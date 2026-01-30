Balayeuse aspirante KM 105/180 R Bp Classic
Notre balayeuse industrielle entièrement hydraulique à batterie KM 105/180 R Bp Classic s'illustre par son format compact et robuste et convent pour les interventions en intérieur et en extérieur.
Adaptée aux très grandes quantités de poussière et de gros déchets à l'extérieur, utilisable sans effort mais également dans les zones encombrées à l'intérieur : notre balayeuse industrielle à batterie KM 105/180 R Bp Classic convainc par ses possibilités d'utilisation flexibles. La traction tout comme les entraînements du rouleau-balai et de la brosse latérale ont été conçus selon un concept entièrement hydraulique qui les rend particulièrement robustes. La combinaison avec d'autres composants de haute qualité et avec les pneus en caoutchouc plein garantit des frais de maintenance réduits et une longue durée de vie de la machine. L'équipement de série comprend un système à filtre à poches performant qui est nettoyé à intervalles rapprochés par décolmatage automatique du filtre et qui supporte aisément même les conditions extrêmement poussiéreuses. Un système à filtre plissé plat convivial ou un système à filtre rond éprouvé sont également disponibles en option. Le concept global abouti de la KM 105/180 R Bp Classic est complété par l'utilisation ultra simple et intuitive à l'aide de leviers, par un vidage en hauteur pratique du réservoir et par des possibilités de maintenance particulièrement faciles.
Caractéristiques et avantages
Conception robuste de la machine pour un travail sûr
- Moteur de traction ainsi qu'entraînement entièrement hydrauliques du rouleau-balai principal et de la brosse latérale.
- Durée de vie élevée des composants et de la machine.
- Le gyrophare de série améliore la sécurité de l'utilisateur et dans l'environnement de travail.
Balayage par poussée
- Un nettoyage toujours optimal même avec des salissures fines.
- Ramassage sans effort des salissures grossières.
- Faible dégagement de poussières.
Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien
- Utilisation intuitive à l'aide de leviers.
- Remplacement facile et sans outils du rouleau-balai principal et du filtre.
- Accès facile à tous les composants pertinents.
Système à filtre à poches performant
- Réduit efficacement le dégagement de poussière pendant le balayage.
- Également disponible avec un système à filtre plissé plat ou à filtre rond en option.
- Décolmatage extrêmement efficace pour une longue durée de vie.
Décolmatage automatique du filtre
- Le décolmatage régulier prolonge la durée de vie du filtre.
- Réduit le dégagement de poussière, même en conditions extrêmes.
- Fonctionnement fiable avec tous les systèmes de filtration disponibles.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Électrique
|Traction
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V/kW)
|36 / 2,5
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|6300
|Largeur de travail (mm)
|780
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1050
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1300
|Capacité de la batterie (Ah)
|240
|Tension de la batterie (V)
|36
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Cuve à déchets (l)
|180
|Franchissement de déclivités (%)
|14
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|5,2
|Poids (avec accessoire) (kg)
|530
|Poids, en état de marche (kg)
|850
|Poids emballage inclus (kg)
|530
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Inclus dans la livraison
- Filtre à poches
- Roues, caoutchouc plein
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal réglable
- Balai principal oscillant
- Réglage du courant d'aspiration
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à sortie automatique
Domaines d'utilisation
- Idéale pour les interventions dans les ateliers de production, dans les entrepôts et dans les bâtiments logistiques (ouverts)
- Adaptée aux applications dans les entrepôts extérieurs, sur les aires de chargement et sur les chantiers
- Pour les interventions dans l'industrie métallurgique, l'industrie du bâtiment et les halls d'industrie lourde