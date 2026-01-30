De KM 85/50 R, onze batterij-aangedreven zitveger, is perfect voor smalle en moeilijk bereikbare ruimtes. Zijn compacte design en grote manoeuvreerbaarheid laten u toe te werken waar er slechts beperkt plaats is, in smalle gangen of ruimtes met vele hoeken. De grote oppervlakteprestatie buitenshuis van dit instapmodel, is een bewijs van zijn veelzijdigheid en efficiëntie. Dit toestel is uiterst eenvoudig in gebruik en onderhoud. Een voorbeeld hiervan is de grote stoffilter waarmee u stofvrij kan werken en die gemakkelijk te reinigen is vanuit uw werkpositie. Daarenboven is de toegang tot alle onderdelen mogelijk via een breed toegangsluik en kan u de hoofdbezem vervangen zonder gereedschap. Dankzij de slijtingsindicator, die van buitenaf zichtbaar is, weet u wanneer het tijd is om deze te vervangen. Er is zelfs geen nood aan bijstelling van het veegsysteem- zelfs oneffen ondergronden zullen steeds schoon geveegd worden zonder enig restjes na te laten. De roterende zijbezem voorkomt schade, desgewenst kan u de rotatiesnelheid ervan aanpassen. Het geïntegreerde Home Base systeem helpt u extra reinigingsapparaten mee te nemen.