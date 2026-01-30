Balayeuse aspirante KM 75/40 W G
Entraînée par un moteur à essence à faibles émissions avec réglage en continu de la vitesse de balayage : la balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W G compacte et maniable de Kärcher pour l'extérieur.
Notre balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W G est entraînée par un moteur à essence Kohler fiable, à faibles émissions et performant de 3,3 kW qui satisfait, bien entendu, à toutes les normes d'émissions en vigueur. Par conséquent, elle est idéale pour un nettoyage rapide et en profondeur des surfaces extérieures à partir d'une superficie approximative de 600 mètres carrés telles que les parkings, les cours d'école ou encore les espaces du secteur municipal. À cet effet, le balayage par projection avec brosse latérale activable, ajustement sans outils de l'empreinte de balayage et balai principal remplaçable et réglable sans outils offre d'excellents résultats de nettoyage. L'aspiration puissante empêche efficacement les tourbillons de poussière tandis que le décolmatage performant du filtre plissé plat garantit une puissance d'aspiration constante. Le concept d'utilisation élaboré EASY Operation, la cuve à déchets mobile de 40 litres dotée d'un système de chariot ainsi que la traction intégrée à réglage en continu de la vitesse de balayage assurent un confort d'utilisation optimal, permettant ainsi des cycles de travail prolongés sans fatigue avec la KM 75/40 W G très compacte et maniable.
Caractéristiques et avantages
Cuve à déchets avec poignée trolleyRéservoir à déchets avec poignée Trolley, facile à enlever et à vider. Vidage court
Système efficace de décolmatage du filtre1,8 m² de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement. Durabilité élevée grâce au matériau polyester lavable. Système de filtration puissant avec décolmatage mécanique.
Facile à entretenirRemplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.
Concept d'utilisation Easy Operation
- Utilisation simple et confortable grâce à la disposition judicieuse de tous les éléments de commande.
- Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Essence
|Entraînement
|Moteur à 4 temps
|Constructeur du moteur
|Kohler
|Entraînement – puissance (W)
|3300
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|3375
|Largeur de travail (mm)
|550
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|750
|Cuve à déchets (l)
|40
|Franchissement de déclivités (%)
|15
|Vitesse de travail (km/h)
|4,5
|Surface filtrante (m²)
|1,8
|Poids (avec accessoire) (kg)
|84,9
|Poids, en état de marche (kg)
|84
|Poids emballage inclus (kg)
|94,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Inclus dans la livraison
- Filtre plissé plat: en polyester
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Traction marche avant
- Balai principal réglable
- Cuve à déchets, amovible
- Flap pour gros déchets
- Guidon rabattable
- Balayage par projection
- Aspiration
- Traction puissant
- Utilisation en extérieur
- Réglage du courant d'aspiration
- Brosses latérales, relevables / ajustables
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des parkings, des parkings couverts et des stations-service
- Pour le nettoyage de surfaces comme celles des cours d'école et dans le secteur municipal
- Également idéale pour les petites entreprises artisanales et agricoles