Balayeuse aspirante KM 85/50 R Bp
La KM 85/50 R est une balayeuse aspirante autoportée. Très maniable et compacte, la machine est facile d'utilisation et affiche un rendement surfacique élevé.
Les zones exiguës et encombrées sont les domaines de prédilection de la balayeuse aspirante autoportée KM 85/50 R à batterie. Sa structure compacte et sa maniabilité hors pair lui permettent de se faufiler partout dans les pièces de petite taille, dans les couloirs étroits et même dans les recoins. À l'extérieur aussi, ce modèle d'entrée de gamme se montre efficace et polyvalent pour un rendement surfacique élevé. La commande et la maintenance de la machine sont d'une grande facilité. Ainsi par exemple, le grand filtre à poussières, qui permet de travailler sans dégagement de poussières, se nettoie confortablement depuis le siège conducteur. Le capot s'ouvre également en grand pour permettre l'accès aux composants et le changement du balai principal flottant est possible sans outil. Le remplacement s'impose en fonction de l'indicateur d'usure extérieur bien visible. Aucun réglage du système de balayage n'est nécessaire. Même sur un sol inégal, la propreté est impeccable. Le balai latéral peut s'escamoter pour éviter tout dommage et sa vitesse de rotation peut être modifiée le cas échéant. Le kit Home Base intégré permet également d'emporter des outils de nettoyage supplémentaires.
Caractéristiques et avantages
Concept de réservoir à déchets intelligent2 réservoirs faciles à retirer pour un vidage sûr des salissures. Réservoirs à déchets sans angles pour un vidage sans résidus. Les roulettes sur le réservoir à déchets facilitent la manipulation lors du vidage.
Système de filtration performantFiltre plissé plat en polyester. Décolmatage efficace du filtre grâce à une double raclette. Opération confortable depuis le siège conducteur. Accès sans outil au filtre grâce à la grande ouverture du capot.
Ergonomie bien pensée pour un confort de travail optimalAgencement clair et ergonomique des éléments de commande. Réglage sans outil du siège conducteur. Volant réglable en hauteur.
Kit Home Base intégré et surfaces de rangement
- Possibilité d'emporter des accessoires supplémentaires pour le nettoyage.
- Pour le transport facile d'accessoires comme une pince à gros déchets, un balai, un chiffon ou un réservoir supplémentaire.
- Grande surface de rangement à l'arrière de la machine.
Indicateur d'usure du balai principal
- Facilement visible de l'extérieur.
- Détermination précise de l'échéance de remplacement.
Brosse latérale escamotable
- Protège le balai latéral de tout dommage.
- Conception fiable et robuste.
- Réduit les coûts de maintenance.
Conception compacte pour une agilité hors pair
- Manœuvrabilité hors pair de la machine.
- Particulièrement adaptée aux zones exiguës et encombrées.
- Franchissement des portes de taille normale (90 cm).
Réglage de la vitesse de rotation du balai latéral
- Pour l'adaptation de la vitesse de rotation des balais latéraux au type et à la quantité de saleté.
- Prévention des tourbillons de poussière.
Balai principal flottant
- Pas de compensation de l'usure nécessaire.
- Ramassage parfait de la saleté même sur un sol irrégulier.
Concept de commande simple
- Commande confortable par pédale du balai principal et des balais latéraux.
- Réglage confortable des marches avant et arrière par le biais d'un bouton de sélection.
- Réglage du courant d'aspiration pour le balayage des surfaces humides.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V/W)
|24 / 1000
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|5100
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|6510
|Largeur de travail (mm)
|615
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|850
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1085
|Tension de la batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Cuve à déchets (l)
|50
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|2,3
|Charge (kg)
|max. 90
|Poids (avec accessoire) (kg)
|177,5
|Poids, en état de marche (kg)
|230
|Poids emballage inclus (kg)
|179,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1171 x 870 x 1136
Inclus dans la livraison
- Roues, pneus à air
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage mécanique du filtre
- Balai principal oscillant
- Réglage du courant d'aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Vitesse de rotation des brosses latérales, réglable
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Cuve à déchets, amovible
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à sortie automatique
- Rattrapage automatique de l'usure du balai principal
- afficheur multifonction intégré
- Support Home Base
Domaines d'utilisation
- Utilisation idéale dans les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
- Également pour les (petites) entreprises artisanales, les cours d'écoles, les stations-services ou les concessions automobiles