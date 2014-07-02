La KM 150/500 R D est une balayeuse aspirante autoportée à moteur Diesel pour le nettoyage de grandes surfaces extérieures. Elle offre un rendement surfacique allant jusqu’à 21000 m²/h. La maintenance de la machine est limitée. Le vidage du bac à déchets est facilité par le système de relevage hydraulique. Le balai principal est réglable. Le décolmatage du filtre est automatique pour une aspiration optimale. La KM 150/500 R D permet de débarrasser des surfaces industrielles de tous types de déchets (poussières, etc.)et les changer sans outils. Le moteur est tout aussi facile d'accès. Grâce au concept EASY Operation, les fonctions de base peuvent être commandées en toute simplicité à l'aide d'un bouton rotatif. Un filtre cyclonique purifie l'air avant même qu'il ne pénètre dans le filtre du moteur, augmentant ainsi considérablement sa durée de vie.