Veeg-/zuigmachine KM 150/500 R Bp
Hydraulische industriële veegmachine met robuust design voor zware jobs, bv. in de bouwsector en de metaalindustrie, bij gieterijen of in andere faciliteiten met grote hoeveelheden stof.
De batterij-aangedreven KM 150/500 R Bp Pack met driewiel achteraandrijving werkt aan een laag geluidsniveau en zonder uitstoot. Dankzij het stoffer-en-blik-principe wordt zowel fijn als grof vuil veilig opgeveegd. Het vuilreservoir sluit automatisch tijdens het transport. De walsborstels passen zich automatisch aan bij oneffen oppervlaktes en kunnen snel en zonder gereedschap worden vervangen. Een hertekend veegsysteem zorgt voor een minder verbruik van water en minder slijtage. Twee horizontale vlakfilters garanderen zuivere lucht zelfs bij grote hoeveelheden stof. De filterreiniging kan worden uitgevoerd met een suloeke druk op de knop met gerbuik making van een zeer efficiënte dual schraper. De filter is zeer goed toegankelijk en kan worden vervangen zonder gereedschap. De basisfuncties kunnen heel eenvoudig worden geselecteerd dankzij het EASY Operation Concept.
Kenmerken en voordelen
Batterij-aandrijving
- Emissievrije werking.
- Voor gebruik binnens- en buitenshuis.
- Laag geluidsniveau.
Dual filterschraper
- Uiterst effectieve filterreiniging.
- Bedienbaar met één druk op de knop.
EASY-Operation-bedieningsconcept
- Zeer eenvoudige bediening.
- Korte aanleertijden.
- Bescherming tegen bedieningsfouten
Vlakfilter
- Goede hanteerbaarheid en goede toegankelijkheid
- Van afwasbaar polyester.
- Lange levensduur.
Flexibel Footprint-systeem
- Optimaal veegresultaat
- Geringe borstelslijtage.
- Optimale aanpassing aan verschillende ondergronden.
Hydraulische hooglediging
- Eenvoudig en veilig legen van het opgeveegde stof.
- Hooglediging tot 1,52 m
Stoffer-en-blikprincipe
- Goede opname van fijn en grof afval.
- Geringe stofopwaaiing.
Omvangrijk programma toebehoren en aanbouwsets
- Aanpassing aan individuele reinigingsbehoeften
- Met tweede en derde zijbezem op aanvraag.
Volledig hydraulische aandrijving en aandrijving van de hoofd- en zijbezems
- Onderhoudsarm.
- Geen slijtage.
- Gaat lang mee
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Elektrisch
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/kW)
|48 / 10
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|12000
|Werkbreedte (mm)
|1200
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1500
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1800
|Batterij voltage (V)
|48
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Vuilreservoir (l)
|500
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|8
|Filteroppervlak (m²)
|7
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|1398
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|2690
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1398
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|2700 x 1720 x 2197
Inbegrepen bij levering
- Wielen met luchtbanden
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Instelbare hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Stoffer-en-blikprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
Videos
Toepassingen
- Voor de industrie (metaalgieterijen, cementfabrieken), logistiek en magazijnen, parkeergarages met één of meerdere verdiepingen, bouwindustrie, luchthavens en havens.