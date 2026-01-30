Veeg-/zuigmachine KM 85/50 W Bp
Batterij-aangedreven achterloopveegmachine KM 85/50 W Bp met groot vlakfilter en pendende hoofdbezem. Comfortabel in gebruik, robuust apparaat met hoge oppervlakteprestatie.
Robuust, ontworpen met een dubbelwandig frame en uitwijkende zijborstel, de batterijgevoede KM 85/50 W Bp achterloopveegmachine maakt indruk in harde omstandigheden en werken in een industriële omgeving. De betrouwbare en compacte machine laat zich comfortabel en intuïtief bedienen met de duwbeugel, heeft een vooruit- en achteruit aandrijving en reinigt tot 4725 m²/u met behulp van de optionele linker zijborstel. De pendelende hoofdbezem past zich automatisch aan de grond aan en zorgt zo voor uitstekende resultaten, zelfs op oneffen vloeren of met grote hoeveelheden vuil. Een groot vlakfilter maakt nagenoeg stofvrij werken mogelijk, terwijl een dubbele schraper zorgt voor een effectieve reiniging. De hoofdbezem en filter zijn zeer eenvoudig te verwisselen en vooral zonder gereedschap. Deze en andere handige details, zoals een schijfrem en de Kärcher Home-Base voor eenvoudig transport van extra schoonmaakbenodigdheden, ronden het succesvolle totaalconcept af.
Kenmerken en voordelen
Voor- en achteruit rijden via de duwbeugelIntuïtieve, eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening. Maximale wendbaarheid van de machine. Standaard schijfrem voor altijd veilig remmen.
Pendelende hoofdfbezemUitstekende vuilopname, zelfs bij ongelijke vloeren, Geen slijtageaanpassing nodig. Efficiënte en snelle reiniging.
Robuust en betrouwbaar voor de zwaarste klussenStabiel, dubbelwandig frame. Inklapbare zijborstel voorkomt beschadigingen. Grote wielen voor meer gebruiksgemak.
Krachtig filtersysteem
- Groot vlakfilter met in totaal 2,3 m² filteroppervlak.
- Wasbaar polyesterfilter.
- Uitstekende reiniging door dubbele schraper en horizontale inbouwpositie.
Zonder gereedschap wisselen van hoofdborstel en filter
- Snel en gemakkelijk wisselen in het geval van schade of slijtage.
- Snelle controle van de hoofdbezem met omwikkelde linten of folies.
- Filtertoegang via de schone kant, zonder contact met stof en vuil.
Compact design voor maximale wendbaarheid
- Machine is zeer goed te manoeuvreren.
- Zeer geschikt voor krappe ruimtes en in geblokkeerde ruimtes.
- Past door standaard deuropeningen (90 cm).
Geïntegreerd Home Base-systeem en opbergvakken
- Veelzijdige, praktische aansluiting om extra schoonmaakspullen mee te nemen.
- Voor het gemakkelijk dragen van bijvoorbeeld grofvuiltangen, bezems of vodden.
- Opbergruimte voor kleinere gebruiksvoorwerpen.
Eenvoudig bedieningsconcept
- Hoofdborstel en zijborstel kunnen elk gemakkelijk met een hendel worden in- en uitgeschakeld.
- Comfortabel vooruit en achteruit rijden met behulp van de duwbeugel.
- Regeling van zuigkracht voor het vegen van natte oppervlakken.
Groot vuilreservoir
- Verwerkt grote hoeveelheden vuil en maakt zo lange werkopdrachten mogelijk.
- Eenvoudig verwijderen en veilig legen van het vuil.
- Wieltjes op het reservoir om het veeggoed eenvoudiger te legen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Elektrisch
|Aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 912
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|3825
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|850
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1085
|Vuilreservoir (l)
|50
|Stijgingspercentage (%)
|15
|Werksnelheid (km/u)
|4,5
|Filteroppervlak (m²)
|2,3
|Afmetingen batterijcompartiment (mm)
|362 / 348 / 290
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|138,4
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|226
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|149
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Inbegrepen bij levering
- Vlakfilter: gemaakt in polyester
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Pendelende hoofdbezem
- Mobiel vuilreservoir
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Afzuiging
- Aandrijving
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Instelbare zuigkracht
- Zijbezems kunnen omhoog gezet worden
Toepassingen
- Voor de reiniging van zowel productiehallen, magazijnen en logistieke hallen, als laadplaatsen
- Voor de reiniging van parkeergarages en benzinestations
- Voor de reiniging van zones zoals schoolpleinen en in gemeentelijke gebieden
- Ook ideaal voor kleinere werkplaatsen en in de landbouw