Veeg-/zuigmachine KM 150/500 R D
Volledig hydraulische, industriële veeg-/zuigmachine met dieselmotor en stuurinrichting achteraan met drie wielen. Voor zware toepassingen in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking, metaalgieterijen en andere sectoren met veel vervuiling.
De KM 150/500 R D industriële veeg-/zuigmachine met dieselaandrijving is heel zuinig en valt op dankzij zijn uitstekende rijprestaties. Deze robuuste machine is geschikt voor extreme toepassingen, bv. in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking of metaalgieterijen en alle andere sectoren met veel vuil. Dankzij het stoffer-en-blikprincipe kunnen fijn stof en grof vuil betrouwbaar worden opgezogen. De walsborstel past zich automatisch aan een oneffen ondergrond aan en het innovatieve veegsysteem beperkt de slijtage tot een minimum. De hoofdwalsborstel kan gemakkelijk zonder gereedschap worden vervangen. Het vuilreservoir wordt automatisch gesloten tijdens het transport. Twee horizontale vlakfilters zorgen voor zuivere lucht, zelfs in omstandigheden met veel stof. De filterreiniging gebeurt met een druk op een knop door een uiterst doeltreffende dubbele krabber. De filter is goedbereikbaar en kan gemakkelijk zonder gereedschap worden vervangen. De motor is ook heel goed bereikbaar. De basisfuncties kunnen probleemloos worden geselecteerd met een bedieningselement dankzij EASY Operation. Een cycloonfilter reinigt de lucht voordat deze in de motor terechtkomt en verlengt de gebruiksduur aanzienlijk.
Kenmerken en voordelen
Krachtig filtersysteemVlakfilter met een filteroppervlak van 7 m². Effectieve reiniging door Dual-filterschraper Voor stofvrij vegen.
Comfortabele werkplekAlle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik. Alle aanduidingen in het gezichtsveld. Optioneel: cabines met verwarming of airconditioning.
Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijkBijzonder eenvoudige techniek met beproefde componenten: volledig hydraulische aandrijving, elektrische in plaats van elektronische componenten. Gemakkelijk toegankelijke motorkamer voor snel en eenvoudig onderhoud. Vervanging van hoofdbezem en vlakfilter zonder gereedschap.
Werking op diesel
- Lange werkintervallen.
- Krachtige motor
Optioneel onderstel met vier wielen
- Verbetert de tractie op vervuilde oppervlakken en op moeilijk begaanbaar terrein.
- Verhoogt het rijcomfort en de rijveiligheid.
- Ontziet kwetsbare vloeren door lage borsteldruk.
Hydraulische hooglediging
- Eenvoudig en veilig legen van het opgeveegde stof.
- Hooglediging tot 1,52 m
Stoffer-en-blikprincipe
- Goede opname van fijn en grof afval.
- Geringe stofopwaaiing.
Omvangrijk programma toebehoren en aanbouwsets
- Comfortabele aanpassing aan individuele reinigingsbehoeften.
- Overtuigende uitrusting (bv. comfortcabine, airconditioning, verwarming)
- Desgewenst met tweede of derde zijbezem
Volledig hydraulische aandrijving en aandrijving van de hoofd- en zijbezems
- Bijzonder onderhoudsarm.
- Geen slijtage.
- Bijzonder lange levensduur.
Cycloonvoorafscheider
- Verhoogde levensduur van het motorfilter
- Langere onderhoudsintervallen
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|4-takt motor
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Aandrijving - vermogen (kW)
|18,6
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|18000
|Werkbreedte (mm)
|1200
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1500
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1800
|Vuilreservoir (l)
|500
|Stijgingspercentage (%)
|18
|Werksnelheid (km/u)
|12
|Filteroppervlak (m²)
|7
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|1440
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|1440
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Inbegrepen bij levering
- Wielen met luchtbanden
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Instelbare hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Stoffer-en-blikprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
Videos
Toepassingen
- Voor de industrie (metaalgieterijen, cementfabrieken), logistiek en magazijnen, parkeergarages met één of meerdere verdiepingen, bouwindustrie, luchthavens en havens.