Le modèle à batterie KM 150/500 R Bp à direction arrière avec trois roues directrices séduit par sa facilité d'utilisation. Grâce au principe de balayage par poussée, les matières fines et les gros déchets sont ramassés de manière sûre. La cuve à déchets se ferme automatiquement pendant le transport. Le rouleau-balai s'adapte automatiquement aux irrégularités et peut être remplacé rapidement sans outils. Deux filtres plissés plats installés à l'horizontale garantissent un air pur, même en cas de dégagement de poussière important. Le décolmatage du filtre se fait par simple pression sur un bouton par le biais d'un double racloir extrêmement efficace. Le filtre est parfaitement accessible et peut être remplacé sans outils. Grâce au concept EASY Operation, les fonctions de base peuvent être commandées à l'aide d'un seul bouton rotatif.