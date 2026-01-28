De batterij-aangedreven KM 150/500 R Bp Pack met driewiel achteraandrijving werkt aan een laag geluidsniveau en zonder uitstoot. Dankzij het stoffer-en-blik-principe wordt zowel fijn als grof vuil veilig opgeveegd. Het vuilreservoir sluit automatisch tijdens het transport. De walsborstels passen zich automatisch aan bij oneffen oppervlaktes en kunnen snel en zonder gereedschap worden vervangen. Een hertekend veegsysteem zorgt voor een minder verbruik van water en minder slijtage. Twee horizontale vlakfilters garanderen zuivere lucht zelfs bij grote hoeveelheden stof. De filterreiniging kan worden uitgevoerd met een suloeke druk op de knop met gerbuik making van een zeer efficiënte dual schraper. De filter is zeer goed toegankelijk en kan worden vervangen zonder gereedschap. De basisfuncties kunnen heel eenvoudig worden geselecteerd dankzij het EASY Operation Concept.