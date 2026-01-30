Balayeuse aspirante KM 75/40 W Bp
Compacte, maniable et facile d'utilisation : notre balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W Bp fonctionnant sur batterie se montre convaincante lors du nettoyage des espaces intérieurs à partir d'une superficie approximative de 600 m².
Notre balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W Bp séduit par son concept d'équipement intelligent, sa facilité d'utilisation et ses excellents résultats de nettoyage sur les surfaces intérieures à partir d'une superficie approximative de 600 mètres carrés. La machine utilise le principe éprouvé du balayage par projection et dispose d'une brosse latérale activable, d'un ajustement sans outils de l'empreinte de balayage et d'un balai principal remplaçable et réglable sans outils. L'association efficace de l'aspiration performante des poussières et du décolmatage mécanique du filtre plissé plat en polyester garantit un travail presque sans dégagement de poussière. Ainsi, elle offre un nettoyage rapide, efficace et silencieux des sols durs, par exemple dans les entrepôts ou les ateliers de production ; à l'aide du kit de balayage pour moquettes disponible en option, ces qualités s'adaptent aussi aisément aux sols textiles. En outre, la traction intégrée avec réglage en continu de la vitesse de balayage, le concept d'utilisation ingénieux EASY Operation et la cuve à déchets mobile de 40 litres dotée d'un système de chariot permettent également des nettoyages prolongés sans que l'utilisateur se fatigue. Veuillez noter que la batterie et le chargeur ne sont pas fournis avec cette variante de la balayeuse aspirante.
Caractéristiques et avantages
Cuve à déchets avec poignée trolleyRéservoir à déchets avec poignée Trolley, facile à enlever et à vider. Vidage court
Système efficace de décolmatage du filtre1,8 m² de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement. Durabilité élevée grâce au matériau polyester lavable. Système de filtration puissant avec décolmatage mécanique.
Concept d'utilisation Easy OperationUtilisation simple et confortable grâce à la disposition judicieuse de tous les éléments de commande. Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.
Grande facilité d'entretien
- Remplacement du filtre et du balai principal sans outils pour une maintenance mobile.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Électrique
|Entraînement
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V/W)
|24 / 400
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|3375
|Largeur de travail (mm)
|550
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|750
|Cuve à déchets (l)
|40
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|4,5
|Surface filtrante (m²)
|1,8
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Poids (avec accessoire) (kg)
|78
|Poids, en état de marche (kg)
|125
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1430 x 780 x 1180
Inclus dans la livraison
- Filtre plissé plat: en polyester
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Traction marche avant
- Balai principal réglable
- Cuve à déchets, amovible
- Flap pour gros déchets
- Guidon rabattable
- Balayage par projection
- Aspiration
- Indicateur de batterie
- Réglage du courant d'aspiration
- Brosses latérales, relevables / ajustables
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Pour le nettoyage des parkings, des parkings couverts et des stations-service
- Pour le nettoyage de surfaces comme celles des cours d'école et dans le secteur municipal
- Également idéale pour les petites entreprises artisanales et agricoles