Robuust, ontworpen met een dubbelwandig frame en uitwijkende zijborstel, de batterijgevoede KM 85/50 W Bp achterloopveegmachine maakt indruk in harde omstandigheden en werken in een industriële omgeving. De betrouwbare en compacte machine laat zich comfortabel en intuïtief bedienen met de duwbeugel, heeft een vooruit- en achteruit aandrijving en reinigt tot 4725 m²/u met behulp van de optionele linker zijborstel. De pendelende hoofdbezem past zich automatisch aan de grond aan en zorgt zo voor uitstekende resultaten, zelfs op oneffen vloeren of met grote hoeveelheden vuil. Een groot vlakfilter maakt nagenoeg stofvrij werken mogelijk, terwijl een dubbele schraper zorgt voor een effectieve reiniging. De hoofdbezem en filter zijn zeer eenvoudig te verwisselen en vooral zonder gereedschap. Deze en andere handige details, zoals een schijfrem en de Kärcher Home-Base voor eenvoudig transport van extra schoonmaakbenodigdheden, ronden het succesvolle totaalconcept af.