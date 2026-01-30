De handveegmachine KM 70/20 C 2SB reinigt met 2 zijborstels en een veegrol. In combinatie met de handmatige aandrijving wordt het reinigen van binnen- en buitenruimtes eenvoudig en efficiënt: de oppervlakteprestatie van de KM 70/20 C 2SB is 9 keer hoger dan met een bezem. De veegrol is in 6 stappen verstelbaar en zorgt in combinatie met de traploos verstelbare zijborstels voor een optimaal schoonmaakresultaat op verschillende vloeren. Het gebruikte filter maakt het vegen vrijwel stofvrij. Een in hoogte verstelbare duwbeugel en het Home Base-systeem voor het dragen van extra uitrusting zoals emmers en afvalgrijpers zorgen voor een ergonomische bediening. Hierdoor kan afval samen met stof en vuil in één stap worden afgevoerd. Na het werk kan de KM 70/20 C 2SB ruimtebesparend in de parkeerstand worden opgeborgen.