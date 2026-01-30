Notre balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W G est entraînée par un moteur à essence Kohler fiable, à faibles émissions et performant de 3,3 kW qui satisfait, bien entendu, à toutes les normes d'émissions en vigueur. Par conséquent, elle est idéale pour un nettoyage rapide et en profondeur des surfaces extérieures à partir d'une superficie approximative de 600 mètres carrés telles que les parkings, les cours d'école ou encore les espaces du secteur municipal. À cet effet, le balayage par projection avec brosse latérale activable, ajustement sans outils de l'empreinte de balayage et balai principal remplaçable et réglable sans outils offre d'excellents résultats de nettoyage. L'aspiration puissante empêche efficacement les tourbillons de poussière tandis que le décolmatage performant du filtre plissé plat garantit une puissance d'aspiration constante. Le concept d'utilisation élaboré EASY Operation, la cuve à déchets mobile de 40 litres dotée d'un système de chariot ainsi que la traction intégrée à réglage en continu de la vitesse de balayage assurent un confort d'utilisation optimal, permettant ainsi des cycles de travail prolongés sans fatigue avec la KM 75/40 W G très compacte et maniable.