Veeg-/zuigmachine KM 75/40 W Bp Pack

Handgeleide veegmachine in batterij-versie. Batterij en elektronisch gecontroleerde lader zijn in de levering inbegrepen.

Binnenruimtes vanaf circa 600 vierkante meter, zoals productiehallen of magazijnen, zijn de ideale locatie voor onze compacte en zeer wendbare handgeleid veegmachine KM 75/40 W Bp Pack met standaard accu en elektronisch gestuurde ingebouwde lader. Het hoofdveegsysteem met inschakelbare zijborstel, veegspiegelverstelling en de zonder gereedschap verwisselbare hoofdveegrol garandeert grondige en snelle reinigingsresultaten op alle soorten harde vloeren - met de optioneel verkrijgbare tapijtveegset zelfs op textielvloeren. Door het effectieve samenspel van krachtige stofafzuiging en mechanische filterreiniging werkt de veegmachine nagenoeg stofvrij en reinigt hij zeer stil. Het bedieningsconcept EASY-Operation, de mobiele vuilcontainer van 40 liter met trolleysysteem, de geïntegreerde aandrijving met traploos instelbare veegsnelheid en vele andere doordachte details zorgen voor maximaal gebruikerscomfort op het werk en maken zo langdurig, moeiteloos werken mogelijk.

Kenmerken en voordelen
Veeg-/zuigmachine KM 75/40 W Bp Pack: Vuilreservoir met trolleygreep
Vuilreservoir met trolleygreep
Grepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir. Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.
Veeg-/zuigmachine KM 75/40 W Bp Pack: Krachtig filtersysteem met mechanische filterreiniging
Krachtig filtersysteem met mechanische filterreiniging
Filteroppervlak van 1,8 m² voor lange werkintervallen Lange levensduur dankzij wasbaar polyester materiaal. Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.
Veeg-/zuigmachine KM 75/40 W Bp Pack: EASY-Operation-bedieningsconcept
EASY-Operation-bedieningsconcept
Eenvoudige, comfortabele bediening dankzij de verstandige plaatsing van alle bedieningselementen. Uniforme symbolen voor alle veegmachines van Kärcher.
Zeer gemakkelijk te onderhouden
  • Gereedschapsloze filter- en walsborstelwissel voor locatieonafhankelijk onderhoud.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Elektrisch
Aandrijving Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen (V/W) 24 / 400
Max. oppervlakteprestatie (m²/u) 3375
Werkbreedte (mm) 550
Werkbreedte met 1 zijbezem (mm) 750
Vuilreservoir (l) 40
Stijgingspercentage (%) 12
Werksnelheid (km/u) 4,5
Filteroppervlak (m²) 1,8
Looptijd batterij (u) max. 2,5
Gewicht (met toebehoren) (kg) 125
Gewicht, gebruiksklaar (kg) 125
Gewicht (incl. doos) (kg) 134,7
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1430 x 750 x 1190

Inbegrepen bij levering

  • Vlakfilter: gemaakt in polyester
  • Incl. batterij en inbouwoplader

Uitvoering

  • Manueel filterreinigingssysteem
  • Rijaanduiding - voorwaarts
  • Instelbare hoofdbezem
  • Mobiel vuilreservoir
  • Grofvuilklep
  • Duwbeugel inklapbaar
  • Overgooiprincipe
  • Afzuiging
  • Voor gebruik buiten
  • Voor gebruik binnen
  • Batterijaanduiding
  • Instelbare zuigkracht
  • Zijbezems kunnen omhoog gezet worden
Toepassingen
  • Voor de reiniging van zowel productiehallen, magazijnen en logistieke hallen, als laadplaatsen
  • Voor de reiniging van parkeergarages en benzinestations
  • Voor de reiniging van zones zoals schoolpleinen en in gemeentelijke gebieden
  • Ook ideaal voor kleinere werkplaatsen en in de landbouw
