Onze handveegmachine KM 75/40 W G wordt aangedreven door een betrouwbare, emissiearme en krachtige Kohler benzinemotor met 3,3 kW, die uiteraard voldoet aan alle geldende emissierichtlijnen. Dit maakt hem ideaal voor het snel en grondig reinigen van buitenruimtes vanaf circa 600 m², zoals parkeerplaatsen, schoolpleinen of in de gemeenschappelijke ruimte. Het bovengrondse veegprincipe met schakelbare zijborstel, gereedschapsloze veeggebiedinstelling en gereedschapsloze verwisselbare en verstelbare hoofdbezem zorgt voor de beste reinigingsresultaten. De krachtige zuigkracht verhindert effectief het opdwarrelen van stof, terwijl de effectieve reiniging van het vlakfilter zorgt voor een constante zuigkracht. Het doordachte bedieningsconcept EASY operation, de verrijdbare vuilcontainer van 40 liter met trolleysysteem en de geïntegreerde aandrijving met traploos instelbare veegsnelheid zorgen voor maximaal gebruikerscomfort bij het werk en maken zo een lang, moeiteloos gebruik mogelijk met de zeer compacte en wendbare KM 75 / 40 WG.