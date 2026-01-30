Balayeuse aspirante KM 85/50 W Bp

Balayeuse aspirante autotractée fonctionnant sur batterie KM 85/50 W Bp avec grand filtre plissé plat et rouleau-balai à suspension oscillante. Appareil robuste, confortable à utiliser, à rendement surfacique élevé.

De conception robuste, avec un bâti à double paroi et une brosse latérale désaxée, la balayeuse autotractée à batterie KM 85/50 W Bp sait se montrer convaincante lors des interventions difficiles dans les environnements industriels. La machine fiable et compacte offre une utilisation confortable et intuitive à l'aide d'un guidon, dispose d'un entraînement pour marche avant et arrière et permet de nettoyer jusqu'à 4 725 m²/h en cas d'utilisation de la brosse latérale gauche disponible en option. Le rouleau de balayage à suspension oscillante s'adapte automatiquement au sol, garantissant ainsi d'excellents résultats, même sur les sols irréguliers ou en cas d'importantes quantités de saleté. Un grand filtre plissé plat permet un travail pratiquement sans dégagement de poussière tandis qu'un double racleur assure un décolmatage efficace. Le rouleau de balayage principal et les filtres sont très faciles à changer et ce sans nécessiter d'outils. Cette caractéristique ainsi que d'autres détails utiles comme un frein à disque et le système Kärcher Home Base pour le transport aisé d'accessoires de nettoyage supplémentaires complètent le concept global abouti.

Caractéristiques et avantages
Balayeuse aspirante KM 85/50 W Bp: Entraînement pour marche avant et arrière via le guidon
Entraînement pour marche avant et arrière via le guidon
Utilisation intuitive, simple et conviviale. Maniabilité maximale de la machine. Frein à disque de série pour un freinage sûr à tout moment.
Balayeuse aspirante KM 85/50 W Bp: Balai principal flottant
Balai principal flottant
Ramassage parfait de la saleté même sur un sol irrégulier. Pas de rattrapage d'usure nécessaire. Nettoyage efficace et rapide.
Balayeuse aspirante KM 85/50 W Bp: Robuste et fiable pour les interventions les plus difficiles
Robuste et fiable pour les interventions les plus difficiles
Bâti rotatif robuste à double paroi. La brosse latérale désaxée évite les dommages. Grandes roues pour un confort d'utilisation supérieur.
Système de filtration performant
  • Grand filtre plissé plat avec un total de 2,3 m² de surface filtrante.
  • Filtre en polyester lavable.
  • Excellent décolmatage grâce au double racleur et à la position de montage horizontale.
Remplacement sans outils du rouleau de balayage et du filtre
  • Remplacement simple et rapide en cas d'usure.
  • Contrôle rapide du rouleau de balayage principal si des rubans ou des films s'y sont enroulés.
  • Accès au filtre par le côté propre, sans contact avec la poussière et la saleté.
Conception compacte pour une agilité hors pair
  • Manœuvrabilité hors pair de la machine.
  • Parfaitement adaptée aux espaces restreints et encombrés.
  • Franchissement des portes de taille normale (90 cm).
Kit Home Base intégré et surfaces de rangement
  • Dispositifs pratiques et variés d'accrochage pour le transport d'autres outils de nettoyage.
  • Pour le transport simple d'une pince à déchets, d'un balai ou de chiffons par exemple.
  • Surface de rangement pour petits accessoires.
Concept de commande simple
  • Activation et désactivation respective confortable du rouleau de balayage et de la brosse latérale à l'aide d'un levier.
  • Marche avant et arrière confortable via le guidon.
  • Réglage du courant d'aspiration pour le balayage des surfaces humides.
Grand réservoir à déchets
  • Ramasse de grandes quantités de saleté et permet ainsi de longues interventions.
  • Retrait facile et vidage sûr des déchets.
  • Les roulettes sur le réservoir à déchets facilitent la manipulation lors du vidage.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Électrique
Entraînement Moteur à courant continu
Entraînement – puissance (V/W) 24 / 912
Rendement surfacique max. (m²/h) 3825
Largeur de travail (mm) 615
Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm) 850
Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm) 1085
Cuve à déchets (l) 50
Franchissement de déclivités (%) 15
Vitesse de travail (km/h) 4,5
Surface filtrante (m²) 2,3
Dimensions du compartiment des batteries (mm) 362 / 348 / 290
Autonomie de la batterie (h) max. 2,5
Poids (avec accessoire) (kg) 138,4
Poids, en état de marche (kg) 226
Poids emballage inclus (kg) 149
Dimensions (L × l × h) (mm) 1550 x 1100 x 1066

Inclus dans la livraison

  • Filtre plissé plat: en polyester

Équipement

  • Décolmatage manuel du filtre
  • Traction marche avant
  • Traction marche arrière
  • Balai principal oscillant
  • Cuve à déchets, amovible
  • Flap pour gros déchets
  • Balayage par projection
  • Aspiration
  • Traction puissant
  • Utilisation en extérieur
  • Utilisation en intérieur
  • Indicateur de batterie
  • Compteur d'heures de service
  • Réglage du courant d'aspiration
  • Brosses latérales, relevables / ajustables
Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
  • Pour le nettoyage des parkings, des parkings couverts et des stations-service
  • Pour le nettoyage de surfaces comme celles des cours d'école et dans le secteur municipal
  • Également idéale pour les petites entreprises artisanales et agricoles
