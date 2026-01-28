Balayeuse aspirante KM 150/500 R Bp
Balayeuse industrielle entièrement hydraulique de conception robuste pour les applications les plus difficiles, notamment dans les usines de matériaux de construction, les usines métallurgiques, les fonderies ou autres entreprises produisant des salissures importantes.
Le modèle à batterie KM 150/500 R Bp à direction arrière avec trois roues directrices séduit par sa facilité d'utilisation. Grâce au principe de balayage par poussée, les matières fines et les gros déchets sont ramassés de manière sûre. La cuve à déchets se ferme automatiquement pendant le transport. Le rouleau-balai s'adapte automatiquement aux irrégularités et peut être remplacé rapidement sans outils. Deux filtres plissés plats installés à l'horizontale garantissent un air pur, même en cas de dégagement de poussière important. Le décolmatage du filtre se fait par simple pression sur un bouton par le biais d'un double racloir extrêmement efficace. Le filtre est parfaitement accessible et peut être remplacé sans outils. Grâce au concept EASY Operation, les fonctions de base peuvent être commandées à l'aide d'un seul bouton rotatif.
Caractéristiques et avantages
Fonctionnement sur batterie
- Fonctionnement sans émissions
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Faible niveau de bruit
Double racleur
- Nettoyage efficace du filtre
- Facile à utiliser en appuyant sur un bouton
Concept d'utilisation Easy Operation
- Facile à utiliser
- Facile pour apprendre à l'utiliser
- Protection fiable contre une mauvaise utilisation
Filtre plissé plat
- Opération excellente et accessibilité convenable.
- Polyester lavable
- Longue durée de vie
Système Footprint
- Résultats de balayage optimaux.
- Faible usure des balais
- S'adapte facilement à différentes surfaces
Vidage en hauteur hydraulique
- Saleté facile à vider
- Système de décharge jusqu'à 1,52 m.
Balayage par poussée
- Excellent pour le nettoyage de poussières fines et grossières
- Faible dispersion de poussières.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Réglable selon les nécessités de nettoyage individuelles.
- Avec un 2e et un 3e balai latéral, sur demande.
Entraînement entièrement hydraulique
- Peu de service nécessaire.
- Pas d'usure
- Longue durée de vie.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Électrique
|Traction
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V/kW)
|48 / 10
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|12000
|Largeur de travail (mm)
|1200
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1500
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1800
|Tension de la batterie (V)
|48
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Cuve à déchets (l)
|500
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|8
|Surface filtrante (m²)
|7
|Poids (avec accessoire) (kg)
|1398
|Poids, en état de marche (kg)
|2690
|Poids emballage inclus (kg)
|1398
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2700 x 1720 x 2197
Inclus dans la livraison
- Roues, pneus à air
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Balai principal réglable
- Direction assistée
- Réglage du courant d'aspiration
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à sortie automatique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour l'industrie (fonderie, cimenterie), la logistique et les entrepôts, les parkings et places de stationnement, l'industrie du bâtiment et les (aéro)ports