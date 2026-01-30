Balayeuse aspirante KM 85/50 W Bp
Balayeuse aspirante autotractée fonctionnant sur batterie KM 85/50 W Bp avec grand filtre plissé plat et rouleau-balai à suspension oscillante. Appareil robuste, confortable à utiliser, à rendement surfacique élevé.
De conception robuste, avec un bâti à double paroi et une brosse latérale désaxée, la balayeuse autotractée à batterie KM 85/50 W Bp sait se montrer convaincante lors des interventions difficiles dans les environnements industriels. La machine fiable et compacte offre une utilisation confortable et intuitive à l'aide d'un guidon, dispose d'un entraînement pour marche avant et arrière et permet de nettoyer jusqu'à 4 725 m²/h en cas d'utilisation de la brosse latérale gauche disponible en option. Le rouleau de balayage à suspension oscillante s'adapte automatiquement au sol, garantissant ainsi d'excellents résultats, même sur les sols irréguliers ou en cas d'importantes quantités de saleté. Un grand filtre plissé plat permet un travail pratiquement sans dégagement de poussière tandis qu'un double racleur assure un décolmatage efficace. Le rouleau de balayage principal et les filtres sont très faciles à changer et ce sans nécessiter d'outils. Cette caractéristique ainsi que d'autres détails utiles comme un frein à disque et le système Kärcher Home Base pour le transport aisé d'accessoires de nettoyage supplémentaires complètent le concept global abouti.
Caractéristiques et avantages
Entraînement pour marche avant et arrière via le guidonUtilisation intuitive, simple et conviviale. Maniabilité maximale de la machine. Frein à disque de série pour un freinage sûr à tout moment.
Balai principal flottantRamassage parfait de la saleté même sur un sol irrégulier. Pas de rattrapage d'usure nécessaire. Nettoyage efficace et rapide.
Robuste et fiable pour les interventions les plus difficilesBâti rotatif robuste à double paroi. La brosse latérale désaxée évite les dommages. Grandes roues pour un confort d'utilisation supérieur.
Système de filtration performant
- Grand filtre plissé plat avec un total de 2,3 m² de surface filtrante.
- Filtre en polyester lavable.
- Excellent décolmatage grâce au double racleur et à la position de montage horizontale.
Remplacement sans outils du rouleau de balayage et du filtre
- Remplacement simple et rapide en cas d'usure.
- Contrôle rapide du rouleau de balayage principal si des rubans ou des films s'y sont enroulés.
- Accès au filtre par le côté propre, sans contact avec la poussière et la saleté.
Conception compacte pour une agilité hors pair
- Manœuvrabilité hors pair de la machine.
- Parfaitement adaptée aux espaces restreints et encombrés.
- Franchissement des portes de taille normale (90 cm).
Kit Home Base intégré et surfaces de rangement
- Dispositifs pratiques et variés d'accrochage pour le transport d'autres outils de nettoyage.
- Pour le transport simple d'une pince à déchets, d'un balai ou de chiffons par exemple.
- Surface de rangement pour petits accessoires.
Concept de commande simple
- Activation et désactivation respective confortable du rouleau de balayage et de la brosse latérale à l'aide d'un levier.
- Marche avant et arrière confortable via le guidon.
- Réglage du courant d'aspiration pour le balayage des surfaces humides.
Grand réservoir à déchets
- Ramasse de grandes quantités de saleté et permet ainsi de longues interventions.
- Retrait facile et vidage sûr des déchets.
- Les roulettes sur le réservoir à déchets facilitent la manipulation lors du vidage.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Électrique
|Entraînement
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V/W)
|24 / 912
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|3825
|Largeur de travail (mm)
|615
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|850
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1085
|Cuve à déchets (l)
|50
|Franchissement de déclivités (%)
|15
|Vitesse de travail (km/h)
|4,5
|Surface filtrante (m²)
|2,3
|Dimensions du compartiment des batteries (mm)
|362 / 348 / 290
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Poids (avec accessoire) (kg)
|138,4
|Poids, en état de marche (kg)
|226
|Poids emballage inclus (kg)
|149
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Inclus dans la livraison
- Filtre plissé plat: en polyester
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Balai principal oscillant
- Cuve à déchets, amovible
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Aspiration
- Traction puissant
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Réglage du courant d'aspiration
- Brosses latérales, relevables / ajustables
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Pour le nettoyage des parkings, des parkings couverts et des stations-service
- Pour le nettoyage de surfaces comme celles des cours d'école et dans le secteur municipal
- Également idéale pour les petites entreprises artisanales et agricoles