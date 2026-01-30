La balayeuse mécanique KM 70/20 C 2SB est dotée de deux brosses latérales et d'un rouleau-balai. Avec l'entraînement manuel, le nettoyage des surfaces intérieures et extérieures est simple et efficace : le rendement surfacique de la KM 70/20 C 2SB est d'ailleurs neuf fois supérieur à celui d'un balai. Le rouleau-balai se règle sur six positions et assure un résultat de nettoyage optimal sur différents sols avec les brosses latérales réglables en continu. Le filtre à poussières permet un balayage quasiment sans poussières. Le travail ergonomique est assuré par le guidon réglable en hauteur et par le kit Home Base permettant le transport sur la machine d'équipements supplémentaires comme un seau et une pince à gros déchets. L'utilisateur peut ainsi également éliminer les déchets en plus de la poussière et de la saleté en une seule étape. Une fois le travail terminé, la KM 70/20 C 2SB se range sans prendre de place en position de stationnement.