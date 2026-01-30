Notre balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W Bp séduit par son concept d'équipement intelligent, sa facilité d'utilisation et ses excellents résultats de nettoyage sur les surfaces intérieures à partir d'une superficie approximative de 600 mètres carrés. La machine utilise le principe éprouvé du balayage par projection et dispose d'une brosse latérale activable, d'un ajustement sans outils de l'empreinte de balayage et d'un balai principal remplaçable et réglable sans outils. L'association efficace de l'aspiration performante des poussières et du décolmatage mécanique du filtre plissé plat en polyester garantit un travail presque sans dégagement de poussière. Ainsi, elle offre un nettoyage rapide, efficace et silencieux des sols durs, par exemple dans les entrepôts ou les ateliers de production ; à l'aide du kit de balayage pour moquettes disponible en option, ces qualités s'adaptent aussi aisément aux sols textiles. En outre, la traction intégrée avec réglage en continu de la vitesse de balayage, le concept d'utilisation ingénieux EASY Operation et la cuve à déchets mobile de 40 litres dotée d'un système de chariot permettent également des nettoyages prolongés sans que l'utilisateur se fatigue. Veuillez noter que la batterie et le chargeur ne sont pas fournis avec cette variante de la balayeuse aspirante.