinigd – voor continu stofarm vegen en lange werkintervallen. De filterreiniging kan ook handmatig worden geactiveerd. Filtervervanging zonder gereedschap.
Veeg-/zuigmachine KM 100/100 R Bp: Onderhoudsvriendelijk
Onderhoudsvriendelijk
Filter en walsborstel vervangen zonder gereedschap voor flexibel en plaatsonafhankelijk onderhoud.
EASY-Operation-bedieningsconcept
  • Comfortabel vegen door een logische en voor de hand liggende opstelling van de bedieningselementen binnen hand- en oogbereik.
  • Uniforme symbolen voor alle veegmachines van Kärcher.
Specificaties

Technische gegevens

Tractie-aandrijving Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen (V/kW) 24 / 2,1
Aandrijving Elektrisch
Max. oppervlakteprestatie (m²/u) 6000
Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u) 7800
Werkbreedte (mm) 700
Werkbreedte met 1 zijbezem (mm) 1000
Werkbreedte met 2 zijbezems (mm) 1300
Capaciteit batterij (Ah) 240
Batterij voltage (V) 24
Looptijd batterij (u) max. 2,5
Vuilreservoir (l) 100
Stijgingspercentage (%) 15
Werksnelheid (km/u) 6
Filteroppervlak (m²) 6
Gewicht (met toebehoren) (kg) 320
Gewicht, gebruiksklaar (kg) 300
Afmetingen (l x b x h) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Inbegrepen bij levering

  • Rond polyester filter
  • Wielen, niet afgevend

Uitvoering

  • Manueel filterreinigingssysteem
  • Automatische filterreiniging
  • Pendelende hoofdbezem
  • Instelbare zuigkracht
  • Grofvuilklep
  • Overgooiprincipe
  • Rijaanduiding - voorwaarts
  • Rijaanduiding - achterwaarts
  • Afzuiging
  • Voor gebruik buiten
  • Voor gebruik binnen
  • Batterijaanduiding
  • Bedrijfsurenteller
  • Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
Videos
Toepassingen
  • Snel onderhoudsreinigen van parkeerruimtes
  • Perfect voor aannemers in de bouwsector, in de detailhandel of in openbare gebouwen.
  • Ook geschikt voor werkplaatsen, scholen, tankstations of autohandelaars
  • Ook geschikt voor de reiniging van productieruimtes en magazijnen
