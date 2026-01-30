Les espaces intérieurs à partir d'une superficie approximative de 600 mètres carrés, par exemple dans les ateliers de production et les entrepôts, sont le lieu de prédilection de notre balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W Bp Pack compacte et très maniable avec batterie incluse de série et chargeur intégré à commande électronique. Le système de balayage par projection avec brosse latérale activable, ajustement de l'empreinte de balayage et balai principal remplaçable sans outils garantit un nettoyage en profondeur et rapide sur tous les sols durs et même sur les sols textiles à l'aide du kit de balayage pour moquettes disponible en option. Grâce à l'association efficace de l'aspiration performante des poussières et du décolmatage mécanique du filtre, cette balayeuse aspirante fonctionne presque sans dégagement de poussière tout en offrant un nettoyage très silencieux. Le concept d'utilisation EASY Operation, la cuve à déchets mobile de 40 litres dotée d'un système de chariot, la traction intégrée à réglage en continu de la vitesse de balayage ainsi qu'une multitude d'autres détails élaborés assurent un confort d'utilisation optimal, permettant ainsi des cycles de travail prolongés sans fatigue.