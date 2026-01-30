Veeg-/zuigmachine KM 75/40 W G
Zo gemakkelijk is vegen" met de handgeleide zuigmachine met betrouwbare, krachtige Kohler Stage V benzinemotor, ideaal voor een grondige, stofvrije reiniging buitenhuis van oppervlakken van ongeveer 600 m². Zeer handig in gebruik dankzij het EASY operation concept en de mobiele afvalcontainer met trolley systeem. Compacte afmetingen en tractie-aandrijving voor een eenvoudige wendbaarheid.
Onze handveegmachine KM 75/40 W G wordt aangedreven door een betrouwbare, emissiearme en krachtige Kohler benzinemotor met 3,3 kW, die uiteraard voldoet aan alle geldende emissierichtlijnen. Dit maakt hem ideaal voor het snel en grondig reinigen van buitenruimtes vanaf circa 600 m², zoals parkeerplaatsen, schoolpleinen of in de gemeenschappelijke ruimte. Het bovengrondse veegprincipe met schakelbare zijborstel, gereedschapsloze veeggebiedinstelling en gereedschapsloze verwisselbare en verstelbare hoofdbezem zorgt voor de beste reinigingsresultaten. De krachtige zuigkracht verhindert effectief het opdwarrelen van stof, terwijl de effectieve reiniging van het vlakfilter zorgt voor een constante zuigkracht. Het doordachte bedieningsconcept EASY operation, de verrijdbare vuilcontainer van 40 liter met trolleysysteem en de geïntegreerde aandrijving met traploos instelbare veegsnelheid zorgen voor maximaal gebruikerscomfort bij het werk en maken zo een lang, moeiteloos gebruik mogelijk met de zeer compacte en wendbare KM 75 / 40 WG.
Kenmerken en voordelen
Vuilreservoir met trolleygreepGrepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir. Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.
Krachtig filtersysteem met mechanische filterreinigingFilteroppervlak van 1,8 m² voor lange werkintervallen Lange levensduur dankzij wasbaar polyester materiaal. Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.
OnderhoudsvriendelijkFilter en walsborstel vervangen zonder gereedschap voor flexibel en plaatsonafhankelijk onderhoud.
EASY-Operation-bedieningsconcept
- Eenvoudige, comfortabele bediening dankzij de verstandige plaatsing van alle bedieningselementen.
- Uniforme symbolen voor alle veegmachines van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Benzine
|Aandrijving
|4-takt motor
|Motorenfabrikant
|Kohler
|Aandrijving - vermogen (W)
|3300
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|3375
|Werkbreedte (mm)
|550
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|750
|Vuilreservoir (l)
|40
|Stijgingspercentage (%)
|15
|Werksnelheid (km/u)
|4,5
|Filteroppervlak (m²)
|1,8
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|84,9
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|84
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|94,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Inbegrepen bij levering
- Vlakfilter: gemaakt in polyester
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Instelbare hoofdbezem
- Mobiel vuilreservoir
- Grofvuilklep
- Duwbeugel inklapbaar
- Overgooiprincipe
- Afzuiging
- Aandrijving
- Voor gebruik buiten
- Instelbare zuigkracht
- Zijbezems kunnen omhoog gezet worden
Videos
Toepassingen
- Voor de reiniging van parkeergarages en benzinestations
- Voor de reiniging van zones zoals schoolpleinen en in gemeentelijke gebieden
- Ook ideaal voor kleinere werkplaatsen en in de landbouw