Veeg-/zuigmachine KM 105/180 R Bp Classic
Onze batterij-aangedreven, volledig hydraulische industriële veegmachine KM 105/180 R Bp Classic maakt indruk met zijn robuuste compactheid en is geschikt voor gebruik binnen en buiten.
Geschikt voor zeer grote hoeveelheden stof en grof vuil buitenshuis, maar kan ook moeiteloos binnenshuis worden gebruikt: onze KM 105/180 R Bp Classic batterij-aangedreven industriële veegmachine maakt indruk met zijn flexibele toepassingsmogelijkheden. Zowel de rijaandrijving als de aandrijvingen van de hoofdbezem en de zijborstel zijn volledig hydraulisch en daardoor bijzonder robuust. In combinatie met andere hoogwaardige componenten en anti-lek rubberen banden resulteert dit in lage onderhoudsvereisten en een lange levensduur van de machine. Een hoogwaardig zakfiltersysteem is standaard geïnstalleerd, dat met korte tussenpozen wordt gereinigd door automatische filterreiniging en gemakkelijk bestand is tegen extreem stoffige omstandigheden. Als alternatief is er ook een gebruiksvriendelijk plat geplooid filtersysteem of een beproefd rond filtersysteem verkrijgbaar. Het harmonieuze totaalconcept van de KM 105/180 R Bp Classic wordt aangevuld door een intuïtieve bediening met hendels, het gemakkelijk leegmaken van de container en bijzonder eenvoudige onderhoudsopties.
Kenmerken en voordelen
Robuuste constructie van de machine voor veilig werken
- Volledig hydraulische aandrijving en hoofdborstel en zijborstel.
- Leidt tot een langere levensduur van componenten en machine.
- Standaard aangebracht zwaailicht voor meer veiligheid van gebruiker en omgeving.
Stoffer-en-blikprincipe
- Staat garant voor goede reinigingsresultaten ook bij fijnstof.
- Moeiteloos opnemen van grof vuil.
- Geringe stofontwikkeling.
Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk
- Intuïtieve bediening met hendels.
- Eenvoudig wisselen van hoofdbezem en filter zonder gereedschap.
- Goede toegang tot alle relevante componenten.
Krachtig pocketfiltersysteem
- Minimaliseert effectief stofontwikkeling tijdens het vegen.
- Optioneel ook verkrijgbaar met plat geplooid filter of rond filtersysteem.
- Zeer effectieve reiniging voor een lange levensduur.
Automatische filterreiniging
- Regelmatig schoonmaken verlengt de levensduur van het filter.
- Vermindert stofontwikkeling, zelfs onder extreme omstandigheden.
- Betrouwbare werking met alle beschikbare filtersystemen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Elektrisch
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/kW)
|36 / 2,5
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|6300
|Werkbreedte (mm)
|780
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1050
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1300
|Capaciteit batterij (Ah)
|240
|Batterij voltage (V)
|36
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Vuilreservoir (l)
|180
|Stijgingspercentage (%)
|14
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|5,2
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|530
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|850
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|530
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Inbegrepen bij levering
- Zakfilter
- Wielen, masief rubber
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Automatische filterreiniging
- Instelbare hoofdbezem
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Stoffer-en-blikprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in (open) productie-, opslag- en logistieke hallen
- Geschikt voor toepassingen in externe magazijnen, laadruimtes en bouwplaatsen
- Voor gebruik in de metaal- en bouwsector en in zware industriehallen