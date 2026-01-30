Les zones exiguës et encombrées sont les domaines de prédilection de la balayeuse aspirante autoportée KM 85/50 R à batterie. Sa structure compacte et sa maniabilité hors pair lui permettent de se faufiler partout dans les pièces de petite taille, dans les couloirs étroits et même dans les recoins. À l'extérieur aussi, ce modèle d'entrée de gamme se montre efficace et polyvalent pour un rendement surfacique élevé. La commande et la maintenance de la machine sont d'une grande facilité. Ainsi par exemple, le grand filtre à poussières, qui permet de travailler sans dégagement de poussières, se nettoie confortablement depuis le siège conducteur. Le capot s'ouvre également en grand pour permettre l'accès aux composants et le changement du balai principal flottant est possible sans outil. Le remplacement s'impose en fonction de l'indicateur d'usure extérieur bien visible. Aucun réglage du système de balayage n'est nécessaire. Même sur un sol inégal, la propreté est impeccable. Le balai latéral peut s'escamoter pour éviter tout dommage et sa vitesse de rotation peut être modifiée le cas échéant. Le kit Home Base intégré permet également d'emporter des outils de nettoyage supplémentaires.