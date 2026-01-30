Adaptée aux très grandes quantités de poussière et de gros déchets à l'extérieur, utilisable sans effort mais également dans les zones encombrées à l'intérieur : notre balayeuse industrielle à batterie KM 105/180 R Bp Classic convainc par ses possibilités d'utilisation flexibles. La traction tout comme les entraînements du rouleau-balai et de la brosse latérale ont été conçus selon un concept entièrement hydraulique qui les rend particulièrement robustes. La combinaison avec d'autres composants de haute qualité et avec les pneus en caoutchouc plein garantit des frais de maintenance réduits et une longue durée de vie de la machine. L'équipement de série comprend un système à filtre à poches performant qui est nettoyé à intervalles rapprochés par décolmatage automatique du filtre et qui supporte aisément même les conditions extrêmement poussiéreuses. Un système à filtre plissé plat convivial ou un système à filtre rond éprouvé sont également disponibles en option. Le concept global abouti de la KM 105/180 R Bp Classic est complété par l'utilisation ultra simple et intuitive à l'aide de leviers, par un vidage en hauteur pratique du réservoir et par des possibilités de maintenance particulièrement faciles.