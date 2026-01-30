Balayeuse aspirante KM 75/40 W G

Entraînée par un moteur à essence à faibles émissions avec réglage en continu de la vitesse de balayage : la balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W G compacte et maniable de Kärcher pour l'extérieur.

Notre balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W G est entraînée par un moteur à essence Kohler fiable, à faibles émissions et performant de 3,3 kW qui satisfait, bien entendu, à toutes les normes d'émissions en vigueur. Par conséquent, elle est idéale pour un nettoyage rapide et en profondeur des surfaces extérieures à partir d'une superficie approximative de 600 mètres carrés telles que les parkings, les cours d'école ou encore les espaces du secteur municipal. À cet effet, le balayage par projection avec brosse latérale activable, ajustement sans outils de l'empreinte de balayage et balai principal remplaçable et réglable sans outils offre d'excellents résultats de nettoyage. L'aspiration puissante empêche efficacement les tourbillons de poussière tandis que le décolmatage performant du filtre plissé plat garantit une puissance d'aspiration constante. Le concept d'utilisation élaboré EASY Operation, la cuve à déchets mobile de 40 litres dotée d'un système de chariot ainsi que la traction intégrée à réglage en continu de la vitesse de balayage assurent un confort d'utilisation optimal, permettant ainsi des cycles de travail prolongés sans fatigue avec la KM 75/40 W G très compacte et maniable.

Caractéristiques et avantages
Balayeuse aspirante KM 75/40 W G: Cuve à déchets avec poignée trolley
Cuve à déchets avec poignée trolley
Réservoir à déchets avec poignée Trolley, facile à enlever et à vider. Vidage court
Balayeuse aspirante KM 75/40 W G: Système efficace de décolmatage du filtre
Système efficace de décolmatage du filtre
1,8 m² de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement. Durabilité élevée grâce au matériau polyester lavable. Système de filtration puissant avec décolmatage mécanique.
Balayeuse aspirante KM 75/40 W G: Facile à entretenir
Facile à entretenir
Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.
Concept d'utilisation Easy Operation
  • Utilisation simple et confortable grâce à la disposition judicieuse de tous les éléments de commande.
  • Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Essence
Entraînement Moteur à 4 temps
Constructeur du moteur Kohler
Entraînement – puissance (W) 3300
Rendement surfacique max. (m²/h) 3375
Largeur de travail (mm) 550
Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm) 750
Cuve à déchets (l) 40
Franchissement de déclivités (%) 15
Vitesse de travail (km/h) 4,5
Surface filtrante (m²) 1,8
Poids (avec accessoire) (kg) 84,9
Poids, en état de marche (kg) 84
Poids emballage inclus (kg) 94,6
Dimensions (L × l × h) (mm) 1430 x 750 x 1190

Inclus dans la livraison

  • Filtre plissé plat: en polyester

Équipement

  • Décolmatage manuel du filtre
  • Traction marche avant
  • Balai principal réglable
  • Cuve à déchets, amovible
  • Flap pour gros déchets
  • Guidon rabattable
  • Balayage par projection
  • Aspiration
  • Traction puissant
  • Utilisation en extérieur
  • Réglage du courant d'aspiration
  • Brosses latérales, relevables / ajustables
Balayeuse aspirante KM 75/40 W G
Balayeuse aspirante KM 75/40 W G
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage des parkings, des parkings couverts et des stations-service
  • Pour le nettoyage de surfaces comme celles des cours d'école et dans le secteur municipal
  • Également idéale pour les petites entreprises artisanales et agricoles
Accessoires