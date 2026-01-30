Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp
Met de KM 85/50 R, komt u binnen in de wereld van de zitvegers. Deze veegmachine is extreem wendbaar, compact, eenvoudig te bedienen en blinkt uit in oppervlakteprestatie.
De KM 85/50 R, onze batterij-aangedreven zitveger, is perfect voor smalle en moeilijk bereikbare ruimtes. Zijn compacte design en grote manoeuvreerbaarheid laten u toe te werken waar er slechts beperkt plaats is, in smalle gangen of ruimtes met vele hoeken. De grote oppervlakteprestatie buitenshuis van dit instapmodel, is een bewijs van zijn veelzijdigheid en efficiëntie. Dit toestel is uiterst eenvoudig in gebruik en onderhoud. Een voorbeeld hiervan is de grote stoffilter waarmee u stofvrij kan werken en die gemakkelijk te reinigen is vanuit uw werkpositie. Daarenboven is de toegang tot alle onderdelen mogelijk via een breed toegangsluik en kan u de hoofdbezem vervangen zonder gereedschap. Dankzij de slijtingsindicator, die van buitenaf zichtbaar is, weet u wanneer het tijd is om deze te vervangen. Er is zelfs geen nood aan bijstelling van het veegsysteem- zelfs oneffen ondergronden zullen steeds schoon geveegd worden zonder enig restjes na te laten. De roterende zijbezem voorkomt schade, desgewenst kan u de rotatiesnelheid ervan aanpassen. Het geïntegreerde Home Base systeem helpt u extra reinigingsapparaten mee te nemen.
Kenmerken en voordelen
Slim vuilreservoir2 reservoirs die eenvoudig en veilig geleegd kunnen worden. Vuilreservoirs zonder opstaande randen kunnen volledig geleegd worden. Wieltjes op het reservoir om het veeggoed eenvoudiger te legen.
Krachtig filtersysteemVlakfilter van polyester. Effectieve reiniging door dubbele filterschraper. Comfortabel te bedienen vanuit de stoel van de operator. Filter bereikbaar zonder gereedschap dankzij ver te openen kap.
Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplekOverzichtelijk en ergonomisch aangebrachte bedieningselementen. Bestuurdersstoel kan zonder gereedschap worden versteld. In de hoogte verstelbaar stuurwiel
Geïntegreerd Home Base-systeem en opbergvakken
- Veel mogelijkheden om eenvoudig meer hulpmiddelen mee te nemen.
- Voor het eenvoudig meenemen van bijvoorbeeld tang voor grof vuil, bezem, doeken of een extra reservoir.
- Groot opbergvak op achterkant van de machine.
Indicatie van slijtage van de hoofdbezem
- Van buiten gemakkelijk en comfortabel bereikbaar.
- Nauwkeurige bepaling van vervangsperiode,
Uitwijkende zijbezem
- Beschermt de zijbezem tegen beschadigen.
- Robuuste en betrouwbare uitvoering.
- Verlaagt de onderhouds- en servicekosten.
Compact design voor maximale wendbaarheid
- Machine is zeer goed te manoeuvreren.
- Ook bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen waar de ruimte beperkt is.
- Past door standaard deuropeningen (90 cm).
Toerentalregeling van de zijbezems
- Voor de aanpassing van het toerental van de zijbezem aan elk soort en elke hoeveelheid vuil.
- Reduceert eventueel opdwarrelend stof.
Pendelende hoofdfbezem
- Bijstellen niet nodig.
- Uitstekende vuilopname, zelfs bij ongelijke vloeren,
Eenvoudig bedieningsconcept
- Hoofdbezem en zijbezem kunnen gemakkelijk met een voetpedaal in- en uitgeschakeld worden.
- Voor- en achteruit rijden gemakkelijk in te stellen met de keuzeschakelaar.
- Regeling van zuigkracht voor het vegen van natte oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 1000
|Aandrijving
|Elektrisch
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|5100
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|6510
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|850
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1085
|Batterij voltage (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Vuilreservoir (l)
|50
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|2,3
|Laadcapaciteit (kg)
|max. 90
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|177,5
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|230
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|179,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1171 x 870 x 1136
Inbegrepen bij levering
- Wielen met luchtbanden
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Mechanische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Regelbaar toerental voor de zijbezems
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Mobiel vuilreservoir
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
- Multi-functioneel bedieningspaneel
- Optie voor vastmaken van Home Base
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor reiniging van productieruimtes, magazijnen en klein logistieke gebouwen
- Snel onderhoudsreinigen van parkeerruimtes
- Alsook voor smallere percelen zoals (kleine) werkplaatsen, schoolterreinen, tankstationen of auto-concessies.