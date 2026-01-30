Veegmachine KM 70/20 C 2SB
Optimale reinigingsresultaten binnen en buiten: de handveegmachine KM 70/20 C 2SB met 2 zijborstels zorgt voor een grote oppervlakteprestatie en vrijwel stofvrij vegen.
De handveegmachine KM 70/20 C 2SB reinigt met 2 zijborstels en een veegrol. In combinatie met de handmatige aandrijving wordt het reinigen van binnen- en buitenruimtes eenvoudig en efficiënt: de oppervlakteprestatie van de KM 70/20 C 2SB is 9 keer hoger dan met een bezem. De veegrol is in 6 stappen verstelbaar en zorgt in combinatie met de traploos verstelbare zijborstels voor een optimaal schoonmaakresultaat op verschillende vloeren. Het gebruikte filter maakt het vegen vrijwel stofvrij. Een in hoogte verstelbare duwbeugel en het Home Base-systeem voor het dragen van extra uitrusting zoals emmers en afvalgrijpers zorgen voor een ergonomische bediening. Hierdoor kan afval samen met stof en vuil in één stap worden afgevoerd. Na het werk kan de KM 70/20 C 2SB ruimtebesparend in de parkeerstand worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Walsborstel en zijbezem traploos verstelbaarTraploos instelbare borsteldruk voor optimale veegresultaten. Door de contactdruk aan te passen, slijt de veegrol minder snel. Om de borstelharen te beschermen, kunnen de veegrol en de zijborstel volledig worden ontlast.
StoffilterHet stoffilter reinigt de uitlaatlucht effectief en voorkomt dat stof omhoog vliegt tijdens het vegen. Het filtersysteem is heel toegankelijk, zodat het filter snel kan worden vervangen.
HomebasesysteemHandige opslag voor extra uitrusting zoals emmers en afvalgrijpers. Accessoires kunnen handig worden bewaard in een zakje op de duwbeugel.
Groot vuilreservoir
- Eenvoudige hantering en lediging door ergonomische handgreep.
Instelbare duwbeugel
- Uitstekende ergonomie door drievoudige verstelling.
- Ruimtebesparende parkeerpositie dankzij inklapfunctie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|handmatig
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|3920
|Werkbreedte (mm)
|480
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|700
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|980
|Tankinhoud bruto/netto (l)
|45 / 20
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|22
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|22
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|27,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|989 / 800 / 416
Inbegrepen bij levering
- Fijnstoffilter
Uitvoering
- Manuele borstelaandrijving
- Instelbare hoofdbezem
- Duwbeugel inklapbaar
- Stoffer-en-blikprincipe
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
Toepassingen
- Voor de reiniging van zowel productiehallen, magazijnen en logistieke hallen, als laadplaatsen
- Voor de reiniging van parkeergarages en benzinestations
- Voor de reiniging van zones zoals schoolpleinen en in gemeentelijke gebieden
- Ook ideaal voor kleinere werkplaatsen en in de landbouw
