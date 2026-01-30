Veeg-/zuigmachine KM 75/40 W Bp
Compact, wendbaar en gebruiksvriendelijk: onze accu-aangedreven duwveger KM 75/40 W Bp overtuigt bij het reinigen van indoor oppervlakken vanaf ca. 600 m² .
Onze handgeleide veger KM 75/40 W Bp maakt indruk met zijn slimme. uitrustingsconcept, gebruiksvriendelijke bediening en uitstekende reinigingsresultaten op binnenoppervlakken vanaf ongeveer 600 vierkante meter. Dit maakt het beproefde overgooi veegprincipe mogelijk met schakelbare zijbezems, gereedschapsloze veegspiegelverstelling en gereedschapsloos verwisselbare en verstelbare hoofdbezem. Het effectieve samenspel van krachtige stofafzuiging en mechanische reiniging van het vlakvouwfilter van polyester zorgt ervoor dat er nagenoeg stofvrij gewerkt wordt. Harde vloeren, bijvoorbeeld in magazijnen of productiehallen, worden snel, efficiënt en geluidsarm gereinigd. Met de optioneel verkrijgbare tapijtveegset geldt dit ook probleemloos voor textielvloeren. De geïntegreerde rijaandrijving met traploze veegsnelheid, het slimme EASY-Operation-bedieningsconcept en de mobiele 40 liter vuilcontainer met wagensysteem maken ook lange en moeiteloze schoonmaakwerkzaamheden voor de gebruiker mogelijk. Houd er rekening mee dat bij deze uitvoering van de veegmachine de accu en oplader niet bij de levering zijn inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Vuilreservoir met trolleygreepGrepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir. Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.
Krachtig filtersysteem met mechanische filterreinigingFilteroppervlak van 1,8 m² voor lange werkintervallen Lange levensduur dankzij wasbaar polyester materiaal. Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.
EASY-Operation-bedieningsconceptEenvoudige, comfortabele bediening dankzij de verstandige plaatsing van alle bedieningselementen. Uniforme symbolen voor alle veegmachines van Kärcher.
Zeer gemakkelijk te onderhouden
- Gereedschapsloze filter- en walsborstelwissel voor locatieonafhankelijk onderhoud.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Elektrisch
|Aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 400
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|3375
|Werkbreedte (mm)
|550
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|750
|Vuilreservoir (l)
|40
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|4,5
|Filteroppervlak (m²)
|1,8
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|78
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|125
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1430 x 780 x 1180
Inbegrepen bij levering
- Vlakfilter: gemaakt in polyester
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Instelbare hoofdbezem
- Mobiel vuilreservoir
- Grofvuilklep
- Duwbeugel inklapbaar
- Overgooiprincipe
- Afzuiging
- Batterijaanduiding
- Instelbare zuigkracht
- Zijbezems kunnen omhoog gezet worden
Videos
Toepassingen
- Voor de reiniging van zowel productiehallen, magazijnen en logistieke hallen, als laadplaatsen
- Voor de reiniging van parkeergarages en benzinestations
- Voor de reiniging van zones zoals schoolpleinen en in gemeentelijke gebieden
- Ook ideaal voor kleinere werkplaatsen en in de landbouw