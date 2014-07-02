Balayeuse aspirante KM 150/500 R D
La balayeuse autoportée KM 150/500 R D balaie tout, depuis la poussière fine jusqu’aux gros déchets. Cette balayeuse conçue pour l’industrie est équipée d’un moteur diesel.
La KM 150/500 R D est une balayeuse aspirante autoportée à moteur Diesel pour le nettoyage de grandes surfaces extérieures. Elle offre un rendement surfacique allant jusqu’à 21000 m²/h. La maintenance de la machine est limitée. Le vidage du bac à déchets est facilité par le système de relevage hydraulique. Le balai principal est réglable. Le décolmatage du filtre est automatique pour une aspiration optimale. La KM 150/500 R D permet de débarrasser des surfaces industrielles de tous types de déchets (poussières, etc.)et les changer sans outils. Le moteur est tout aussi facile d'accès. Grâce au concept EASY Operation, les fonctions de base peuvent être commandées en toute simplicité à l'aide d'un bouton rotatif. Un filtre cyclonique purifie l'air avant même qu'il ne pénètre dans le filtre du moteur, augmentant ainsi considérablement sa durée de vie.
Caractéristiques et avantages
Système de filtration performant7 m² de surface filtrante Nettoyage efficace grâce à un double grattoir. Pour un balayage sans poussières
Siège confortableToutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès. Affichages en mode plein écran. En option, cabine avec chauffage ou climatisation.
Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretienUne technologie simple avec des composants testés : entraînement entièrement hydraulique, électrique au lieu d'électronique. Accès au moteur rapide pour une maintenance simplifiée Balai principal et filtre plissé plat peuvent être remplacés sans outils.
Moteurs diesel conformes à la norme industrielle.
- Intervalle entre chaque séance de nettoyage plus long
- Motorisation puissante
Châssis métal à quatre roues en option
- Améliore la traction sur les surfaces glissantes et inégales.
- Grand confort de conduite et plus de sécurité
- Idéal pour nettoyer les surfaces sensibles
Vidage en hauteur hydraulique
- Saleté facile à vider
- Système de décharge jusqu'à 1,52 m.
Balayage par poussée
- Excellent pour le nettoyage de poussières fines et grossières
- Faible dispersion de poussières.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Adaptable à tous les besoins de nettoyage
- Des caractéristiques convaincantes (exemple : cabine tout confort, système de climatisation, chauffage)
- Deuxième et troisième brosses latérales disponibles sur demande
Entraînement entièrement hydraulique
- Peu d'entretien
- Pas d'usure
- Durable
Filtre cyclone
- Longue durée de vie du moteur du filtre
- Intervalles d'entretien prolongés
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Traction
|Moteur à 4 temps
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Entraînement – puissance (kW)
|18,6
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|18000
|Largeur de travail (mm)
|1200
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1500
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1800
|Cuve à déchets (l)
|500
|Franchissement de déclivités (%)
|18
|Vitesse de travail (km/h)
|12
|Surface filtrante (m²)
|7
|Poids (avec accessoire) (kg)
|1440
|Poids, en état de marche (kg)
|1440
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Inclus dans la livraison
- Roues, pneus à air
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Balai principal réglable
- Direction assistée
- Réglage du courant d'aspiration
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à sortie automatique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour l'industrie (fonderie, cimenterie), la logistique et les entrepôts, les parkings et places de stationnement, l'industrie du bâtiment et les (aéro)ports