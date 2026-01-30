Onze handgeleide veger KM 75/40 W Bp maakt indruk met zijn slimme. uitrustingsconcept, gebruiksvriendelijke bediening en uitstekende reinigingsresultaten op binnenoppervlakken vanaf ongeveer 600 vierkante meter. Dit maakt het beproefde overgooi veegprincipe mogelijk met schakelbare zijbezems, gereedschapsloze veegspiegelverstelling en gereedschapsloos verwisselbare en verstelbare hoofdbezem. Het effectieve samenspel van krachtige stofafzuiging en mechanische reiniging van het vlakvouwfilter van polyester zorgt ervoor dat er nagenoeg stofvrij gewerkt wordt. Harde vloeren, bijvoorbeeld in magazijnen of productiehallen, worden snel, efficiënt en geluidsarm gereinigd. Met de optioneel verkrijgbare tapijtveegset geldt dit ook probleemloos voor textielvloeren. De geïntegreerde rijaandrijving met traploze veegsnelheid, het slimme EASY-Operation-bedieningsconcept en de mobiele 40 liter vuilcontainer met wagensysteem maken ook lange en moeiteloze schoonmaakwerkzaamheden voor de gebruiker mogelijk. Houd er rekening mee dat bij deze uitvoering van de veegmachine de accu en oplader niet bij de levering zijn inbegrepen.